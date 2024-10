‘Ñol’ Solano respaldó a Ricardo Gareca pese a crisis en Chile y aludió a Arturo Vidal: “Esa generación desapareció”

El entrenador peruano comparó la situación actual de Chile con la de Perú antes de la llegada de Ricardo Gareca al banquillo. (Radio Ovación)

Ricardo Gareca llegó al banquillo de la selección de Chile con muchas expectativas positivas, pero hasta el momento las cosas no han salido como planeaba. El ‘Tigre’ es objeto de numerosas críticas en la nación sureña, tras los malos resultados que se han vuelto una constante en las Eliminatorias 2026. En medio de ese contexto, Nolberto Solano se refirió al duro presente que vive su colega.

Por muchos años, ‘Ñol’ trabajó junto al estratega argentino, siendo su asistente técnico dentro de la escuadra peruana. Aunque hoy sus caminos están separados, el DT peruano se ha mantenido al tanto de la labor que asume su excompañero en la ‘roja’ y expresó su rotunda opinión al respecto.

En el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación, Solano analizó el mal momento del combinado ‘mapocho’ y señaló que aquel equipo bicampeón de la Copa América (2015 y 2016) con Arturo Vidal al frente ya no existe más y no se puede vivir del recuerdo. Por ello, también consideró que la crisis actual de los sureños no podrá resolverse con facilidad, sea quien sea el entrenador que esté al mando.

“Es muy difícil lo que le pasa a Chile, pero ellos tienen que entender que esa gran generación que tuvieron con Alexis Sánchez, Vidal, Gary Medel... ya desapareció. La gran época que vivieron ya acabó. Eso le pasa a todas las selecciones, y ahora solo le toca tener paciencia. Va a ser difícil”, apuntó el estratega peruano.

“Recuerden que antes de que llegue Ricardo estuvo (Eduardo) Berizzo y otros técnicos más. Chile ha pasado los últimos años cambiando entrenadores, así como nos sucedía a nosotros (a Perú) antes de la era de Gareca”, agregó.

En su última presentación, Chile sufrió una dolorosa goleada ante Colombia en Barranquilla. La ‘roja’ protagonizó la peor derrota de su historia ante ese rival, tras ser superado con un marcador de 0-4. Ese resultado adverso puso en duda la continuidad de Ricardo Gareca en el banquillo.

Comparación de Perú y Chile

Nolberto Solano insistió en comparar la situación actual de Chile con lo que vivió Perú en el pasado. Hay que recordar que la ‘bicolor’ estuvo 36 años sin poder celebrar una clasificación al Mundial, pasando varios entrenadores en el banquillo nacional sin conseguir balances exitosos. Eso, según indicó ‘Ñol’, podría suceder con la ‘roja’ de cara a los retos venideros.

“Ir a la selección peruana era un desafío muy duro para cualquier entrenador. Vino ‘Pacho’ Maturana, Autuori y otros técnicos de nombre, pero no se conseguían los resultados. Creo yo que Chile va a pasar por lo mismo”, expresó en Radio Ovación.

Sobre la derrota de Perú

La selección peruana cayó de manera estrepitosa en Brasilia, después de un segundo tiempo en el que tuvo que arriesgar y el ‘scratch’ no perdonó. Sin embargo, el cuadro ‘blanquirrojo’, con los tres puntos en el bolsillo que logró días antes al ganarle a la ‘celeste’, necesita voltear la página para enfocarse en los retos del siguiente mes, donde tendrá a Argentina y Chile como rivales.

“Definitivamente, la intención no era perder de esa manera. Pienso que Perú pudo contener a Brasil hasta previo al primer penal, y ya con el marcador en contra todo se complicó. Es una lástima que se haya perdido por un marcador tan abultado, pero esto es fútbol y ahora Perú tiene que pensar solo en ganarle sí o sí a Chile y para ello tiene que encarar el partido como lo hizo frente a Uruguay”, señaló Solano al respecto.