El mensaje de esperanza de Oliver Sonne tras amargo empate de Perú vs Chile por Eliminatorias 2026

Oliver Sonne dejó emotivo mensaje tras el empate de Perú con Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026.

Oliver Sonne fue una de las principales figuras del Perú vs Chile, que terminó en empate sin goles por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El danés no solo aportó en el aspecto defensivo, también se sumó al ataque llevando peligro al arco ‘mapocho’.

El futbolista de 24 años completó 87 minutos y el técnico Jorge Fossati decidió reemplazarlo por Renzo Garcés con el objetivo de cuidarlo de cara al duelo con Argentina el próximo martes 19 de noviembre en La Bombonera. Según información de Diego Rebagliati, el ‘Vikingo’ salió con una contractura.

Sonne aguantó hasta donde pudo, ya que quería conseguir la victoria, al igual que todos sus compañeros. Algo que no pudieron lograrlo y generó gran dolor en la interna de la escuadra ‘blanquirroja’. Y es que su posición en la tabla, lejos de la zona de clasificación al repechaje, es desalentadora.

Toda la delegación peruana regresó al vestuario del estadio Monumental cabizbaja. Se notaba en sus rostros. Por más que sacaron un punto, que a la larga podría valer oro, los jugadores nacionales sabían que ganando podrían ponerse a un triunfo del boleto a la repesca. El mismo sentir se trasladó hacia las tribunas y fanáticos.

Oliver Sonne dejó emotivo mensaje tras el Perú vs Chile

Por ese motivo, Oliver Sonne utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje emotivo y con un tono de aliento para todos los peruanos. El nacido en Dinamarca reafirmó su compromiso con la camiseta ‘bicolor’ y pidió unidad para afrontar lo que resta de las Eliminatorias 2026.

“Seguimos con la misma actitud y energía. ¡Gracias por su apoyo! Siempre juntos. Arriba Perú”, fueron sus palabras en redes sociales.

De no salir en lista a ser figura en la selección peruana

La estadía de Oliver Sonne en la selección peruana, desde lo futbolístico, no ha sido complementamente feliz. En otros factores,por ejemplo fuera de las canchas, se podría decir que sí, debido a que siempre tuvo el apoyo incondicional de la hinchada. Incluso, mucho antes de colocarse la casaquilla ‘bicolor’.

El técnico Juan Reynoso fue el primero en citarlo a la Videna. El futbolista con raíces ‘incaicas’ por su abuela vino al país por primera vez. Lastimosamente, no pudo sumar minuto alguno. El defensor por naturaleza permaneció en la banca de suplentes y, en un par de ocasiones, quedó fuera de la lista para los cotejos por clasificatorias sudamericanas.

El ‘Cabezón’ había manifestado en público que Sonne tendría oportunidades, pero no cumplió. Esto terminó por enfadar al joven de 24 años, quien tuvo furiosa reacción en el encuentro ante Venezuela, lanzando su camiseta al suelo al enterarse que no entraría al campo del Estadio Nacional de Lima.

En ese momento, se pensó que el ‘Vikingo’ no regresaría al Perú más. No pasó ello. Reynoso dejó la selección nacional y dio paso al proceso de Jorge Fossati. Sin embargo, en primera instancia, nada cambió. El ‘Nonno’ brindó polémicas declaraciones sobre su nacionalidad. “Es elegible, no peruano, pero elegible; lo que quiero decir es que no nació acá [...]. No voy a gastar dos partidos para asegurar a nadie”.

Había un ambiente tenso entorno al europeo. Esto quedó demostrado cuando el DT uruguayo se enfadó porque la hinchada le pidió el ingreso del categoría 2000 en su debut. Además, no contaba con muchas chances para demostrar el motivo por el cual los fanáticos solicitaban su participación.

Sonne supo revertir ello con mucha resilencia y sobre todo humildad. Aceptó su suplencia y trabajó en silencio hasta que le llegara su oportunidad. Fossati lo eligió para jugar como volante y no defraudó ante Uruguay. Ahora, contra Chile, podría decirse que se ganó un lugar en el ‘equipo de todos’.

Próximo partido de Perú

La selección peruana visitará a Argentina por la jornada 12 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Este compromiso está pactado para el martes 19 de noviembre a las 19:00 horas de Perú en el estadio Alberto J. Armando, más conocida como La Bombonera.