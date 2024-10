Ignacio Buse con Infobae Perú: “Pocos jugadores con bajos recursos llegan al profesionalismo. Hay muy pocas canchas públicas y también se necesita de la empresa privada”

El tenista de 20 años se refirió a la falta de canchas públicas y la necesidad del apoyo de las empresas privadas.

Si bien no contar con tenistas peruanos en el top 100 puede ser un indicador de la actualidad, no podemos decir que la realidad del tenis peruano no se encuentra en un momento ascendente. Juan Pablo Varillas es la primera raqueta nacional a nivel mundial, pero a su nombre se suman Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Ambos viven un presente bastante bueno a sus 20 años. Sin dudas, hablamos de la nueva cara del tenis peruano.

En esta ocasión, pudimos conversar de manera exclusiva con Ignacio Buse, quien viene de disputar el Braga Open 2024 en Portugal. El tenista nacional analizó su presente en el circuito mundial de tenis, se refirió a la dura realidad para los tenistas con pocos recursos en el Perú, la caída por Copa Davis ante Chile y Suiza, su búsqueda por meterse en el Australian Open y más.

- ¿Cómo valoras el 2024 hasta el momento?

El principio de año fue bastante bueno con la victoria sobre Nicolás Jarry (20º del mundo en ese momento) en Chile por Copa Davis. Después, no tuve los resultados que me hubiesen gustado, pero creo que todo fue parte de un proceso. Las cosas se fueron acomodando y se me fueron dando los resultados. Estos últimos dos meses han sido bastante buenos para mí. Desde agosto del año pasado tengo el 100% de mi cabeza en el profesionalismo porque, hasta ese momento del 2023, me iba a ir al college en Estados Unidos. Ahora estoy muy contento donde estoy, pero sé que puedo dar mucho más. Trato de seguir y pensar en grande.

- ¿Cómo viviste ese momento en el que supiste que ya no irías al college y te dedicarías totalmente al tenis?

Fue una decisión que se dio sola porque yo no pude ir. Tenía toda la intención de ir al college. Hoy por hoy, es una excelente opción porque económicamente te pueden ayudar bastante. Te pagan absolutamente todo y te ayudan a disputar torneos profesionales cuando no estás en la universidad. No pude porque la residencia de Estados Unidos no me salió a tiempo. Ahora sí la tengo, pero estoy dedicado totalmente al profesionalismo. La cosas se dieron así, pero a la vez tenía un ‘plan b’, que era ir a España y apenas supe que no se pudo dar, vine en diciembre a vivir en Barcelona. Bueno, entreno acá. El tiempo que estoy en Barcelona es poquísimo porque los tenistas vivimos en el mundo. Son entre 30 y 35 semanas que en el año estás viajando.

- Mentalmente, ¿qué significó para ti el triunfo ante Jarry? ¿Te dio otra confianza?

Fue un ‘boom’ de confianza bastante bueno, pero también tienes que aceptar la realidad después de ese triunfo. Sí, le ganas al 20º del mundo, pero no es que ahora eres el 19º. No, no. Yo seguía siendo el 440º y el camino es largo por recorrer. Tienes que jugar Futuros y Challengers. No es que vayas a cortar ese camino porque lograste una buena victoria. Terminé muy confiado gracias a ese partido, pero después los resultados no me acompañaron tanto. Después de esa victoria pensé que todo sería mucho más rápido, pero no fue así. Fue mucho más lento. Entendí que debo disfrutar el día a día.

Con tan solo 19 años, el tenista nacional se impuso ante 20° del mundo. Histórico. (Video: DIRECTV)

- ¿Crees que la constancia y la confianza es lo más importante en el tenis?

La confianza es fundamental en los tenistas porque en la cancha no te puedes apoyar en nadie. Eres tú contra el otro y eres tú mismo. No es como en el fútbol, donde te puedes ayudar en el compañero. Hoy por hoy, me tengo mucha confianza. Por ejemplo, la semana pasada perdí en un Futuro donde yo era el favorito y lo jugué con una presión extra. Al final, el torneo era durísimo y me quitó un poco de confianza, pero ahora estoy otra vez en challengers y busco encontrar la confianza donde pueda. Te diría que dentro de la cancha eso es lo más importante.

- ¿Cuál es tu objetivo a mediano plazo?

A corto plazo es poder meterme en la qualy del Australian Open. Eso me genera una presión extra porque aún no aseguré el puesto, aunque cada vez estoy más cerca de lograrlo. Al final es un proceso que en algún momento se va a dar. Estoy haciendo todo lo que tengo en las manos para poder meterme en ese grand slam. A mediano plazo me gustaría tratar de llegar al Top 100. Siento que veo ahora todo mucho más cercano. Sé que a nivel challengers puedo ganar partidos y competir. Ojalá, dentro de poco, me acostumbre a los ATP. Cada uno tiene su proceso y si tarda más, tendrá que tardar más. Yo voy a seguir hasta lograrlo.

