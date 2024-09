Robó el balón, trianguló, regateó a rival e inició contragolpe que acabó en gol: la espectacular jugada de Miguel Araujo con Portland Timbers

El zaguero peruano realizó una notable acción individual en su campo que acabó en gol de su equipo por la MLS. (Video: Apple TV)

Miguel Araujo es uno de los jugadores peruanos que más continuidad ha tenido en el extranjero en los últimos años. Y es que desde que el 2018 emigró a Talleres de Córdoba, no ha vuelto al país más que a defender la camiseta de la ‘bicolor’. Actualmente, milita en Portland Timbers, donde ha podido hacerse con un espacio en el once titular. Sin embargo, no contento con eso, el defensa nacional también se las ingenia para aportar en la gestación de juego. De hecho, realizó una notable jugada individual que significó el gol del empate en condición de visitante de su equipo ante Vancouver Whitecaps por la semana 28 de la MLS 2024.

Esta acción se llevó a cabo a los 43 minutos de la primera mitad. El conjunto canadiense se había adelantado en el marcador dentro de los primeros 180 segundos del partido por intermedio de Brian White, quien aprovechó un centro rasante de Sebastian Berhalter y tras un buen desmarque de Levonte Johnson.

Con el transcurso del tiempo, los locales se habían apoderado del balón y solo buscaban los desmarques del contrario para penetrar y estirar la ventaja. Tristan Blackmon jugó por la izquierda con Ryan Raposo, quien no pudo prosperar por su zona y retrocedió con su compañero. El zaguero se apoyó en Ranko Veselinovic, quien hizo un lanzamiento largo para Berhalter, que captó el rebote del adversario, se hizo con la pelota y tocó con Andrés Cubas.

El volante paraguayo jugó con Alessandro Schopf, que quiso meter un pase filtrado pero fue obstaculizado por la retaguardia de Portland Timbers. Antony Alves cortó el ataque aunque fue Miguel Araujo quien robó el esférico, trianguló con Christhian Paredes y Santiago Moreno. Luego, el peruano se hizo con la pelota, regateó a Cubas, avanzó unos metros y decargó con el colombiano Moreno, que de ahí habilitó a Jonathan ‘Cebolla’ Rodríguez, quien de un zurdazo, que se desvió en un rival, venció la valla del portero Yohei Takaoka.

La espectacular jugada de Miguel Araujo con Portland Timbers ante Vancouver Whitecaps por la MLS 2024.

Sin duda, una acción para destacar de Miguel Araujo, que no dudó en tomar la lanza y aventarse hacia el ataque para comenzar un contragolpe que, para el bien de Portland Timbers, le sirvió para igualar el encuentro en el estadio BC Place.

Con el 1-1, el conjunto de Oregon se ubica en la novena posición de la Conferencia Este con 45 puntos, en el último lugar de la zona de clasificación a la siguiente etapa. Tan solo le restan tres cotejos (Austin FC, FC Dallas y Seattle Sounders) para definir su pase a los ‘play offs’ que le permita pelear por la MLS 2024.

Miguel Araujo y sus números en Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps

A pesar de esta excepcional jugada, Miguel Araujo no fue uno de los más valorados por el portal SofaScore, en el Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps. Y recibió un puntaje de 6.9, uno de los más bajos de su equipo, en gran parte, porque no llegó a cerrar a tiempo en el gol del elenco ‘village’.

Los números indican que ganó 3 de los 5 duelos que disputó, entre aéreos y en campo, además que perdió el balón en 7 ocasiones, tuvo una precisión en los pases del 86% (37/43) y acertó en 2 de 4 lanzamientos largos.

Las estadísticas de Miguel Araujo en Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps por MLS 2024, según SofaScore

Miguel Araujo, clave para Jorge Fossati en la selección peruana

El cambio de técnico en la selección peruana (Jorge Fossati por Juan Reynoso) le ha venido bien a Miguel Araujo. Y es que incluso desde la época de Ricardo Gareca, era un suplente habitual.

Sin embargo, con el DT uruguayo, que emplea una línea de tres hombres en el fondo, le ha permitido ser inicialista como defensa por derecha, dejando a Alexander Callens por izquierda y a Carlos Zambrano como líbero.

La retaguardia se ha convertido en uno de los puntos fuertes del combinado patrio, que más allá de los goles recibidos ante Colombia y Ecuador por Eliminatorias 2026, las sensaciones son distintas.