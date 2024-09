“Es un cobarde, tiene doble cara”: Cecilia Tait arremetió duramente contra presidente de la FPV y aseguró que renunciará a proyecto nacional

La leyenda del voleibol peruano habló de audios que le pasaron otras autoridades donde es señalada de pedir dinero y otros temas complicados. (Video: La Cátedra Deportes)

La Federación Peruana de Vóley (FPV) está pasando por un nuevo proceso electoral para el periodo de gestión del 2025 al 2028 y se han presentado dos listas. Una de ellas la comanda Gino Vegas, quien busca ser reelegido en el cargo de presidente. No obstante, en medio de este contexto, Cecilia Tait hizo una fuerte denuncia.

En una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’, la exvoleibolista nacional -hoy miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB)- arremetió contra el actual mandamás de la FPV por diversas irregularidades que implican fuertes sumas de dinero.

“Quiero hacer unos descargos graves porque están mancillando mi nombre y yo no lo voy a permitir. Tuve la oportunidad de hablar con dos dirigentes de dos ligas de voleibol, y una tercera persona que me manda un audio diciendo que: ‘Cecila Tait estaba cobrando por una música que nos habían donado, que Amy Gutiérrez la cantó'. Y no solamente eso”, comenzó contando.

La popular ‘Zurda de Oro’ recordó los pedidos realizados a la FIVB -desde su posición- en beneficio del voleibol peruano, como la solicitud de que el país sea sede en importantes torneos internacionales, además del soporte para iniciar un nuevo plan a futuro en este deporte.

“Cuando yo traigo el Mundial Sub 17 al Perú, lo pedí en junio de 2022, ya había sido elegida miembro de la FIV, y también había pedido para el Proyecto Nacional 2032. El señor Gino Vegas no tenía idea de lo que estaba pasando y pidiendo. La condición de la Federación Internacional era que se consiguiera la carta de garantía, algo en lo que ayudé junto a otras autoridades. Pero llegó a mis oídos un audio donde decía que yo pedía 200 mil soles. ¿De dónde saca eso señor Vega? Saque una prueba”, señaló

Cecilia Tait impulsa el Proyecto Nacional 2032 como miembro del Consejo Administración de la FIVB. Crédito: FPV

“Después, me llegó que el Mundial no salió como esperaba porque ‘Cecila Tait recomendó a una amiga’. Eso no pasó. Recomendé a una empresa que tiene 25 años haciendo maratón y que ya había hecho el Mundial aquí en el Perú. Eso no fue aprobado porque el señor Vegas dijo que era muy caro. Perfecto, ahí acabó el asunto. Luego vino un nuevo equipo que él contrató. El mismo presidente de esa comisión, que se reunió conmigo para ver los detalles del Clausura, me llama y me dice que ya no trabaja en la organización. Y cuando le preguntó por qué, me dijo que el señor Vegas lo sacó porque otra persona no lo soportaba. Llamo a Gino para que me explique y me indica que todavía no le dan la plata”, agregó.

Y prosiguió: “Le dije a Gino (en un audio) que ellos estaban manejando la organización como en su mercado y su chara, y que yo no iba a aceptar. No estaba de acuerdo más allá de mi cargo, y no iba a respaldar su candidatura. Porque una persona que no es capaz de decirte en la cara lo que piensa, y habla a espalda tuya, deja mucho que desear. Es un señor cobarde. Porque lo único que yo tengo bueno, más allá de los logros, es mi nombre con el que yo me voy a ir algún día y quedará de herencia para mis hijas”.

Mensaje directo a Gino Vegas

Tras dar sus descargos, Cecilia Tait se refirió directamente a Gino Vegas por las acusaciones falsas en su contra y apuntó hacia su persona con un fuerte mensaje, señalando su falta de acciones como presidente de la FPV. Tras ello, recordó sus éxitos como voleibolista de selección.

“Usted se ha atrevido, delante de todos los presidentes de provincias que han venido, que por mi culpa no ha sido mejor el Mundial y que yo pedí plata. ¡Demuéstreme! ¡Esto es una cosa increíble! Le ayudé y traje muchas cosas pagadas por la Federación Internacional de Vóley. Y ahora, que soy miembro de la Confederación Sudamericana, obviamente fue con su voto. Pero yo nunca me habría imaginado que este señor tiene doble cara. Mi error tal vez fue querer ayudar al vóley peruano. Las medallas las trajimos nosotras. Todas mis compañeros no hemos sacado la madre para tener nuestra medalla de plata (Seúl 1988). ¿Dónde estaba estos 40 años? Recién ha entrado a la Federación, ¿qué ha hecho? El vóley peruano se ha levantado con el Mundial y el proyecto 2032″.

Las dos listas presentadas para elecciones de la Federación Peruana de vóley. Crédito: FPV

En esa misma línea, trajo a colación el problema que existió con los tickets para asistir al coliseo en el Mundial Sub 17 de vóley. “Cómo es posible que en un proyecto donde las niñas tienen que mirar para aprender, no le dieron las entradas. No podían ingresar. Hubo una cosa muy extraña, todo el mundo quería comprar entradas y no había”, dijo.

Un fuerte desbalance en la FPV

Continuando con su denuncia, Cecilia Tait dio a conocer el supuesto motivo de la molestia del presidente de la FPV con ella y reveló que en la gestión actual se han hecho retiros irregulares de fuertes sumas de dinero del ente rector del vóley nacional.

“Gino está molesto, porque en una entrevista de hace un año y medio me habían informado que había un desbalance de 270 mil soles que habían retirado con la firma de Gino y del tesorero. Ahí también cuestioné que el señor Hervás siguiera en el cargo, tenía que haber una reestructuración, porque ya había llegado a su techo. No tengo nada contra él ni contra el presidente de la FPV”, desveló.

La ‘Zurda de Oro’, además, rechazó que quienes la apoyan en su candidatura para reelegirse podrán obtener un beneficio de ello. “Quiero decirle a todos los presidentes de las Ligas que si él les ha ofrecido algo en esta campaña, están equivocados, porque todo lo que llega de la Federación Internacional, no lo puede usar para las Ligas, y ahora lo voy a fiscalizar yo. No es justo que hagan mal uso de las cosas que manda la FIVB para el proyecto nacional. Él quiere usar mi nombre para desprestigiarme y que él quede como rey”, indicó.

Asimismo, la medallista olímpica en Seúl 1988 remarcó que si Gino Vegas vuelve a ser ratificado en su cargo como presidente de la Federación Peruana de vóley, no podrá ser reelegido otra vez en una próxima oportunidad. Al respecto, aseguró que en caso se presente ese escenario, ella no continuará formando parte del Proyecto Nacional.

“El proyecto 2032 que se supone que está vendiendo -porque no le interesa- solo lo está usando para que capte a otros incautos. No lo permitan. Hasta acá llegó mi colaboración como miembro de la FIVB. Si a mí no me quieren en mi casa, me tendré que retirar, pero no puedo trabajar con una persona que osa constantemente a desprestigiarme. Yo no soy candidata, no tiene que meterse conmigo. Estoy indignada”, mencionó

Y finalizó con un fuerte cuestionamiento: “me quiere tumbar de una forma descabellada, porque no tiene la valentía. Es tan cobarde que lo hace a espaldas mías, por eso cuando llegaba al coliseo sentía que los presidentes de las Ligas me miraban raro. No me había percatado de que Gino se había encargado de meter cizaña por gusto, porque él quiere esos 200 mil que según él yo estoy pidiendo y tapar las 270 mil que se llevó su contador. Él sabe, pero ¿por qué no lo denunció?”.