André Carrillo reveló qué hace con su fortuna tras 6 años en Arabia Saudita: “Me da buena rentabilidad, pero no me quiero alocar”

El futbolista peruano sorprendió al hablar sobre lo que hace con su dinero. (Horacio Zimmermann)

André Carrillo fue uno de los grandes ausentes en la lista de convocados de la selección peruana de cara a los duelos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Sus polémicas declaraciones y bajo nivel con la casaquilla ‘blanquirroja’ lo llevaron a alejarse de la Videna.

En contraparte, la ‘Culebra’ atraviesa un buen momento a nivel de clubes. En el presente año llegó a Corinthians con el objetivo de salir de la zona de descenso del Brasileirao y lo ha logrado con muchas fechas de antelación. Incluso, en la actualidad se encuentra en posiciones de clasificación a un certamen internacional.

El peruano dejó el Medio Oriente y regresó al fútbol sudamericano después de 6 temporadas. Ese tiempo por la liga de Arabia Saudita -específicamente por equipos como Al Hilal y Al Qadisiyah- le permitieron obtener una fortuna envidiable sin duda alguna.

Carrillo, en una reciente entrevista en el canal de Youtube de Horacio Zimmermann, se atrevió a hablar sobre el dinero que ha ganado en el campeonato donde actualmente juega Cristiano Ronaldo. El exAlianza Lima reveló cómo invierte sus millones pensando en su futuro y el de su familia.

“Estoy enfocado en algunas que otras inversiones, sin desenfocarme del fútbol, que es lo principal. Como todo mundo, bienes raíces, préstamos a constructoras, he tenido uno que otro préstamo, que ha pagado una muy buena rentabilidad. Así que por ese lado estoy tranquilo, no me quiero alocar tampoco y tomar decisiones erradas, pero pienso que estoy organizándome bien para mi futuro”, contó.

El futbolista de 31 años, además, afirmó que él mismo se encarga de tomar las decisiones sobre sus inversiones en bienes raíces y préstamos a constructoras. Eso sí, no tuvo problemas en reconocer que consulta con su hermano mayor y también con otra persona de confianza.

“Con mi hermano tengo muchas conversaciones, normalmente soy yo quien administra el dinero que he podido ganar con el fútbol y tengo una persona de confianza con la que consulto mucho, hago un tipo de inversiones, pero soy yo el que toma las decisiones”, añadió.

André Carrillo fue la figura de Al Hilal durante 5 temporadas, lo que lo convirtió en uno de los mejores pagados.

¿Comentarista o entrenador de fútbol?

Por otro lado, André Carrillo fue consultado sobre qué le gustaría hacer tras retirarse del fútbol. El mediocampista de Corinthians descartó ser entrenador por el momento, debido a que explicó que siente que no tiene las cualidades para el puesto. No obstante, planea seguir ligado a este deporte.

“Siento que no tengo la personalidad de ser técnico, pero me encantaría continuar en algo relacionado al fútbol, no como técnico principal, de momento, vamos a ver cuando me retire”, expresó.

Asimismo, la ‘Culebra’ afirmó que no se desarrollará como panelista deportivo como otros exjugadores peruanos. Es más, el exintegrante de la selección nacional se animó a hacer una broma sobre ello.

“Hay muchos que se hacen polémicos porque están queriendo crear contenido, porque se han gastado todos los ahorros y tienen que ser polémicos para generar polémico. De principio no me veo comentado, pero puede ser una que otra vez sea invitado y eso, pero de momento no me veo, vamos a ver qué pasa cuando me retire, ni lo he pensado”, expresó.

André Carrillo ha participado como invitado en programas deportivos, más no ha sido panelista de uno.

Por último, Carrillo le cerró las puertas a ser modelo como su amigo Luis Advíncula. “Utilizar la imagen sí, pero estar en la televisión, no. Me gusta mantenerme perfil bajo, con la familia y los amigos, por la sombrita, sin aparecer mucho, mejor”.