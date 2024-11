Giancarlo Granda prefirió a Paolo Guerrero como titular en vez de Gianluca Lapadula en el Perú vs Chile: “No juega nunca en Italia”

El periodista deportivo puso por delante al 'Depredador' de Gianluca Lapadula para arrancar en duelo de Eliminatorias 2026. (Radio Nacional)

Queda poco para el Perú vs Chile y hay muchas dudas en el once titular de Jorge Fossati. La ‘bicolor’ sufrió la baja de último momento del mediocampista Renato Tapia, la cual se sumó a las ausencias del defensor Carlos Zambrano, atacante Bryan Reyna y arquero Pedro Gallese por sanciones deportivas.

Pero, no solo hay incertidumbre en cuánto a quiénes reemplazarán a los suspendidos y lesionados, sino también los elegidos para conformar el equipo inicialista en el nuevo ‘clásico del Pacífico’. Una de las incógnitas es Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula para acompañar a Alex Valera en el ataque.

En ese sentido, Giancarlo Granda y Vicente Cisneros protagonizaron un debate en la última edición del programa radial, ‘Nacional Deportes’. El popular ‘Flaco’ colocó al ‘Depredador’ dentro de su alineación para chocar con la ‘roja’ en el estadio Monumental, haciendo dupla con el ‘nueve’ de Universitario.

Mientras que el periodista de GOLPERU decidió poner a ‘Lapagol’. Algo que generó la reacción rápida del narrador deportivo. Este último no dudó en mostrar su desacuerdo con la titularidad del futbolista de Cagliari con polémica frase: “Nooo, no juega nunca Lapadula en Italia”.

Cisneros argumentó su elección. “Prefiero a Lapadula que a Paolo, Lapadula está más entero que Paolo, sabes por qué digo Paolo no, de inicio...”. No obstante, no convenció a Granda, quien continuó manifestando su deseo de que el centrodelantero de Alianza Lima arranque. “Pero Paolo es el que va a ir a reclamar al árbitro, el que va a pechar a los chilenos”.

Vicente terminó desestimando la presencia de Guerrero en Perú vs Chile con firme comentario. “¿Cómo no hizo lo mismo contra Cusco FC en Matute? No presionó al árbitro ante Cusco FC, Paolo se perdió dos goles, me preocupó sus últimos dos partidos, el que hace con Deportivo Garcilaso y Cusco FC en Lima. No fue el Paolo que había levantado su nivel”.

Paolo Guerrero podría arrancar en Perú vs Chile por las Eliminatorias 2026.

¿Quién atraviesa un mejor presente, Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula?

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula no se encuentran en su mejor momento. De ser así, Alex Valera tendría que esperar su oportunidad desde el banquillo. No obstante, analizaremos los presentes de los dos delanteros basados en números.

El ‘Depredador’ llegó a Alianza Lima y se adaptó rápidamente al equipo de Mariano Soso. También le sirvió mucho la lesión de Hernán Barcos, ya que asumió el protagonismo en la ofensiva. De esta manera, anotó cuatro goles y dio una asistencia en ocho partidos disputados.

El ‘Bambino’, por su parte, ha perdido espacio en Cagliari. Prueba de ello es que en las últimas cinco fechas registró un total de 88 minutos, ingresando desde el banquillo. Su última anotación se remonta al 24 de setiembre ante Cremonense por la Copa Italia.

Perú vs Chile: programación del duelo por Eliminatorias 2026

La selección peruana recibirá a Chile el próximo viernes 15 de noviembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental de Ate. Este escenario fue elegido producto de que las autoridades no dieron las garantías para que este cotejo se lleve a cabo en el Nacional de Lima a raíz del foro APEC.

Cabe señalar que será un duelo directo por clasificar a la siguiente Copa del Mundo. La ‘bicolor’ es penúltima con 6 puntos, mientras que la ‘roja’ marcha en el fondo de la tabla con 5 unidades. Bolivia, escuadra que se ubica en la zona de repechaje, tiene 12 puntos.