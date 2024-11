Jean Ferrari culpó a Christian Cueva de provocarlo e iniciar el conflicto en Universitario vs Cienciano: “Voltea a mirarme, craso error”

El administrador de Universitario habló sobre el tenso cruce con 'Aladino' en el partido ante Cienciano. (DT)

La histórica temporada 2024 que coronó a Universitario de Deportes como bicampeón nacional en el año de su centenario quedará grabada en la memoria ‘merengue’ por diversos episodios, algunos celebrados y otros reprochados. Uno de los momentos más polémicos se dio en el mítico escenario del estadio Monumental, en el trascendental triunfo por 3-1 ante Cienciano que encaminó el título ‘crema’.

Fue en ese encuentro clave cuando se presenció un tenso cruce de palabras entre Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, y Christian Cueva, jugador del cuadro cusqueño. Un encontronazo que saltó del campo de juego a la tribuna y viceversa.

Mientras el cuadro ‘crema’ sentenciaba la victoria con tantos de Martín Pérez Guedes, Williams Riveros y Edison Flores, Ferrari y Cueva protagonizaron una disputa en el Monumental. Las cámaras captaron al futbolista y al directivo a los gritos y gesticulando.

En medio del partido, se observó en la televisión a ‘Aladino’ enfrentándose a alguien en la tribuna, algo que no se entendía. Luego, por videos difundidos en redes sociales, los hinchas se dieron cuenta que la persona con la que el volante cusqueño tenía un altercado era Ferrari. Esto generó distintas repercusiones, pues no es normal ver a un dirigente y a un futbolista agrediéndose verbalmente en pleno encuentro. Después del choque, se pusieron ‘paños fríos’, hasta recientemente, pues el propio administrador habló al respecto.

Christian Cueva protagonizó fuerte cruce con Jean Ferrari al final del partido entre Universitario y Cienciano. Crédito: Captura

“Yo he vivido momentos así como futbolista. He vivido las cosas así porque me sale en ese momento, después me puedo arrepentir. Sobre el tema Cueva, había que usar todas las herramientas porque faltaban dos fechas. En el partido con Cienciano, sabíamos todo lo que había pasado por detrás. Estábamos con esa rabia de que venían a jugarse su Mundial. Al parecer, a jugarse los incentivos que hay por detrás. Había una calentura. Ya veníamos de partidos donde veíamos eso y de la derrota con Sporting Cristal”, fue lo primero que dijo para contextualizar su duelo con el ‘10′ en DyT (Diego Rebagliati y Talía Azcarate en el canal de YouTube de Jesús Alzamora).

“Cuevita le mete un codazo a Aldo. Ahí te das cuenta. ¿Qué se estaban jugando si no se jugaban nada? A mí me comienza a calentar esa situación. Yo veo que el árbitro no lo bota y Cueva voltea a mirarme...craso error. Él me viene a buscar a mí como diciéndome ‘¿Qué me vas a decir’? El ‘chato’ (su hijo) se mete porque él es hincha y fanático de Universitario. Claro que lo volvería a hacer. Divertidísimo. Mi esposa no estuvo de acuerdo (risas). Es como siempre hemos vivido como futbolistas (todo quedó en la cancha). Yo he sido futbolista. El olfato de camerino y pasto lo tengo desde hace muchos años. ¿Cuál es mi función? Lograr objetivos y tengo que hacer todo para lograr el objetivo. El objetivo era desarmar al equipo. Cuando a mí me miran desde la cancha, la paso bien”, finalizó Jean Ferrari.

Después del codazo, Christian Cueva no fue expulsado. Sin embargo, es cierto que su rendimiento bajó debido a que se salió del partido y tuvo muchas discusiones con el arbitraje. Universitario acabó derrotando 3-1 a Cienciano en Ate, en el duelo correspondiente por la fecha 16 del Torneo Clausura.

Imágenes de la disputa de Jean Ferrari y Christian Cueva durante el Universitario vs Cienciano por la fecha 16 del Torneo Clausura

Jean Ferrari no se arrepiente de lo dicho a Bruno Marioni

Finalizado el Universitario de Deportes vs Los Chankas, encuentro que le brindó el bicampeonato a la ‘U’, Jean Ferrari sorprendió a más de uno al hablar directamente de Bruno Marioni, exdirector deportivo de Alianza Lima. El administrador del club de Ate se mostró efusivo y emocionado, algo que generó tendencia en redes sociales. En DyT le preguntaron también por dicho momento, a lo que respondió que no se arrepiente.

“No cambiaría absolutamente nada de lo que dije. Es más, me faltó un poquito más, pero ya me tuve que aguantar porque no tenía mucho espacio para decir otras cosas. Fue un momento donde yo tenía que ser puntual en las cosas malas que había hecho esta persona y que me las había trasladado a mí. Me lo tomé tan a pecho porque me menciona a mí de manera directa. ¿Un muchacho que recién llegó al fútbol peruano me va a mencionar a mí así? Me pareció una falta de respeto. ¿Cómo podría hablar él de mí sobre si le hago bien o mal al sistema? Entonces, me la guardé”, sentenció.