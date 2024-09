A qué hora juegan Perú vs México por el título: final de la Copa Panamericana Sub 23 de vóley masculino 2024

Perú disputará la final de la Copa Panamericana Sub 23 de vóley masculino contra México. Crédito: Norceca

Tras un difícil trayecto recorrido, la selección peruana de vóley masculino quedó a solo un pasito de saborear la gloria en la Copa Panamericana Sub 23 2024. Hoy, sábado 21 de septiembre, la ‘bicolor’ afrontará su último desafío en el certamen, cuando dispute la gran final contra nada menos que su similar de México. En esta nota te brindamos todos los detalles de lo que será este especial encuentro por la medalla de oro.

En el torneo que tiene lugar en la ciudad de Paramaribo (Surinam), la escuadra nacional ya llegó mucho más lejos de lo que se imaginaba. Contra todos los pronósticos, el equipo dirigido por Francisco Recavarren logró alcanzar la definición del título del campeonato, después de haber superado todas las rondas anteriores.

Si bien su debut no había sido positivo, tras ser derrotado en cinco sets por Guatemala (2-3), después de eso no volvió a conocer la derrota. El combinado patrio no tuvo problemas en vencer con un contundente 3-0 a San Vicente y las Granadinas y al anfitrión para clasificar a los cuartos de final. El resto es historia.

Perú se tumbó a nada menos que República Dominicana tras un partidazo a cinco parciales (3-2) y luego emuló la misma hazaña cuando enfrentó a Cuba, uno de los grandes candidatos al título. Los pupilos de Recavarren tuvieron un gran desempeño en las ‘semis’ para sacar adelante un partido que empezó perdiendo con los caribeños de forma categórica: nuevamente ganó en el ‘tie break’ (14-25, 25-18, 18-25, 25-23, 15-12).

El capitán peruano logra el saque punto para darle el triunfo a Perú sobre Cuba y la clasificación a la final del torneo continental. (Video: Kruyara)

Tras ello, la selección nacional ahora intentará subirse a lo más alto del podio de la competencia, pero no será nada fácil, pues se medirá con un duro oponente como México. El elenco ‘azteca’ se impuso en sets corridos sobre Guatemala (25-19, 25-16, 25-18)para acceder a esta final, donde se promete una batalla muy reñida.

Perú vs México: horario del partido

Según el cronograma oficial de la Norceca -organizador del campeonato-, el partido entre ‘incas’ y ‘aztecas’ se desarrollará este sábado 21 de septiembre a partir de las 15:00 horas de Perú (17:00 horas de Surinam). En territorio mexicano, el duelo se podrá ver desde las 14:00 horas. Cabe mencionar que este encuentro se jugará en el Anthony Nesty Sporthal, campo ubicado en la ciudad de Paramaribo, en Surinam.

Perú vs México: canal de TV

La final entre peruanos y mexicanos por la Copa Panamericana Sub 23 de vóley masculino será transmitido exclusivamente por el canal de Youtube de Kruyara Sports, que ha emitido en vivo y en directo todas las rondas del evento de la Norceca. Asimismo, Infobae Perú hará una cobertura detallada de la participación de la ‘bicolor’ en este enfrentamiento por la gloria continental. En nuestra página web podrás encontrar una nota con las incidencias, puntos y minuto a minuto de la contienda.

La Copa Panamericana Sub 23 de vóley es transmitido en directo por el canal de Youtube de Kruyara Sports. Crédito: Norceca

Perú hace historia en Paramaribo

Esta será la primera vez que la selección peruana masculina dispute una final de Copa Panamericana de vóley. Nunca antes había llegado a la última instancia del torneo para pelear por la medalla de oro. Es por ello que los dirigos por Francisco Recavarren están marcando un hito en Paramaribo.

Ya en la edición anterior del campeonato sub 23, la ‘bicolor’ había dejado claras sus intenciones de consagrarse, tras haber llegado al tercer lugar. Ahora, está a solo un pasito de logar el primer puesto y para ello deberá mostrar su mejor nivel para superar a un México que también persigue su primera estrella en esta competencia juvenil.