Christian Cueva y su respuesta sarcástica sobre si dejará el fútbol por ser cantante de cumbia: “¿Ya me retiraste?”

Christian Cueva es como una caja de pandora. Esta vez, el que fuese ‘10′ de la selección peruana hizo su debut en la música, interpretando la canción con la que celebraba en los vestuarios de la ‘bicolor’, El Cervecero. Lo hizo de la mano de su actual pareja, Pamela Franco, cantante de cumbia.

A raíz de su lanzamiento musical, el popular ‘Cuevita’ ofreció una conferencia de prensa y fue consultado por su futuro en el fútbol. Específicamente, un periodista le hizo la pregunta si dejará el ‘deporte rey’ por su nueva faceta como artista. El volante dio una respuesta cargada de sarcasmo.

“¿Ya me retiraste?”, contestó el actual jugador de Cienciano con una sonrisa dibujada en su rostro. Para posteriormente, profundizar sobre el tema y dejar en claro que no se alejará de las canchas para dedicarse de lleno a su otra pasión. “No, cuando mi corazón ya no lata, dejo el fútbol”.