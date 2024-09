Matías Succar reveló el valioso consejo de Mariano Soso para competir con Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima

El delantero de 25 años contó lo que el técnico de Alianza Lima le reveló para empezar a anotar goles. (Video: Radio Ovación)

Alianza Lima es uno de los equipos que se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura. Junto a Universitario de Deportes y Melgar de Arequipa, el cuadro ‘blanquiazul’ ha podido conseguir resultados positivos que lo encaminaron para pelear por el segundo certamen de la temporada. Sin embargo, hay un jugador que pese al esfuerzo incansable en cada partido, no logra alcanzar su máximo potencial y es Matías Succar, quien no ha podido anotar su primer gol. En ese sentido, el delantero de 25 años reveló el valioso consejo del técnico Mariano Soso para que pueda competir con Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

El joven jugador fue uno de los fichajes del equipo en el último mercado de transferencias. La entidad ‘victoriana’ arregló con su anterior club, Carlos A. Mannucci, para adquirir sus servicios.

Y en el conjunto de Matute encontró a otros jugadores de mayor calibre como Pablo Sabbag, Kevin Quevedo, el ‘Depredador’ y el ‘Pirata’. De todos modos, ha sabido hacerse con un espacio en el once titular, arrancando en cinco de ocho partidos. Por tal motivo, considera que la rivalidad es intensa.

“La competencia saca lo mejor de cada uno. Hoy hay una linda competencia con Pablo (Sabbag), Paolo (Guerrero), Hernán (Barcos), Kevin (Quevedo). Eso es productivo para todos, no nos permite relajarnos, al que le toca se entrega al cien por ciento y el equipo rinde de la mejor manera”, precisó.

El debut de Matías Succar con Alianza Lima fue ante Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

De la misma manera, Matías Succar valoró la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima, a quien lo conoce de la selección peruana, cuando compartieron en la Copa América 2024.

“Lo conocía en la selección. Es un referente para mí, como lo es Hernán. Ambos son delanteros con mucha trayectoria y jerarquía, trato de aprovechar de ellos el día a día, y tratar de nutrirme de su experiencia”, acotó.

Ahí fue cuando el exdelantero de Deportivo Municipal confesó las indicaciones de Mariano Soso para que se le pueda abrir el arco, teniendo en cuenta que todavía no ha anotado goles.

“Siempre hablo con ellos (Guerrero y Barcos). El ‘profe’ Soso siempre me lo comenta, de tener esa calma, de tomarme ese segundo de más que es parte de los delanteros y que con el tiempo y la experiencia lo vas agarrando y todo va fluyendo de una manera más fácil”, sostuvo.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son los delanteros más experimentados de Alianza Lima. - créditos: Twitter

Matías Succar y su valoración de Alianza Lima

Por otro lado, Matías Succar expresó lo que significó su fichaje por Alianza Lima. “Fue una propuesta que, en mi caso, era lo que quería hace muchos años, que me toque un equipo grande. Apenas me tocaron la puerta, la ilusión se me fue al cielo. La verdad es que estoy recontra feliz y estoy cumpliendo un sueño estar en Alianza. Disfruto todos los días y trato de dar siempre lo mejor de mí para estar aquí muchísimos años, porque la verdad es que me encanta el club, estoy enamorado del club y estoy encantado con lo que estoy viviendo”, señaló.

Ahora, no fue la primera vez que el exatacante de LASK Linz estuvo en la mira de otro club grande del país. Su hermano, Alexander, le dijo a RPP Deportes que a mediados del 2022, “(Matías) estuvo cerca de llegar a la ‘U’. Hubo un tema económico que fue importante en la negociación. Además, en ese momento, Alex Valera continuaba y quizá no era ocasión para que llegue”. Con Sporting Cristal también hubo conversaciones, aunque no prosperó.

Por lo pronto, el artillero peruano apunta a destacar en Alianza Lima para tentar un espacio en la convocatoria de la selección peruana para los duelos de las Eliminatorias 2026 frente a Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia.