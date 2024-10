Jorge Fossati reveló que integrante de la selección peruana no viajará a Brasil por antecedentes con la justicia: “Sin pruebas lo pueden arrestar”

Sebastián Avellino, preparador físico de la selección peruana no formará parte de la delegación que viajará a Brasil, debido a la denuncia en su contra por racismo que recibió el año pasado (Ovación)

La selección peruana se prepara para visitar a Brasil en el estadio Mané Garrincha por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El ánimo en el plantel ‘bicolor’ es el mejor, ya que se encuentran motivados por su reciente victoria 1-0 sobre Uruguay, el cual significó su primer triunfo en el certamen.

No obstante, existe un hecho que genera cierta incomodidad en la interna, especialmente en el comando técnico. Es que su preparador físico, Sebastián Avellino, no viajará al país de la samba, debido al problema que tuvo el año pasado, cuando todavía trabajaba en Universitario de Deportes y fue denunciado por cometer un acto de racismo contra la hinchada del Corinthians durante un partido por Copa Sudamericana. El uruguayo permaneció varios días detenido, hecho que conmocionó al plantel e incluso generó un intento de renuncia de Jorge Fossati.

El ‘Nono’, ahora al frente de la ‘blanquirroja’, teme que se pueda producir un hecho similar y, si bien Avellino no tiene ningún problema con ingresar a territorio brasileño, optó por dejarlo en Perú por precaución:

“Desgraciadamente, Sebastián no va a poder acompañarnos. Él puede viajar, tiene las puertas abiertas de Brasil, pero increíblemente, por leyes brasileras, si a cualquiera se le antoja por denunciarlo, simplemente porque buscan sacarte del partido, cualquiera, no importa si es policía o no. Con una denuncia y sin ningún tipo de prueba, ya eso es motivo suficiente para que lo puedan arrestar, lo puedan demorar. Ósea continúa la injusticia que empezó hace muchos meses atrás”, declaró en conferencia de prensa.

Sebastián Avellino no formará parte de la delegación de la selección peruana que viajará a Brasil por fecha 10 de Eliminatorias Sudamericanas (FPF).

El ‘Flaco’ manifestó que no esta nada contento con esta situación, pero que no tiene alternativa. Además, dejó en claro que, una situación similar a la ocurrida en el pasado, podría afectar severamente a sus dirigidos:

“Tenemos que tomar decisiones que no nos gustan, pero es para el bien de la estabilidad emocional del plantel. Si pasara algo con Sebas, seguramente afectaría a todo el plantel, porque lo quieren mucho, preferimos que se quede acá, van otros profesionales de nuestro cuerpo técnico”, añadió.

Salió a la luz imágenes del preparador físico de Universitario realizando gestos racistas contra hinchas de Corinthians.

¿Quién reemplazará a Sebastián Avellino?

Jorge Fossati también reveló que el encargado de ocupar el lugar de Sebastián Avellino en la delegación será Mario Mendaña, quien en la actualidad trabaja en las divisiones menores. Entre sus tareas están el estiramiento a los jugadores en el hotel y dirigir el calentamiento previo al partido.

Cabe señalar que Mendaña tiene un amplio recorrido en el fútbol peruano. Llegó en 1997 a Sporting Cristal de la mano de Sergio Markarián, y pasó por diversos clubes como Universitario de Deportes, FBC Melgar, César Vallejo. A comienzos del 2023 entró a trabajar a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como coordinador de la preparación física de las selecciones juveniles.

Mario Mendaña trabaja desde el 2023 en las divisiones menores de la FPF (Difusión)

¿Qué pasó con Sebastián Avellino?

Sebastián Avellino fue acusado de racismo en la derrota de Universitario 1-0 ante Corinthians por los ‘play off’ de octavos de final de la Copa Sudamericana. El uruguayo pasó frente a los hinchas del ‘timao’, quienes lo comenzaron a insultar, a lo que respondió realizando gestos referentes a un mono. Tras el encuentro fue detenido y recluido en una comisaría de la zona, y al día siguiente, el Tribunal de Justicia del estado de Sao Paulo dictó prisión preventiva.

Al cabo de una semana, se consiguió que pueda seguir su proceso en libertad. En diciembre del mismo año, la justicia brasileña lo condenó al pago de dos salarios mínimos a una entidad de destino social.