Agustín Lozano brindó sus primeras palabras tras salir en libertad: “Arriba hay un Dios que ve todo lo que hacemos”

El todavía presidente de la Federación Peruana de Fútbol indicó que ofrecerá conferencia de prensa para dar su verdad. (Video: Canal N).

Este martes 19 de noviembre, la Corte Superior Nacional del Poder Judicial confirmó la libertad de Agustín Lozano luego de haber sido detenido preliminarmente por un periodo de 15 días. De hecho, el mismo día la Fiscalía había pedido 36 meses de prisión contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pero finalmente se determinó el revocar esta decisión. Tras mostrar la cara a la prensa, el dirigente del ente máximo del balompié nacional brindó declaraciones para la prensa.

“Primero, quiero agradecer a las autoridades, que han hecho justicia. Agradezco a mi familia y a todos mis amigos, quienes han estado muy cerca. También agradezco a todos los dirigentes que confían a Agustín Lozano. Hoy quiero estar con mi familia, pero mañana pienso hablar con toda la prensa. No habrá una sola prensa que se quede sin hablar sin Agustín Lozano. Arriba hay un Dios que ve todo lo que hacemos”, fueron sus palabras tras quedar libre por la justicia nacional.

Sin dudas, este hecho movió el día y sorprendió a más de uno solo a minutos de la derrota de la selección peruana ante Argentina. Recordemos que Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, también quedó libre junto a otros dirigentes.

Agustín Lozano quedó libre: Poder Judicial revocó detención preliminar contra el presidente de la FPF.

Por otra parte, Giuliana Loza, quien es abogada de Lozano, también brindó declaraciones: “Habíamos estado esperando con mucha paciencia y tranquilidad. Desde el inicio se dijo que esta era una detención sumamente desproporcional y abusiva. Mucho menos existían elementos que den necesidad a privar su libertad. Él es un ciudadano libre de asumir todos los cargos que le corresponden como siempre lo ha hecho. Quiere dar la cara ante las autoridades. Es lamentable que la Fiscalía se mantenga sin presentar un elemento de convicción sólida”, sentenció la defensa del presidente de la Federación.

Recordemos que la razón de la detención preliminar de Agustín Lozano fue por ser el presunto líder de la banda criminal, ‘Los Galácticos’, una imputación que incluye a otros dirigentes de la FPF. Además de ello, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue acusado por lavado de activos y otros delitos de corrupción. Sin dudas, un momento complicado para el ente regidor del deporte más popular del país. Momentáneamente, Lozano, Raffo y los demás dirigentes están en libertad. Si bien la Fiscalía Nacional solicitó prisión preventiva, quien decide es el Poder Judicial y este no atendió dicho pedido.

Agustín Lozano fue detenido preliminarmente por liderar una presunta organización criminal. Crédito: Getty Images

Declaraciones de Agustín Lozano en audiencia con Poder Judicial

“Lamento mucho que el señor juez, que decidió mi detención, esté mal informado. El 7 de diciembre del 2018 yo tuve que asumir la presidencia del FPF porque me correspondía como vicepresidente, a pesar de que yo me abstuve porque tenía problemas con los administrativos internos de la federación en aquel entonces”, dijo abiertamente Agustín Lozano tras conocer el pedido de 36 meses de prisión preventiva para él y para José Isla Montaño, Genaro Miñán Almanza, Sabrina Martins y Óscar Chiri Gutiérrez, todos también trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol investigados por la justicia peruana.

“A mí me cuestionan sobre los estatutos de 1190, pero eso venía desde el 2015. A mí me tocó heredarlo, pero ya los clubes venían quejándose sobre la venta. Yo no soy el responsable, como muchos lo han querido hacer ver”, dijo también en su momento de declarar. “Mi gestión no ha desfalcado a la selección, yo le estoy dando al fútbol peruano lo que muchos le negaron por 40 años”, fueron las palabras con las que sentenció su defensa en dicho momento con el Poder Judicial y la Fiscalía Peruana.

<br/>