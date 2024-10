Agustín Canobbio confirmó que sufrió maltrato de Marcelo Bielsa y confesó detalles a poco del Perú vs Uruguay: “Hubo muchas faltas de respeto”

El jugador uruguayo contó detalles de su enfrentamiento con el DT argentino. (Carve Deportiva)

Otro destape más. Luis Suárez dio un golpe sobre la mesa previo al Perú vs Uruguay y arremetió contra su extécnico Marcelo Bielsa. El delantero mencionó que su compañero Agustín Canobbio fue maltratado por el ‘Loco’ y entre otras cosas más, que han causado revuelo en el mundo deportivo.

Este hecho ha sido confirmado por el propio futbolista de Atlético Paranaense en una reciente entrevista con la radio Carve Deportiva. El joven atacante no solo firmó lo dicho por el histórico goleador, sino también contó detalles de su enfrentamiento con el DT, que sentenció su exclusión de la ‘celeste’ de forma definitiva.

“Sabía lo que me esperaba después de mi reacción, lo que le llegué a decir a Marcelo en la cara, no tengo pelos en la lengua, soy muy directo, frontal, miro a los ojos cuando tengo que hablar, hubo muchas faltas de respeto y hay tanta falta de respeto constante, que llegó a un punto donde estallé”, fueron sus primeras palabras.

Agustín Canobbio afirmó que Marcelo Bielsa lo 'borró' de la selección de Uruguay después de su intercambio de palabras - Créditos: Getty Images.

Por qué se enfrentaron y los maltratos de Marcelo Bielsa

Agustín Canobbio reveló el inicio de su enfrentamiento con Marcelo Bielsa. Si bien aseguró que desde un inicio no hubo una relación estrecha entre ambos, destacó un día en específico donde se desató todo este problema con el estratega de la selección uruguaya.

Todo comenzó cuando el ‘Loco’ responsabilizó al nacido en Montevideo de una derrota de los ‘charrúas’. “Me echó la culpa de haber perdido el partido con Ecuador”, dijo. Esto pese a que él marcó el único gol de su conjunto en el choque por Eliminatorias 2026.

Bielsa le recriminó a Canobbio post caída en Quito. No lo hizo en el vestuario, sino en una reunión de videoanálisis. “Me terminó echando la culpa, me chocó mucho la manera en que se me lo dijo”. A partir de ese momento, la situación se volvió complicada para el uruguayo.

Gol de Agustín Canobbio para el Uruguay 1-0 Ecuador por Eliminatorias 2026. ECDF

A poco de la Copa América, el técnico de 69 años lo dejó de lado al jugador que milita en el Brasileirao. “Tenía su grupo, separaba seis o siete jugadores, sumando los sparrings, nos dejaba mirando de afuera, me sentí decepcionado porque hizo un trabajo especial para llegar bien”.

Las decisiones de Marcelo, como era de esperarse, no cayeron bien en Agustín, por lo que este último le reclamó en un entrenamiento. “Tuvimos un intercambio de palabra”, expresó. El DT “minimizó” a su jugador delante de todos sus compañeros.

Cada vez los atropellos del exNewell’s eran peores. “Me pidió que haga los pases de los sparrings, que no es muy alejado a ser un alcanzapelotas, no esperaba que me tome de esa manera, es como que tú estés trabajando en la oficina y venga tu jefe y te ponga a lavar los baños”.

La defensa de Luis Suárez

Fue en ese momento, donde emergió la figura de Luis Suárez. El delantero de Inter Miami tranquilizó a Agustín Canobbio y le manifestó que hablaría con Marcelo Bielsa para encontrarle una solución a ese problema. Algo que no sucedió.

“Luis me dijo ‘para, déjame hablar a mi, tú no te expongas’, fue a hablar, estuvo siete minutos hablando, pero no tuvo respuestas. Fui a apasiguar las cosas y tener una convivencia tranquila, tampoco recibí una respuesta, sí muchas contradicciones, decía que había jerarquías en un plantel, pero después se refería al grupo que todos éramos iguales”, detalló.

Luis Suárez apoyó a Agustín Canobbio en medio de su enfrentamiento con Marcelo Bielsa - Créditos: Getty Images.

Canobbio, por último, dejó un claro mensaje sobre los maltratos de Marcelo Bielsa. “No voy a dejar ningunear por nadie, por más de sea quien sea, que haya ganado lo que sea o no, que haya conseguido los resultados, no le permite o le da el poder de tratar mal a nadie”.