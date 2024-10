Pedro Gallese y su sospechosa explicación tras ser amonestado por árbitro del Perú vs Brasil: “Él sabía que podía perderme el partido con Chile”

El arquero peruano se mostró muy en desacuerdo con el árbitro Esteban Ostojich. (Movistar Deportes)

La selección peruana no solo cayó ante Brasil de forma dolorosa, sino también perdió a dos futbolistas claves para su siguiente compromiso con Chile por las Eliminatorias 2026. Uno de ellos fue Pedro Gallese, quien reveló el sorpresivo motivo por el cual el árbitro uruguayo Esteban Ostojich le mostró la tarjeta amarilla en el estadio Mané Garrincha.

En conversación con Movistar Deportes, el arquero de la ‘bicolor’ contó que se acercó a hablar con el referí uruguayo porque estaba cobrando muchas infracciones a favor de los locales y este decidió amonestarlo de inmediato.

“Nos corta un contraataque para nosotros, voy y le digo que estaba cobrando muchas faltitas para Brasil y de repente me saca la amarilla. Le digo ‘¿En qué momento te he faltado el respeto? ¿Te he hablado mal?’ Me saca la amarilla, me condiciona para el próximo partido, porque sabía que ya tenía una amarilla”, fue lo primero que dijo.

Gallese añadió que a Ostojich le faltó “personalidad” porque prefería hacer la fácil y cobrar pequeñas faltas para los dueños de casa. Asimismo, volvió a mostrar su incomodidad por quedar suspendido para el ‘clásico del Pacífico’, echándole toda la responsabilidad al colegiado ‘charrúa’.

“Primero, me acerco bien, a hablarle y me saca la amarilla, eso me sacó porque sabía que podía perderme el partido con Chile”, complementó el referente de la ‘blanquirroja’.

Pese a quedar fuera del choque con los chilenos, el portero de 34 años se animó a opinar sobre dicho encuentro histórico, que tendrá como atracción principal el regreso del técnico Ricardo Gareca a Lima. “Chile es un rival directo, más allá que estemos coleros, en casa tenemos que sumar de a tres”.

El mensaje de aliento de Pedro Gallese tras goleada ante Brasil

Por otro lado, Pedro Gallese compartió su dolor por la goleada sufrida a manos de la pentacampeona del mundo. “Duele perder así, veníamos con mucha ilusión después de haber jugado un gran partido con Uruguay, venimos a robar puntos”.

Pero, el ‘Pulpo’ sabe que no deben bajar la cabeza ante esta derrota y mandó alentador mensaje. “Este resultado no nos va a hundir. El grupo está con mucha ilusión de sacar esto adelante, duele perder, tener un resultado tan abultado, pero no nos va a tumbar”.

Inclusive, se animó a señalar cómo cambiarán el presente de Perú. “Tenemos que prepararnos bien, ahora seguro vamos a hablar en el hotel que esto no nos tumbe, tenemos que levantarnos, el resultado fue doloroso, pero quedan más partidos”.

Esteban Ostojich fue protagonista en Perú vs Brasil

El árbitro Esteban Ostojich se robó el protagonismo en la derrota de Perú ante Brasil. Su primera intervención fue a los 38 minutos cuando cambió su decisión tras llamado del VAR. El uruguayo había decidido no cobrar la mano de Carlos Zambrano, pero terminó señalando penal luego de revisar la repetición. Esto terminó en el gol de Raphinha.

Posteriormente, el referí FIFA volvería a aparecer para señalar otra falta dentro del área. El mismo ‘Káiser’ Zambrano derribó a Savinho y el colegiado no tuvo dudas para pitar. El extremo de Barcelona volvió a ejecutar la pena máxima y lo cambió por su doblete.

La selección peruana cayó 4-0 ante los brasileños por las Clasificatorias. (Video: Movistar Deportes)

El otro jugador que se perderá el Perú vs Chile

Pedro Gallese no será la única baja de Perú para medirse con Chile el próximo viernes 15 de noviembre. El atacante Bryan Reyna, quien sustituyó a Alex Valera por su lesión en el calentamiento, fue amonestado y alcanzó las tres tarjetas amarillas.