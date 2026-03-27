Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud: “Tuve varias convulsiones”

Yiddá Eslava regresó a La Granja VIP Perú tras sufrir un episodio epiléptico que alarmó a todos en el reality. YouTube: La Granja VIP Perú

La noche del jueves 27 de marzo, la tranquilidad en 'La Granja VIP Perú’ se rompió por completo cuando Yiddá Eslava sufrió un desmayo que movilizó a sus compañeros y a la producción del reality.

La actriz, que regresó al set la tarde del viernes, compartió detalles de su estado de salud y el difícil episodio que atravesó, revelando que se trató de un cuadro epiléptico con varias convulsiones.

El desmayo de Yiddá Eslava y la reacción del reality

Durante una jornada habitual en la cocina, Yiddá comenzó a sentirse mal y pidió apoyo a Miguel Vergara para retirarse del ambiente. Segundos después, colapsó súbitamente.

La escena, captada por las cámaras, generó una ola de pánico entre los participantes, quienes suplicaron por una ambulancia y se mostraron impotentes ante la gravedad del momento.

La producción de Panamericana TV decidió cortar la señal, emitiendo un mensaje de alerta: “Atención Granjeros: Un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden… seguimos en vivo”.

Sin embargo, los audios filtrados en TikTok mostraron la desesperación real: “No despierta”, “La ambulancia no viene”, “Ayuda”, eran algunos de los gritos que se escuchaban, evidenciando el drama vivido dentro de la casa.

La actriz generó preocupación en sus compañeros tras desmayarse. La Granja VIP/ Panamericana

El regreso de Yiddá Eslava: “Tuve un episodio epiléptico, tres convulsiones”

Ya recuperada, Yiddá Eslava reapareció el viernes en la granja y compartió con sus compañeros cómo vivió la emergencia.

“Tuve más allá de convulsiones. Ay, no quiero llorar, pero tuve un episodio epiléptico, que son muchas convulsiones seguidas. (En mi vida) he tenido ocho convulsiones. O sea, creo que acá no sé cuántas tuve. Como tres”, confesó, visiblemente emocionada.

La actriz relató que apenas recuerda flashes de lo que ocurrió y bromeó sobre los intentos de sus compañeros por ayudarla:

“En una que volví tenía un polo en la boca. Y luego, no sé, volví a regresar y tenía un palo en la boca. Solo faltaba un brazo y tenía en la boca”, comentó entre risas, agradecida por el apoyo.

Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud. La actriz relató que sufrió varias convulsiones y agradeció el apoyo de sus compañeros.

Yiddá confesó que olvidó tomar medicamento

Yiddá explicó que el episodio se agravó porque tomó tarde su medicación. “Me sentía mal y desde el primer momento que sentí algo debí ir a tomar la pastilla. Cuando ya pasé ese umbral, esa pastilla ya no me hace efecto. Si no lo hago, pasa lo que vieron, que la verdad, a mí todos los que han visto estos episodios me dicen que es traumático, porque parece que me fuese a morir”, reconoció.

La actriz agradeció a sus compañeros por su reacción y explicó que el mayor peligro en estas crisis es morderse o tragarse la lengua.

“El problema de todos acá y el miedo era que te deglutes la lengua y te muerdas. He vomitado mucho en la clínica. Cuando comí, fue como que…”, relató.

Yiddá prometió cuidarse y seguir adelante en la competencia, valorando la solidaridad recibida. YouTube: La Granja VIP Perú

La respuesta de la producción y la preocupación del público

El corte abrupto de la transmisión y la escasa información oficial incrementaron la preocupación entre los seguidores del reality. Samuel Suárez, creador de Instarándula, compartió actualizaciones en sus redes para tranquilizar a la audiencia y exigir mayor transparencia sobre el estado de salud de Yiddá.

En su canal, Suárez señaló: “Dejaron de emitir imágenes con este anuncio, se filtraron unos audios pidiendo abran las camillas una vez la ambulancia llegó. Esperemos todos aquí noticias, no podemos ser ajenos a lo que viene ocurriendo, mucha fuerza Yiddá”.

La audiencia de Panamericana TV y los usuarios en redes sociales criticaron la demora en la atención y exigieron protocolos más claros para emergencias médicas en realities de convivencia extrema.

La Granja VIP se pronuncia sobre Yiddá Eslava. YouTube/ Panamericana TV