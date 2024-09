A qué hora juegan Alianza Lima vs Melgar: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Alianza Lima y Melgar se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Clausura 2024.

Este sábado 28 de septiembre, Alianza Lima recibirá a FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Sin dudas será el encuentro más atractivo de la jornada, debido a que enfrentará a dos de los principales competidores por el título nacional, ambos con la obligación de ganar o complicarán sus chances proclamarse campeones.

El elenco ‘íntimo’ viene de golear 3-0 a Sport Boys y se mantiene a solo un punto del líder Universitario de Deportes. Asimismo, en la Tabla Acumulada se ubican terceros a tres unidades de Sporting Cristal. Recordemos que, de ganar el Clausura y quedar entre los dos primeros del Acumulado, clasificarán directamente a la final frente a los ‘cremas’, en una revancha de la definición del año pasado.

Alianza Lima venció 3-0 a Sport Boys por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Los arequipeños tienen un panorama más difícil, ya que en las últimas dos fechas cedieron empates ante Carlos A. Mannucci (1-1) y Atlético Grau (0-0) que los rezagaron en la disputa por el título. En el Clausura marchan cuartos a 6 unidades de los ‘merengues’, por lo que sus posibilidades son remotas. Sus mayores esperanzas están puestas en el Acumulado, donde igualan a los ‘blanquiazules’ en puntaje. De colarse entre los dos primeros, y si la ‘U’ no se proclama campeón directo, podrían enfrentarse en una semifinal al ganador del Clausura.

Empate sin goles y amargo resultado en Arequipa. (Video: L1MAX)

Los dos elencos llegan con sensibles bajas. En Alianza Lima, a las ya conocidas lesiones de Cecilio Waterman; quien no jugará el resto de la temporada, y Adrián Arregui, se suma la de Franco Zanelatto, quien estará un mes fuera de las canchas por un problema al oído. Por su parte, Melgar no podrá contar con Bernardo Cuesta, debido a que en el choque ante los piuranos sufrió una lesión ligamentaria y meniscal en su rodilla derecha, por la que no podrá jugar hasta el próximo año. Recordemos que ‘Berni’ era el goleador del equipo con 15 tantos.

Horario del Alianza Lima vs Melgar

El duelo entre Alianza Lima y Melgar fue programado por la Liga de Fútbol Profesional para las 20:30 horas peruanas. Quienes se encuentren en el exterior y deseen sintonizar el cotejo, deben tener en cuenta que Colombia y Ecuador cuentan con la misma franja horaria que Perú. Por su parte, en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el cotejo irá a las 21:30 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 22:30horas. Asimismo en México va a las 19:30horas y en España a las 3:30 horas del domingo 29 de agosto.

Donde ver Alianza Lima vs Melgar

El trascendental choque entre ‘íntimos’ y ‘rojinegros’ será transmitido por canal de pago Liga 1 Max, el cual se encuentra disponible en las parrillas de programación de DIRECTV, Claro TV, Best Cable, Latin Cable, Cable Mundo Perú, USA RED, MiFibraTV, Cable Visión Perú, así como las plataformas de streaming Liga1 Play, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. También puedes seguir la cobertura en vivo que realizará Infobae Perú mediante su página web, la cual contará con el minuto a minuto, mejores jugadas, goles, incidencias, declaraciones y mucho más.

Entradas para el partido

Alianza Lima puso a la venta las entradas para el enfrentamiento con FBC, a realizarse en el estadio Alejandro Villanueva. Estas pueden adquirirse exclusivamente mediante la plataforma virtual de Joinnus. Los precios son los siguientes:

- Palco Apuesta Tota: S/. 219.90 soles

- Occidente Central: S/. 179.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles

- Occidente (silla de ruedas): S/. 79.90 soles

- Oriente: S/. 79.90 soles

- Oriente Conadis: S/. 59.90 soles

- Norte: S/. 33.90 soles

- Sur: S/. 33.90 soles