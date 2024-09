Ricardo Gareca contra las cuerdas por Arturo Vidal pese a polémicas: exseleccionados chilenos se unen y piden su convocatoria para Eliminatorias 2026

“Hay que ser inteligentes, no podemos regodearnos”, el pedido de tres exseleccionados chilenos a Ricardo Gareca para convocar a Arturo Vidal

En el choque de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Arturo Vidal se erigió como pieza clave para Colo Colo en el empate 1-1 ante River Plate en el estadio Monumental de Santiago. El volante capitaneó con destreza el mediocampo ‘albo’, imponiéndose en la contienda ante uno de los planteles más competitivos del continente, el conjunto ‘millonario’ que dirige el DT Marcelo Gallardo.

A sus 37 años, el ‘Rey Arturo’ demostró que su clase está intacta y que físicamente se mantiene a un nivel óptimo para seguir compitiendo en la máxima exigencia del fútbol sudamericano. Su despliegue, entrega y liderazgo fueron determinantes para que Colo Colo lograra rescatar un valioso empate ante el poderoso River Plate.

Vidal ejerció su jerarquía de ‘crack’ consagrado con pinceladas de genialidad. El volante de proyección ofensiva recuperó balones en zona medular, filtró pases verticales con precisión milimétrica y hasta se atrevió a sacudir las redes con un potente disparo que fue contenido por el arquero rival. Una actuación acorde a su estatus de emblema para el popular ‘cacique’.

Este hecho ocasionó que muchos en Chile le pidan al entrenador de la ‘roja’, Ricardo Gareca, que vuelva a convocarlo a la selección nacional, especialmente tras los malos resultados que viene cosechando la ‘roja’ en el último tiempo. Recordemos que, una de las primeras decisiones polémicas del ‘Tigre’ tras su llegada al país sureño fue dejar de citar al volante.

En un inicio, la medida no causó tanta controversia, debido a que el exjugador del Barcelona acababa de retornar al campeonato local tras una mala experiencia en Flamengo. Además, en sus primeros amistosos el ‘Flaco’ obtuvo muy buenos resultados. No obstante, la temprana eliminación de la Copa América, sumada a la goleada 3-0 ante Argentina y la derrota 2-1 ante Bolivia de local, generó que se recuerde con nostalgia al integrante de la Generación Dorada.

Arturo Vidal brilló en el empate de Colo Colo 1-1 con River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Históricos de Chile piden de vuelta a Arturo Vidal

El pedido por Arturo Vidal no viene solamente de hinchas o periodistas, sino por parte de exintegrantes de la selección chilena, como es el caso de Jaime Vera, Jorge Vargas y Fabián Estay.

Vera, quien disputó 3 Copas América con Chile, expresó que actualmente no pueden darse el lujo de no citar a jugadores de esa categoría, debido a que no cuenta con muchas alternativas: “Es un diferente. En instancias importantes es cuando se nota. Nosotros tampoco tenemos tantos jugadores para estar regodeándose”, declaró a Redgol.

Por su parte, ‘Potencia’ Vargas, quien llegó a ceñir la cinta de capitán de la ‘roja’, enfatizó en la calidad de Vidal: “Siempre he pensado que Arturo es un jugador importantísimo, solo le faltaba ritmo y recuperarse de las lesiones del último tiempo. Estando bien físicamente, es un jugador de otra categoría”, expresó.

Finalmente, Fabián Estay, defensor central titular en el Mundial Francia 1998, expresó que para clasificar a una Copa del Mundo se debe hacer uso de todo el universo de jugadores disponible: “Hay que ser inteligente, en un proceso para un Mundial se ocupan hasta 60 jugadores y hoy tienes que pensar en que hay que sumar. Si Vidal está en un buen momento, hay que llamarlo para que aporte”, sentenció.

Fabián Estay defendió a la selección de Chile en el Mundial Francia 1998, también disputó cuatro Copas América y las eliminatorias para Corea-Japón 2002

Presidente de Colo Colo se sumó al pedido

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo fue el primero en elevar su pedido a Ricardo Gareca para la vuelta de Arturo Vidal. El directivo quedó maravillado por el nivel que mostró el volante frente a los ‘millonarios’ y señaló que no comprende los motivos del DT argentino para no tenerlo en consideración:

“Me sorprende harto que no esté. Ustedes vieron el pase que le metió a Carlos, cómo se movió, cómo quitó y cómo barrió. No sé por qué no está en la selección. Creo que el señor Gareca debería repensarlo porque uno no puede desaprovechar a jugadores como Arturo Vidal. Debería estar en la Selección”, señaló en rueda de prensa.