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Sport Huancayo recurre a Richard Pellejero para que asuma los mandos en Liga 1 2026

Las altas esferas del ‘rojo matador’ llegaron a un acuerdo para que el entrenador uruguayo, quien había trabajado en La Incontrastable el periodo anterior, se ubique en la zona técnica

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Richard Pellejero volverá a la dirección técnica de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero volverá a la dirección técnica de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Sport Huancayo se ha propuesto a encontrar rápido al reemplazante de Roberto Mosquera, quien ha quedado desmarcado de la dirección técnica argumentando la búsqueda de “nuevos aires que orienten al equipo”, que ha ido perdiendo el paso en el Apertura 2026 hasta ubicarse en una ubicación peligrosa coqueteando así con el descenso.

Así las cosas, las autoridades del ‘rojo matador’ no han perdido el tiempo y ya han establecido contactos oficiales con un viejo conocido capaz de hacer llegar un nuevo mensaje a un grupo tan alicaído como golpeado. En concreto, el buzo se lo volverá a poner el DT Richard Pellejero, de notable pasado en La Incontrastable.

El uruguayo conoce a la perfección a Sport Huancayo, puesto que lo dirigió durante el curso 2025, pero su continuidad se vio frenada por un impase, con los mismos que recurren a su experiencia, no bien concluyó la temporada. En cualquier caso, al parecer, se han limado las asperezas y ahora Pellejero está listo para asumir las riendas del conjunto peruano.

Los diálogos han avanzado favorablemente y si nada se tuerce, el estratega se desplazará al interior del Perú iniciando la próxima semana. Claro está que no llegará solo. Lo acompañan en su travesía sus hombres de confianza: Pablo Pereira, asistente técnico, Rodrigo Parrilla y Guzmán Fernández, preparadores físicos.

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