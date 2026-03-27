Perú

Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud: “Tuve varias convulsiones”

La actriz relató que sufrió un epsiodio epiléptico y agradeció el apoyo de sus compañeros por ayudarla en estos momentos tan complicados.

Guardar
Yiddá Eslava regresó a La Granja VIP Perú tras sufrir un episodio epiléptico que alarmó a todos en el reality. YouTube: La Granja VIP Perú
Yiddá Eslava regresó a La Granja VIP Perú tras sufrir un episodio epiléptico que alarmó a todos en el reality. YouTube: La Granja VIP Perú

La noche del jueves 27 de marzo, la tranquilidad en 'La Granja VIP Perú’ se rompió por completo cuando Yiddá Eslava sufrió un desmayo que movilizó a sus compañeros y a la producción del reality.

La actriz, que regresó al set la tarde del viernes, compartió detalles de su estado de salud y el difícil episodio que atravesó, revelando que se trató de un cuadro epiléptico con varias convulsiones.

El desmayo de Yiddá Eslava y la reacción del reality

Durante una jornada habitual en la cocina, Yiddá comenzó a sentirse mal y pidió apoyo a Miguel Vergara para retirarse del ambiente. Segundos después, colapsó súbitamente.

La escena, captada por las cámaras, generó una ola de pánico entre los participantes, quienes suplicaron por una ambulancia y se mostraron impotentes ante la gravedad del momento.

La producción de Panamericana TV decidió cortar la señal, emitiendo un mensaje de alerta: “Atención Granjeros: Un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden… seguimos en vivo”.

Sin embargo, los audios filtrados en TikTok mostraron la desesperación real: “No despierta”, “La ambulancia no viene”, “Ayuda”, eran algunos de los gritos que se escuchaban, evidenciando el drama vivido dentro de la casa.

La actriz generó preocupación en sus compañeros tras desmayarse. La Granja VIP/ Panamericana

El regreso de Yiddá Eslava: “Tuve un episodio epiléptico, tres convulsiones”

Ya recuperada, Yiddá Eslava reapareció el viernes en la granja y compartió con sus compañeros cómo vivió la emergencia.

“Tuve más allá de convulsiones. Ay, no quiero llorar, pero tuve un episodio epiléptico, que son muchas convulsiones seguidas. (En mi vida) he tenido ocho convulsiones. O sea, creo que acá no sé cuántas tuve. Como tres”, confesó, visiblemente emocionada.

La actriz relató que apenas recuerda flashes de lo que ocurrió y bromeó sobre los intentos de sus compañeros por ayudarla:

“En una que volví tenía un polo en la boca. Y luego, no sé, volví a regresar y tenía un palo en la boca. Solo faltaba un brazo y tenía en la boca”, comentó entre risas, agradecida por el apoyo.

Yiddá Eslava reaparece en ‘La Granja VIP Perú’ y revela detalles de su crisis de salud. La actriz relató que sufrió varias convulsiones y agradeció el apoyo de sus compañeros.

Yiddá confesó que olvidó tomar medicamento

Yiddá explicó que el episodio se agravó porque tomó tarde su medicación. “Me sentía mal y desde el primer momento que sentí algo debí ir a tomar la pastilla. Cuando ya pasé ese umbral, esa pastilla ya no me hace efecto. Si no lo hago, pasa lo que vieron, que la verdad, a mí todos los que han visto estos episodios me dicen que es traumático, porque parece que me fuese a morir”, reconoció.

La actriz agradeció a sus compañeros por su reacción y explicó que el mayor peligro en estas crisis es morderse o tragarse la lengua.

“El problema de todos acá y el miedo era que te deglutes la lengua y te muerdas. He vomitado mucho en la clínica. Cuando comí, fue como que…”, relató.
Yiddá prometió cuidarse y seguir adelante en la competencia, valorando la solidaridad recibida. YouTube: La Granja VIP Perú
Yiddá prometió cuidarse y seguir adelante en la competencia, valorando la solidaridad recibida. YouTube: La Granja VIP Perú

La respuesta de la producción y la preocupación del público

El corte abrupto de la transmisión y la escasa información oficial incrementaron la preocupación entre los seguidores del reality. Samuel Suárez, creador de Instarándula, compartió actualizaciones en sus redes para tranquilizar a la audiencia y exigir mayor transparencia sobre el estado de salud de Yiddá.

En su canal, Suárez señaló: “Dejaron de emitir imágenes con este anuncio, se filtraron unos audios pidiendo abran las camillas una vez la ambulancia llegó. Esperemos todos aquí noticias, no podemos ser ajenos a lo que viene ocurriendo, mucha fuerza Yiddá”.

La audiencia de Panamericana TV y los usuarios en redes sociales criticaron la demora en la atención y exigieron protocolos más claros para emergencias médicas en realities de convivencia extrema.

La Granja VIP se pronuncia sobre Yiddá Eslava. YouTube/ Panamericana TV
La Granja VIP se pronuncia sobre Yiddá Eslava. YouTube/ Panamericana TV

Temas Relacionados

Yiddá EslavaLa Granja VIP Perúperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

La ‘Culebra’ es uno de los fijos para arrancar en la ‘bicolor’ contra los ‘leones’ en el amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

La formalización impulsa el crecimiento de pequeños negocios: Cofopri entrega título de propiedad a mercado de Pamplona Alta

El reconocimiento legal del terreno permitirá que 85 emprendedoras puedan fortalecer sus puestos, garantizar la herencia de sus activos y consolidar su presencia en el sistema financiero peruano

La formalización impulsa el crecimiento de pequeños negocios: Cofopri entrega título de propiedad a mercado de Pamplona Alta

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

El equipo de Sebastián Beccacece se enfrentará a los ‘leones del Atlas’ con la misión de consolidarse para su próxima participación en el Mundial 2026. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

El arquero ‘blanquiazul’ está a un partido de meterse a la Copa del Mundo. Su rival a vencer será Irak el próximo martes 31 de marzo

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

PJ rechaza una vez más pedido de Ollanta Humala para suspender su condena de 15 años de prisión

El candidato presidencial Carlos Jaico dijo que hay 2.35 millones de mypes, pero no es así

ENTRETENIMIENTO

Ticketmaster sobre la venta de entradas a BTS en Perú: “Nuestra función es garantizar una compra segura y ordenada”

Ticketmaster sobre la venta de entradas a BTS en Perú: “Nuestra función es garantizar una compra segura y ordenada”

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

Mujer que estuvo en yate con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina rompe su silencio: Esto dijo sobre la fiesta

Fans de BTS en Perú exigen cambio de sede tras confirmarse el Estadio San Marcos para sus dos conciertos en Lima

‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

DEPORTES

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África

Ecuador vs Marruecos EN VIVO HOY 1-1: minuto a minuto del partido amistoso en Madrid por fecha FIFA 2026

Alianza Lima y el dinero que ganaría si Guillermo Viscarra clasifica al Mundial 2026 con Bolivia

Renzo Garcés exhorta a las autoridades deportivas a cesar los reclamos en los escritorios: “Resulta bastante incómodo”

Presidente de Géminis traslada la presión a Alianza Lima a puertas del duelo por semifinales: “Ya hemos sido campeones nacionales”