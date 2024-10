Alexander Callens habló de su nuevo puesto de carrilero tras triunfo de Perú ante Uruguay por Eliminatorias 2026

El defensor central se refirió a lo que fue la decisión de Jorge Fossati de usarlo de carrilero por izquierda. Créditos: Saúl Quiroz (ESPN Perú)

Luego del gran triunfo de la selección peruana ante Uruguay en el Estadio Nacional por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026, Alexander Callens tomó la palabra y se refirió a lo difícil que fue para él tener que asumir la posición de carrilero izquierdo en reemplazo del suspendido Marcos López.

Asimismo, también habló sobre lo que significa esta victoria para todo el Perú y para el mismo Miguel Araujo, quien anotó el gol de la victoria e hizo explotar a todo el José Díaz. El central de AEK Atenas de Grecia es inamovible en el once titular de Jorge Fossati.

La gran incertidumbre de la semana estuvo basada en cómo se desempeñaría Alexander Callens como carrilero izquierdo, posición en la que no se le ha visto antes. Esto fue lo que contó el exjugador del New York City: “Desde que me dijeron que yo iba a jugar en ese puesto, dije ‘Profe, yo voy a hacer todo lo posible para apoyar al equipo y saldré muerto en el campo’”. El defensor nacional tuvo algunos errores en algunos pases y decisiones en ataque, pero cumplió su palabra en que dejó todo en la cancha por el triunfo de la selección peruana.

Por otro lado, el jugador del fútbol griego se refirió a lo que significó la victoria y a la poca confianza que tenían los hinchas en el combinado dirigido por Jorge Fossati: “Creo que a pesar de lo que hablaban y decían de que el equipo al que enfrentábamos eran superiores, creo que demostramos en la cancha. Esto nos motiva a nosotros. No saben las ganas que teníamos de celebrar estos tres puntos. Lo teníamos ahí y creo que todos los peruanos estábamos con ese pensamiento. Ahora toca celebrar esta noche y mañana a pensar en el partido con Brasil”.

Finalmente, el central habló del gol y celebración de Miguel Araujo: “Apenas cabeceó me fui corriendo a celebrarlo. La verdad es que fue algo increíble y no se puede explicar ese momento”, sentenció.

El defensa abrió el marcador de cabeza en el estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Los próximos partidos de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas

La victoria ante Uruguay significa un antes y un después para la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. Fue el primer triunfo de la ‘blanquirroja’ en el torneo clasificatorio y también se acercó al repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los próximos partidos de la selección nacional en las clasificatorias sudamericanas serán los siguientes, iniciando este martes 15 de octubre por la décima jornada del torneo: Brasil (visita), Chile (local), Argentina (visita), Bolivia (local), Venezuela (visita), Colombia (visita), Ecuador (local), Uruguay (visita) y Paraguay (local). Es decir, quedan 27 puntos por jugarse.

Sonne también se estrenó en otra posición

Si Alexander Callens fue el gran sacrificado, el siguiente en la lista fue el jugador del Silkeborg de Dinamarca. Oliver Sonne jugó de volante interior derecho, al lado de Jesús Castillo y Sergio Peña. Habitualmente desempeñándose de lateral derecho, no hizo nada mal su nueva función.

“Hemos probado algunas variantes y a mí me parece que lo de Oliver fue una elección por lo que el mostró que podía hacer y en buena parte lo hizo. Hizo un trabajo en recuperación y subida para tener profundidad. Con respecto a otras posibilidades que teníamos me convencí de Oliver por su dinámica”, fue el análisis de Jorge Fossati sobre el rendimiento del futbolista de 23 años en el partido frente a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.