Ricardo Gareca se pronunció sobre anécdota de André Carrillo y su llegada a Arabia Saudita: “Ningún jugador me planteó no ser convocado”

Horacio Zimmermann contó el mensaje que el 'Tigre' le envió sobre la anécdota con la 'Culebra' tras su partida a Arabia Saudita. (Video: Doble Punta)

En los últimos días, se ha reavivado el debate sobre la posible vuelta de André Carrillo a la selección peruana. El futbolista peruano, actual jugador del Corinthians de Brasil, recibió la denominada carta de reserva por parte de su club, lo que permite su eventual convocatoria para los próximos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La ‘Culebra’ podría regresar a la ‘blanquirroja’ para los cruciales enfrentamientos ante Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia. Esta situación se produce después de haber estado ausente de las última nómina de la selección para los partidos de la fecha doble FIFA de octubre.

Sin embargo, entre los temas relacionados a la ‘Culebra’ que se han tocado se encuentran las declaraciones que expresó luego de que Ricardo Gareca le advirtió de irse a Arabia Saudita. “Consiga su extremo de Huancayo o Ayacucho”, fueron las palabras que dijo en el programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y causaron mucho revuelo y opiniones divididas: algunos pensaron que lo dijo de broma y que solo lo expresó por estar en un ambiente relajado, mientras que otros sí consideraron que las declaraciones eran reales.

En esta ocasión, Horacio Zimmermann contó que tuvo una conversación con el ‘Tigre’ vía WhatsApp en la que le consultó por este asunto y recibió una contundente respuesta de su parte:

“¡Hola Horacio, buenos días! Me hicieron la misma pregunta varios de tus colegas. Me imagino que lo habrá dicho dentro de un clima relajado y de complicidad en el programa de Jefferson. A los dos los aprecio mucho. Nunca ningún jugador de la selección me planteó de no ser convocado. Te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia”.

André Carrillo tuvo un desacuerdo con Ricardo Gareca antes que decida fichar por Al Hilal de Arabia Saudita. - crédito: Getty Images

André Carrillo sobre Ricardo Gareca y su advertencia de ir a Arabia Saudita

André Carrillo acudió al programa ‘Enfocados’ de sus amigos la ‘Foquita’ Farfán y ‘Cucurucho’ Guizasola. Ahí contó varios episodios de su carrera deportiva y la influencia de Ricardo Gareca en varias decisiones que tomaban.

Primero se refirió a la vez que recibió la oferta de Al Hilal de Arabia Saudita, que justo llegó después del gran nivel que mostró con la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018,

“Yo soy competitivo, pero la gente piensa que no. Hay que ser inteligente en el fútbol. Me preguntaban ‘¿por qué te fuiste a Arabia?’ Estaba de vacaciones en Madrid con mi familia y me llegó esa oferta (de Al-Hilal) por un añito a préstamo. El entrenador Jorge Jesús me llamó para decirme que me quería en Arabia. A mí todavía me quedaban tres años en Benfica y dudaba. Tuve que llamar a Agustín (Jefferson Farfán), que como estuvo en Dubái, le consulté. Cuando le dije el monto que me ofrecieron, él me respondió ‘nero, anda, que eso no te lo pagan ni en Europa’”, comentó en primera instancia.

Luego de analizarlo, llegó a la conclusión de que lo mejor era tomar esa atractiva propuesta. No obstante, el DT argentino se enteró y lo contactó para advertirle de que si aceptaba ir al Medio Oriente, su presencia en la ‘blanquirroja’ no estaba asegurada.

“El profe siempre decía ‘si alguno tiene una oferta, consulte conmigo para saber’. Cuando se hablaba que yo me iba para allá, él me llama y me dice ‘me he enterado que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Le dije ‘‘Profe’ yo no voy hasta Argentina a pedirle leche. Convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú, saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC’”, sostuvo.

André Carrillo reveló la conversación que tuvo con Ricardo Gareca antes de migrar a Arabia Saudita. (Video: Enfocados)

Pero con las palabras que recogió Horacio Zimmermann, quedó zanjado la opción de que habría habido un cortocircuito. Y es que André Carrillo demostró un gran nivel en Al Hilal de Arabia Saudita.

En dicho equipo, la ‘Culebra’ ganó 3 Ligas Profesionales Saudíes, 2 Supercopas de Arabia Saudita y 2 Copas del Rey de Campeones. Y con Al Qadisiyah campeonó la Segunda División de la mencionada nación.