Prevenir antes de que ocurra: cómo la inteligencia artificial está cambiando la seguridad laboral

En 2025, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reportó 44,602 notificaciones de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en Perú.

Durante décadas, la prevención de riesgos laborales ha funcionado bajo un modelo principalmente reactivo: el accidente ocurre, se investigan las causas y se ajustan los protocolos para evitar que vuelva a suceder. Sin embargo, las cifras muestran que este enfoque ya no es suficiente. En 2025, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo registró 44,602 notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Esta cifra no solo refleja la magnitud del desafío, sino también la necesidad de evolucionar hacia modelos capaces de anticipar el riesgo.

En ese contexto, la inteligencia artificial y el machine learning dejan de ser una innovación tecnológica para convertirse en herramientas estratégicas que permiten pasar de reaccionar ante el accidente a anticiparlo.

Las organizaciones generan diariamente grandes volúmenes de datos: reportes de incidentes, registros de mantenimiento, jornadas laborales, condiciones ambientales o uso de equipos.

La inteligencia artificial permite anticipar accidentes laborales mediante el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo claro es el uso de inteligencia artificial en sistemas de videovigilancia (CCTV). Estos pueden detectar en tiempo real si un trabajador no utiliza casco, chaleco reflectante u otro equipo de protección personal (EPP), generando alertas inmediatas para reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad. Más allá de la supervisión, este tipo de herramientas contribuye a fortalecer una cultura preventiva dentro de la organización.

Otro caso ampliamente aplicado es el mantenimiento predictivo de maquinaria. A través de modelos de aprendizaje automático, los sistemas analizan variables como vibraciones, temperatura, consumo energético o patrones de uso de los equipos para identificar señales tempranas de fallas. Esto permite programar intervenciones antes de que ocurra una avería crítica que podría derivar en accidentes, como atrapamientos, cortocircuitos o fallas estructurales. De esta manera, la tecnología no solo previene incidentes, sino que protege directamente la integridad de los trabajadores y la continuidad operativa.

Los modelos predictivos también pueden identificar patrones menos evidentes. Por ejemplo, pueden detectar que determinados turnos prolongados combinados con altas temperaturas y tareas repetitivas incrementan la probabilidad de incidentes menores que, si no se corrigen, podrían escalar hacia accidentes más graves.

En países como el Perú, donde sectores como la construcción, la minería o la manufactura concentran altos niveles de riesgo laboral, la adopción de herramientas predictivas puede marcar una diferencia significativa en la reducción de accidentes y en el fortalecimiento de los sistemas de prevención.

Sectores de alto riesgo como la construcción, la minería y la manufactura en Perú se benefician de herramientas predictivas para reducir accidentes laborales.

Este enfoque también impacta en la toma de decisiones estratégicas. La tecnología permite identificar qué plantas, procesos o actividades concentran mayor nivel de riesgo proyectado. En lugar de distribuir esfuerzos de manera uniforme, las organizaciones pueden priorizar inversiones en seguridad con base en evidencia objetiva, fortaleciendo así su cultura preventiva y optimizando la gestión de recursos.

No obstante, es importante recordar que la tecnología no reemplaza el criterio profesional ni la experiencia en campo. La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, no un sustituto del liderazgo en seguridad. Los modelos predictivos requieren datos de calidad, actualización constante y una cultura organizacional que promueva el reporte y la mejora continua. Sin estos elementos, incluso las soluciones más avanzadas pierden efectividad.

Para el sector asegurador y la gestión de riesgos laborales, esta evolución tecnológica abre un nuevo capítulo. Ya no se trata únicamente de cubrir siniestros, sino de acompañar a las organizaciones en la construcción de entornos de trabajo más seguros, inteligentes y resilientes. La prevención basada en datos permite reducir los costos asociados a los accidentes, mejorar la productividad y, sobre todo, proteger lo más valioso de cualquier empresa: su gente.

La incorporación de inteligencia artificial en la prevención representa una oportunidad estratégica para transformar la gestión del riesgo laboral. Anticipar escenarios, priorizar acciones y tomar decisiones basadas en evidencia no solo eleva los estándares de seguridad, sino que refuerza el compromiso empresarial con el bienestar.

En la gestión de riesgos laborales, el verdadero avance no está en reaccionar mejor ante un accidente, sino en evitar que ocurra.