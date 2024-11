¿Paolo Guerrero se queda en Alianza Lima?: los siete jugadores confirmados para la temporada 2025

El 2024 terminó de la peor manera para Alianza Lima, al desperdiciar la oportunidad de ganar el Torneo Clausura, quedarse sin título nacional y tener el último boleto para la Copa Libertadores 2025. Los objetivos no se cumplieron y eso trajo drásticas consecuencias, una de ellas es la salida de Bruno Marioni: dejó de ser director deportivo de los ‘blanquiazules’.

Y el directivo argentino no será el único que partirá de Matute, hay varios jugadores que ya no defenderán la camiseta de los ‘íntimos’ porque ya terminaron contrato y no se renovarían su vínculo. El club victoriano entrará en un proceso de reestructuración pensando en la próxima temporada y varios nombres no formarán parte del próximo proyecto deportivo.

“Los que terminan contrato son Aldair Fuentes, que lo más seguro es que se vaya a Cienciano, Cecilio Waterman, Franco Zanelatto tengo entendido que tampoco va a seguir, Adrián Arregui, Jiovany Ramos, Sebastián Rodríguez, Pablo Sabbag, Gonzalo Aguirre, Catriel Cabellos tiene que regresar a Racing Club porque lo están pidiendo”, apuntó Ana Lucía Rodríguez en el programa L1 Radio.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Cusco FC por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Los siete jugadores confirmados para el 2025

La incertidumbre se apoderó de Matute tras desperdiciar la chance de luchar por el título nacional, no se sabe quiénes se quedarán y quiénes se irán. A pesar de que el DT Mariano Soso tiene contrato vigente con Alianza Lima, su permanencia no está asegurada, los directivos victorianos están evaluando si se mantiene o no a cargo del equipo.

“Centralizo la continuidad en el acuerdo de ambas partes, es decir, hay una institución que me contrató por un período, ese período involucra el 2025, aún así es relevante ver qué dirección se pretende dar, en términos de diseño de plantel, tengo fuerzas para ejercer mi trabajo”, fue la contundente declaración del técnico argentino sobre su continuidad.

Mientras se define el futuro del extécnico de Sporting Cristal, hay siete jugadores que sí están confirmados para el 2025, entre ellos está Paolo Guerrero. El ‘Depredador´ es fijo para la siguiente temporada porque tiene un año más de vínculo contractual. Se le suma Renzo Garcés, Erick Noriega, Juan Pablo Freytes, Jesús Castillo, y Jhamir D’Arrigo.

Además, Carlos Zambrano, el central terminó su acuerdo, pero se está negociando su extensión de contrato. Hay intención de ambas partes y la renovación se haría oficial en brevedad. El ‘Kaiser’ fue uno de los jugadores más regulares de los ‘íntimos’ , es fijo en el zaga ‘blanquiazul’ y pieza clave de la selección peruana.

“La idea de Alianza Lima es que se queden los tres de atrás. Renzo Garcés que todavía tiene contrato, igual que Erick Noriega y Carlos Zambrano que están negociando renovación. Los que tienen contrato en Alianza son Juan Pablo Freytes, Jesús Castillo, Noriega, Garcés y Cristian Neira; la idea con Neira es que se iría a préstamo”, comentó Ana Lucía Rodríguez en Liga 1 Max.

¿Se quedará Paolo Guerrero en Alianza Lima para el 2025?. (Liga 1)

¿Qué cambios habrán en Alianza Lima para el próximo año?

El gerente general de Alianza Lima, Rafael Medina, lamentó la derrota en la definición del Torneo Clausura 2024, hizo mea culpa y pidió disculpas a los hinchas ‘blanquiazules’. Además, adelantó que ya se está trabajando en el proyecto deportivo del próximo año.

“Lamentamos en sobremanera no haber logrado el objetivo trazado para este año 2024. Agradecemos al hincha ‘blanquiazul’ por su incondicional apoyo en toda la temporada; esto nos compromete a seguir trabajando duro para revertir estos resultados. Es momento de ser autocríticos para hacer un serio balance de lo bueno y lo malo del año 2024. Le podemos decir al hincha que ya venimos trabajando de cara al 2025″, apuntó el directivo en radio Ovación.