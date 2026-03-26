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Magaly Medina sorprende con aparición en programa de streaming ‘Nadie dice nada’ de Luzu TV

La conductora peruana se conectó en vivo con el popular streaming argentino, protagonizando un divertido encuentro con Nico Occhiato y su equipo.

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Magaly Medina se conectó en vivo con el equipo de “Nadie Dice Nada” de Luzu TV. YouTube: 'Nadie dice nada'
Magaly Medina se conectó en vivo con el equipo de “Nadie Dice Nada” de Luzu TV. YouTube: 'Nadie dice nada'

La mañana del jueves 26 de marzo, el mundo digital vivió un momento histórico: Magaly Medina, la conductora más influyente de la farándula peruana, se conectó en vivo con el programa de streaming argentino 'Nadie Dice Nada’ de Luzu TV.

El encuentro, marcado por el humor, la sinceridad y la picardía, dejó en claro que el fenómeno del streaming no tiene fronteras y que la “Urraca” sigue siendo una referencia en la conversación latinoamericana.

Magaly Medina sorprende en Luzu TV

El esperado enlace se realizó durante la transmisión matutina de ‘Nadie Dice Nada’, el espacio liderado por Nicólas Occhiato, acompañado por Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Marcos Giles.

Apenas Magaly Medina apareció en pantalla, la emoción fue evidente en el set argentino. “Conexión directa con la conductora número uno de Perú. Esto es un crossover que es groso, ¿eh? Hola, Magaly, te estamos mirando”, anunció Occhiato, destacando la magnitud del encuentro.

Magaly, siempre directa, respondió entre risas: “Qué honor sintonizar con un programa de streaming tan sintonizado. ¿Quién hace más de doscientos mil espectadores diarios en un streaming? Son monstruosos ustedes”, reconociendo el éxito del formato argentino.

Magaly Medina se conectó en vivo con el equipo de “Nadie Dice Nada” de Luzu TV, marcando un divertido encuentro internacional.

Chismes, sinceridad y humor: el sello de Magaly

Durante la conversación, los conductores no dudaron en preguntar sobre los chismes argentinos que llegan a Perú. Momi Giardina fue al grano: “Magaly, ¿hay algún chimento argentino que haya llegado a Perú?”.

A lo que la peruana respondió rápidamente: “Bueno, de Tinelli con Milett”, en referencia al mediático romance entre el conductor Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa.

Cuando le preguntaron qué opinaba de Milett, Magaly no dudó: “Mal”, respondió, generando carcajadas y sorpresa en el set.

Nico Occhiato, en tono divertido, insistió con otra pregunta filosa: “¿Cómo te cae mi amiga Yanina La Torre?” Magaly sorprendió al confesar: “Me cae rebien. Acá la hemos rebotado bastante cuando hablaba del romance entre Tinelli y Milett”.

La conductora también se refirió, con su característico sarcasmo, a la actitud de Latorre frente a los rumores sobre su esposo: “No entiendo cómo ella se lo puede, digamos, pasar con soda, ¿no? Yo a mi marido ya lo hubiera destrozado, pasado por los caballos”, bromeó Medina, generando risas y complicidad entre los panelistas.

Así fue la aparición de Magaly Medina en “Nadie Dice Nada” de Luzu TV.
Así fue la aparición de Magaly Medina en “Nadie Dice Nada” de Luzu TV.

Promesas de nuevos encuentros

El clima de camaradería y humor se mantuvo durante toda la conexión. Magaly invitó a los conductores de Luzu TV a visitar Perú y asistir a su programa: “Cuando quieran, chicos, cuando quieran. Sé que a ustedes los siguen muchísimos peruanos. Acá hay una comunidad peruana que los sigue bastante, que los conoce mucho”, aseguró.

Por su parte, el equipo argentino prometió recibir a Magaly en su estudio cada vez que viaje a Buenos Aires.

“Y cuando vengas a Argentina, estás recontra invitada a sentarte acá en esta mesa, Magali, que debe ser picante en esta mesa”, adelantó Santi Talledo, augurando un futuro encuentro lleno de anécdotas y chismes internacionales.

Magaly Medina se conectó a Luzu TV por primera vez. YouTube: 'Nadie dice nada'
Magaly Medina se conectó a Luzu TV por primera vez. YouTube: 'Nadie dice nada'

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