Daniel Ferreyra, arquero de Los Chankas, señaló que no taparía contra Universitario, pero dio firme advertencia: “De local somos fuertes”

Daniel Ferreyra fue titular en el partido contra Universitario del Torneo Apertura que terminó 4-0 a favor de los 'cremas'. Crédito: Liga 1

El Torneo Apertura culmina este fin de semana y todavía no está definido el ganador del trofeo. Universitario de Deportes y Alianza Lima, igualados en puntos en el primer lugar, lucharán por la gloria en sus respectivos duelos de la última jornada del torneo. En medio de ese contexto, habrá algunas novedades en los rivales a los que se medirán. Por ejemplo, Daniel Ferreyra -portero de Los Chankas- no alinearía contra los ‘cremas’.

En la previa de la fecha definitiva, el experimentado guardameta tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera y colgar los guantes. Aún así, se esperaba que su encuentro de despedida sea ante la ‘U’ para cerrar la temporada con su club dentro de la cancha; no obstante, las posibilidades de que juegue son bajas. Así lo dio a entender él mismo en una entrevista para Radio Ovación.

“Ya tomé la decisión de retirarme, no sé si atajaré, creo que no, así que me retiraré alentando a los chicos. Vengo arrastrando una lesión después del partido contra Sport Huancayo (jornada 12), tuve un problema en un menisco, tenía que operarme pero decidimos no hacerlos para estar con el grupo en los últimos partidos”, señaló el argentino.

Daniel Ferreyra ha sido el guardameta titular de Los Chankas a lo largo de toda la temporada 2024; no obstante, luego del cotejo ante el ‘rojo matador’ fue relegado al banco de suplentes. Su lugar lo ha tomado Michael Sotillo, de 40 años, quien se encargó de salvaguardar la portería del conjunto andahuaylino en los últimos cuatro encuentros y partiría desde el arranque frente a Universitario.

Daniel Ferreyra decidió retirarse antes del partido contra Universitario. Crédito: Liga 1

Cabe mencionar que el duelo que tendrá lugar en Andahuaylas está previsto para disputarse este domingo 3 de noviembre a partir de las 15:00 horas de Perú y se jugará en simultáneo con la contienda que protagonizarán Alianza Lima y Cusco FC en Matute, según lo decidió la organización de la Liga 1.

La advertencia de Ferreyra

A pesar de su posible ausencia dentro del campo, Daniel Ferreyra dio una firme advertencia a Universitario, que tendrá que lidiar con la altura de Andahuaylas para consagrarse con el título nacional en su centenario. El ‘Canguro’ -como se le conoce al portero- reconoció el buen nivel de los ‘merengues’, pero destacó las buenas presentaciones de Los Chankas en condición de local.

“Es un partido súper complicado con cosas en juego ante un rival de los mejores, lo ha demostrado en todo el torneo, con muy pocos goles en contra, muy bien estructurado, pero nosotros de locales somos muy fuertes. Hemos hecho grandes partidos, cuando le tocó venir a Cristal hicimos un partido bárbaro y quedó 3-3, ante Alianza perdimos en los últimos minutos. Ojalá este no sea la excepción y podamos lograr un triunfo para darle la última alegría a la gente de Chankas”, comentó.

Universitario enfrentará a Los Chankas en la fecha definitiva del Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

“Somos un plantel de 22 jugadores, pero tuvimos que viajar con 19 chicos por lesiones y amarillas. Somos muy cortitos y estamos todos dispuestos, presentes para el partido. Vamos a presentar lo mejor que tenemos. La especulación y vendida de humo me apena”, advirtió.

Eso sí, han existido algunos problemas en el traslado del equipo, tras el choque contra Alianza Atlético en Sullana, lo cual podría ser relativamente perjudicial. “En Piura se cancelaron los vuelos, nos pospusieron para mañana (miércoles), recién mañana en la mañana saldríamos hacia Lima, después a Ayacucho y de ahí el bus a Andahuaylas. El esfuerzo que se ha hecho este año con respecto a los viajes ha sido enorme”, informó Ferreyra.