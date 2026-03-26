Dónde ver Chile vs Cabo Verde HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Con el estreno de jóvenes talentos y la dirección de Nicolás Córdova, La Roja busca un triunfo en el Eden Park de Auckland contra el equipo africano, que llega reforzado tras asegurar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (CAF / AFP)

El amistoso internacional entre Chile y Cabo Verde marca el debut de La Roja en la temporada 2026 y se disputa en el estadio Eden Park, Nueva Zelanda. El encuentro, que forma parte de las FIFA Series, representa una oportunidad para que el equipo dirigido por Nicolás Córdova inicie su renovación con miras al próximo ciclo eliminatorio, mientras que el conjunto africano llega consolidado tras asegurar su boleto a la Copa Mundial.

En Perú, el partido entre la selección chilena y Cabo Verde se podrá seguir hoy, jueves 26 de marzo, desde las 22:00 horas, en directo desde Auckland, a través de plataformas digitales y sitios especializados. La cobertura comprenderá incidencias minuto a minuto y análisis en tiempo real, facilitando el acceso a quienes buscan información precisa sobre uno de los amistosos más esperados de la fecha FIFA.

Ubicada en Nueva Zelanda, la selección chilena afronta su primer desafío del año ante Cabo Verde, en el contexto de la FIFA Series, un torneo internacional de preparación que reúne a equipos clasificados al Mundial de Norteamérica. Bajo la dirección de Nicolás Córdova, La Roja apuesta por una nómina renovada donde destacan jóvenes talentos como Diego Ulloa e Iván Román, quienes buscan consolidarse en el plantel mayor.

Por su parte, Cabo Verde, dirigido por Bubista, llega a Oceanía tras convertirse en una de las sorpresas africanas, habiendo asegurado su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Dónde ver Chile vs Cabo Verde en amistoso por fecha FIFA 2026

La cita entre Chile y Cabo Verde tendrá en Perú un acceso distinto: plataformas digitales y sitios especializados concentrarán la cobertura para no perder detalle del amistoso internacional. (AP)

Si bien en Chile el partido se emite por Chilevisión en señal abierta y cable, y a través de la plataforma online MiCHV en cualquier dispositivo, en Perú la opción será seguir el duelo por la plataforma de DAZN.

Para los seguidores que desean acceder a la transmisión oficial en otras regiones, la misma plataforma tiene los derechos para Estados Unidos y España, permitiendo ver el partido en streaming de alta calidad.

La cobertura digital de Infobae Perú garantiza información actualizada sobre goles, cambios y jugadas destacadas, asegurando que los hinchas no se pierdan ningún detalle del partido, independientemente de la falta de transmisión televisiva tradicional.

Horario de Chile vs Cabo Verde en amistoso por fecha FIFA 2026

El enfrentamiento entre Chile y Cabo Verde está programado para las 12:00 AM del viernes 27 de marzo en horario chileno, lo que corresponde a las 22:00 horas del jueves 26 de marzo en Perú. Esta diferencia horaria, provocada por el escenario oceánico del partido, obliga a los aficionados peruanos a conectar en horario nocturno para no perderse el inicio de la FIFA Series.

El partido también podrá seguirse en simultáneo en otros países de la región, con los siguientes horarios: 23:00 en Venezuela y Bolivia, y 00:00 en Argentina. En España y Estados Unidos, donde DAZN ofrece la transmisión oficial, el duelo se verá en la madrugada del viernes.

Posibles alineaciones de Chile y Cabo Verde

Las alineaciones proyectadas muestran dos realidades: Chile en proceso de recambio y Cabo Verde con continuidad, en un choque que servirá para ajustar piezas y probar variantes. (Photosport)

El técnico Nicolás Córdova ha convocado una lista de 26 jugadores para enfrentar a Cabo Verde, con énfasis en la renovación del plantel. Entre los destacados figuran el arquero Lawrence Vigouroux, actualmente en el Swansea City de Inglaterra, y defensores como Benjamín Kuscevic, quien milita en el Toronto FC de Canadá.

En el mediocampo, Ignacio Saavedra del Rubin Kazán y Rodrigo Echeverría del León de México aportan experiencia y solidez. La ofensiva estará liderada por Ben Brereton, delantero del Derby County inglés, acompañado por jóvenes como Darío Osorio y Lucas Cepeda.

La probable alineación de Chile incluye a Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Echeverría, Vicente Pizarro y Javier Altamirano en el mediocampo; con Osorio, Cepeda y Brereton Díaz como tridente ofensivo.

Por parte de Cabo Verde, el director técnico Bubista apuesta por una base sólida que ya participó en el proceso clasificatorio africano. El arquero Vozinha lidera la defensa junto a Steven Moreira, Logan Costa, Pico e Ianique Stopira. En el mediocampo, Kevin Pina, Jamiro Monteiro y Deroy Duarte buscarán controlar el ritmo del partido, mientras que el ataque estará conformado por Ryan Mendes, Bebé y Jovane Cabral.

Ambas selecciones utilizan este amistoso como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de probar variantes y dar rodaje a nuevos futbolistas en el escenario internacional.