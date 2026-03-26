Municipalidad de Arequipa establece pasaje universitario en S/0.70 y exige a los buses acatar: “La norma es obligatoria”

Municipalidad de Arequipa reitera obligatoriedad del medio pasaje universitario en el SIT. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que ha exhortado a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) a cumplir de manera obligatoria con el pasaje universitario, fijado en S/0.70, equivalente al 50% de la tarifa adulta (S/1.30). La medida fue reiterada tras una reunión sostenida con representantes de las empresas operadoras, en la que se recordó que este beneficio está respaldado por normativa nacional vigente.

La gerenta de Transportes y Movilidad Sostenible, Milagros Patricia Chirinos Rosas, enfatizó que las leyes 26271 y 30220 establecen con claridad el carácter obligatorio de esta disposición. “Son normas de aplicación nacional, de cumplimiento riguroso, obligatorio. No es necesario que la Gerencia emita alguna disposición que la complemente para su cumplimiento”, sostuvo la funcionaria, subrayando que las reglas ya están definidas y deben ser acatadas por todos los operadores.

Autoridades de Arequipa reiteran obligatoriedad del medio pasaje y llaman a denunciar cobros indebidos. (Foto: FB/@Municipalidad Provincial de Arequipa)

Requisitos y mecanismos de supervisión

Para acceder al medio pasaje, los estudiantes universitarios deberán presentar su carné vigente emitido por sus respectivas instituciones, el cual constituye el único documento válido para acreditar este beneficio. La municipalidad precisó que el cumplimiento de este requisito es indispensable para hacer efectivo el cobro diferenciado.

Asimismo, se recordó que tanto la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible como el Indecopi están facultados para recibir denuncias en caso de incumplimiento. En ese sentido, Chirinos indicó que la entidad se encuentra disponible para atender a los usuarios que consideren vulnerados sus derechos. “Estamos llanos a poder comunicarnos con todas las personas que se sientan afectadas y encausar las denuncias correspondientes”, afirmó.

Arequipa recuerda a concesionarios del SIT que el medio pasaje es un derecho establecido por ley. (Foto composición: Infobae Perú)

Transparencia tarifaria y fiscalización

La comuna también exhortó a las empresas concesionarias y a los conductores a cumplir con la obligación de exhibir el tarifario completo dentro de las unidades de transporte. Esta medida busca evitar confusiones entre los usuarios y garantizar que se respete el cobro establecido por ley.

En paralelo, la Municipalidad Provincial de Arequipa anunció que continuará ejecutando acciones de fiscalización para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Según indicó la autoridad, los operativos estarán orientados a supervisar tanto la correcta aplicación del medio pasaje como el respeto a las condiciones establecidas en los contratos de concesión.

Municipalidad refuerza control del transporte y exige cumplimiento del pasaje universitario en Arequipa. (Foto: Captura video/Municipalidad Provincial de Arequipa)

Posición de la autoridad de transporte

Durante su pronunciamiento, Chirinos reiteró que no corresponde a la gerencia emitir nuevas normas para hacer efectivo el beneficio, dado que la legislación vigente es clara. “La norma es literal, es clara y es precisa. Las leyes por sí deben de ser cumplidas”, manifestó, al tiempo que señaló que algunos casos de incumplimiento podrían deberse al desconocimiento de ciertos conductores.

Finalmente, la funcionaria indicó que se ha exhortado a los concesionarios a reforzar los lineamientos internos para garantizar el respeto del pasaje universitario en todas sus unidades. Con ello, la municipalidad busca asegurar la aplicación uniforme de la normativa y proteger el derecho de los estudiantes a acceder a una tarifa diferenciada en el transporte público.