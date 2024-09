Se reveló la primera salida de Alianza Lima para la temporada 2025: jugador no sería tomado en cuenta

Alianza Lima se encuentra peleando por llevarse el Torneo Clausura 2024, pero también está pensando en lo que será la próxima temporada. El año está por terminarse y los directivos ‘blanquiazules’ están trabajando en el siguiente proyecto, se está evaluando las renovaciones de los jugadores.

Los primeros en ser observados son los refuerzos que llegaron a inicios de año y que están próximos en terminar su contrato. Los ‘íntimos’ quieren seguir contando con Juan Pablo Freytes, incluso se estaría pensando en comprar su pase al Newell’s. El central se ganó su lugar en la zaga victoriana y es pieza clave en el esquema del DT Mariano Soso.

Primera salida de Alianza Lima

El mediocampista Adrián Arregui no contaría con la misma suerte ya que no ha podido destacar en el plantel profesional y la dura lesión que padece tampoco lo ayudó a tener continuidad. El argentino se sometió a una limpieza de rodilla que lo alejó de las canchas por casi un mes, todavía no tiene fecha de regreso, pero se presume que la próxima semana se sumaría al equipo.

En ese contexto, el volante no estaría en los planes para la temporada 2025 a pesar del liderazgo que mostró en diferentes momentos de la campaña. Su contrato termina a fines de año y no se le renovaría. No obstante, dependerá de lo que pase en el desenlace de la campaña y los objetivos que se alcancen al finalizar el campeonato nacional.

“Estuvo lesionado, igual el próximo año no tiene que estar para mí y te lo digo por varias razones; no rindió en partidos importantes, hay algunos partidos que si rindió, pero si uno ve a lo largo del campeonato me parece que no fue regular. Alianza tiene que invertir, para esta manera de jugar que tiene el volante central es clave”, apuntó Mauricio Loret de Mola en su programa ‘Desmarcados’.

¿Qué dijo Adrián Arregui sobre continuidad en Alianza Lima?

El volante se refirió sobre su futuro en Matute y lanzó sorpresiva respuesta que generó diferentes reacciones entre los hinchas de Alianza Lima. Adrián Arregui adelantó sobre su continuidad con el ‘equipo del pueblo’ y dejó la puerta abierta a las posibilidades que se le presenten más adelante.

“Uno siempre piensa lo mejor, en que salga todo de la mejor manera y lograr todo. Tengo mi hijo en la Argentina y lo extraño mucho, esa es la realidad, no lo puedo ocultar. Pueden pasar un montón de cosas. Estoy muy agradecido, me encantaría quedarme si está la posibilidad, pero soy más de objetivos cortos y de tratar ver qué pasa. De tratar de escribir la historia con mis compañeros que fue lo que me propuse cuando vine al Perú”, declaró el argentino en entrevista con Liga 1 Max.

El jugador llegó La Victoria en diciembre del año pasado tras una campaña en Temperley donde anotó 6 goles y dio 2 asistencias. Y con la camiseta de los ‘íntimos’ lleva 16 encuentros jugados en la Liga 1 2024 y 4 en la Copa Libertadores 2024; también celebró dos goles y cuenta con una asistencia.

El futbolista argentino dio pistas sobre su futuro con el club 'blanquiazul'. (Video: L1 Max)

¿Cuándo reaparecerá Adrián Arregui en Alianza Lima?

El argentino se viene recuperando de una lesión y en los próximos días se sumará a los entrenamientos de Mariano Soso. Si no hay complicaciones con su dolencia, todo haría indicar de que reaparecerá en el duelo contra Melgar el próximo sábado 28 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2024.