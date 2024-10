Miguel Rebosio reveló que un jugador clave de Universitario estuvo a punto de fichar por Alianza Lima para el 2025

La Liga 1 2024 está a punto de llegar a su fin, solo quedan dos fechas y muchos clubes están luchando por coronarse campeón, un cupo al torneo internacional, y la permanencia en Primera División. Y también varios futbolistas están definiendo su futuro ya que pronto se abrirá el mercado de pases para la próxima temporada.

Universitario de Deportes y Alianza Lima están peleando para adueñarse del Torneo Clausura 2024, pero mientras eso sucede, también están planificando lo que será el 2025. Varios jugadores están a punto de terminar contrato en sus respectivos equipos, y las ofertas tocan sus puertas.

Miguel Rebosio confesó de que un jugador clave de los ‘cremas’ estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con los ‘blanquiazules’ en los últimos días. Esa revelación generó mucha reacciones debido a que se trata de Nelson Cabanillas, figura identificada cien por ciento con la ‘U’, pero finalmente no se concretó.

Como se sabe, el contrato del lateral con los ‘merengues’ termina a fines del 2024, y aunque su deseo es mantenerse en el cuadro de Fabián Bustos, todavía no se cerró su renovación. Incluso, su agente Horacio Rossi, aseguró que hubo reuniones con la directiva de Ate, pero no se llegó a un acuerdo económico.

“Me enteré de que Nelson Cabanillas estuvo así nomás de irse, de estampar su firma en Alianza Lima. Hace dos días se cayó, era para el próximo año. Me extraña mucho que, a estas alturas y faltando dos fechas, muchos futbolistas están sin contrato y no saben de su futuro”, disparó el popular ‘Conejo’ en su programa ‘Palabra de Hincha’.

El cuadro 'celeste' se impuso 2-1 ante los 'cremas' por la jornada 15 del segundo torneo del año. (Video: L1MAX)

Los números de Nelson Cabanillas en Universitario

El jugador de 24 años lleva seis temporadas consecutivas defendiendo la camiseta de la ‘U’, fue pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati que logró el título nacional del año pasado. Y en el 2024, Nelson Cabanillas ha estado alternando con Segundo Portocarrero en la alineación titular de Fabián Bustos.

El lateral lleva 26 partidos disputados en la Liga 1, de los cuales 15 fue considerado desde el arranque. Y en la Copa Libertadores 2024 jugó tres encuentros. No celebró ningún gol, pero cuenta con una asistencia. Siempre mostró sus ganas de quedarse en Universitario de Deportes, sin embargo todo hace indicar de que su salida seríainminente.

“Todavía no he podido renovar. Este año estoy enfocado en lo que es campeonar el Clausura para poder darle la alegría a la gente de la 28, un año importante. Estoy a puertas de escuchar, soy hincha de la U. No me gustaría irme por la puertas de atrás. Me gustaría retribuir lo que siempre me han dado como institución”, explicó Cabanillas sobre su situación contractual en agosto.

Nelson Cabanillas logró el campeonato 2023 con Universitario. - Crédito: Difusión

¿Cuándo juega Universitario en el Torneo Clausura 2024?

Los ‘cremas’ quedaron listos para recibir a Cienciano este domingo 27 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2024. El equipo de Fabián Bustos necesita recuperarse tras la dura derrota frente de Sporting Cristal para no poner en riesgo su lucha por el segundo trofeo de la Liga 1.

La ‘U’ necesita sumar de a tres ante el ‘papá' para seguir dependiendo de sí mismos a falta de dos jornadas para terminar la competición, si se coronan ganadores del Clausura, serán campeones nacionales de manera automática. Celebrarán el bicampeonato en su centenario sin necesidad de disputar una final porque también conquistaron el Apertura.