- ¿Que el periodismo o los hinchas del tenis se refieran a ti como el ‘futuro del Perú' te genera un peso encima?

Sí, es un peso. Sé que hay mucho fanático peruano que ve tenis, pero a la vez lo veo como una motivación. Me da gusto que la gente se preocupe porque en Perú no le dan mucha visibilidad a otros deportes que no sean el fútbol. En Perú solo es el fútbol, pero hay casos como el de Juan Pablo (Varillas) en Roland Garros o el de Stefano Peschiera en los Juegos Olímpicos que me alegra porque veo intenciones de mostrar otras competencias. Eso está bien. Creo que de a pocos tiene que crecer esa visibilidad. Me motiva vivir toda esta etapa con Gonzalo (Bueno). Sé que ambos tenemos la responsabilidad del país y queremos devolver a Perú al grupo mundial de la Copa Davis. Ojalá lo logremos junto a Juan Pablo (Varillas) también y le demos una alegría al país.

El tenista peruano se refirió al peso que carga como la nueva cara del tenis peruano.

- En el tenis de menores, la gran mayoría de tenistas peruanos apuntan a becarse en Estados Unidos u otros países. ¿Sientes que esa realidad evitó tener deportistas en la élite?

Creo que todo parte por una cuestión de torneos. En el Perú hay muy pocos torneos profesionales. Creo que en algún momento tiene que haber un ‘boom’ tenístico, así como pasó en Brasil. En el Perú hay poquísimas canchas públicas de tenis. Todo parte desde ahí. Hoy hay muy pocos jugadores con pocos recursos que llegan al profesionalismo. Sí conozco casos de jugadores que llegaron a División I y eso ya es un logro. Becarse en Estados Unidos también es un logro. Todo nace por la infraestructura que hay en nuestro país y las pocas oportunidades que jugar tenis. Hoy por hoy, la Federación apoya mucho a todos los chicos de 12, 14 y 16 años y está haciendo una gestión que yo no vi de chico. Hay apoyo por ese lado, pero también tiene que ayudar que llegue ese ‘boom’ tenístico que genere que la gente se anime más. Algo tiene que cambiar para que el tenis sea mucho más grande en Perú. También se necesita de las empresas privadas. En el futuro me quiero involucrar más y para lograrlo debo crecer en el ranking de la ATP. En provincia, los chicos sin recursos que les guste jugar tenis la tienen muy difícil. Yo sé que es complicado porque implica invertir en raqueta, pelotas y más; pero, por ejemplo, en Argentina la popularidad del tenis es más grandes porque hay más canchas públicas. Como dije al inicio, tienen que haber más torneos profesionales también. Eso va de la mano con los tenistas profesionales y los resultados que logremos. Yo no vivo en Perú porque hay dos challengers al año y viajar en Sudamérica es mucho más difícil. Yo viviría en Perú porque amo al país, pero es un tema de torneos. Cada año deberían haber torneos y así podremos lugar que hayan chicos que quieran aspirar a ser tenistas. Me encantaría que hayan niños que a los 12 digan ‘yo quiero ser tenista’ y para eso tiene que haber un cambio.

- ¿Qué tan difícil fue asimilar las derrotas ante Chile y Suiza por Copa Davis?

La derrota con Chile fue la que más me chocó porque sentía que estaba ahí la victoria. Yo soñé dos semanas con el partido con Tabilo. Solo una vez en la historia Perú se metió al grupo mundial y estaba muy cerca la oportunidad. Con Suiza fue todo más raro porque todo pasó muy rápido. Nosotros llegamos con buenas expectativas. Ellos estaban muy adaptados a la cancha dura. Tuvimos pocos días de adaptación y siento que no fueron suficientes. Por supuesto, aprendemos de eso y la próxima llegaremos más preparados. Nos ganaron la serie, pero ahora jugaremos por la permanencia y hay que asumirlo para poder ganar en la siguiente serie.

Ignacio Busse cayó 2-1 con Alejandro Tabilo, por lo que Perú no pudo clasificar a la Fase de Grupos de las Finales de Copa Davis 2024 (Copa Davis).

- ¿Cuánto te marcó la derrota con Tabilo?

Mucho. Con Suiza duele, pero con Chile estuvimos muy cerca. Tuvimos dos chances para poder ganarlo y duele mucho más. Jugar con Perú me causa responsabilidad y motivación. Ahora trataremos de corregir y seguir para adelante.

¿Quiénes son los tenistas peruanos con mejor ranking ATP?

‘Nacho’ es el segundo mejor peruano clasificado en el circuito mundial de la ATP. Juan Pablo Varillas se mantiene en lo alto e Ignacio Buse se acerca.

Juan Pablo Varillas: 190

Ignacio Buse: 211

Gonzalo Bueno: 235

Arklon Huertas del Pino: 761

Conner Huertas del Pino: 834