Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024.

Hoy, miércoles 18 de septiembre, Alianza Lima afrontará un nuevo reto en su lucha por el título del Torneo Clausura 2024. Ahora le toca viajar a Sullana para enfrentar a Atlético Grau a las 13:00 horas en el estadio Campeones del 36. Los ‘blanquiazules’ se mantienen en la cima del campeonato y deberá asegurar el triunfo de visita para defender la punta.

El equipo de Mariano Soso llegará con la motivación al tope después de su triunfo por 1-0 frente Carlos A. Mannucci en Matute en medio de un marco especial por el debut de Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ volvió a ponerse el camiseta de los ‘grones’ después de 22 años y tuvo sus primeros minutos.

Hernán Barcos tuvo un emotivo gesto con el delantero histórico cuando ingresó a reemplazarlo. El ‘Pirata’ tenía la cinta de capitán y decidió dársela a Paolo causando los aplausos de todos los hinchas que se encontraban en las tribunas del recinto victoriano. Ese momento especial también lo vivió Jefferson Farfán, quien cumplió su promesa y alentó a su compadre con el ‘Comando Sur’.

Había bastante expectativa por conocer si Guerrero viajará o no a la ciudad norteña, y se conoció de que está en la lista de convocados. Será una opción más en la delantera y dependerá del técnico argentino si lo hace ingresar o no. Franco Zanelatto sigue siendo baja en los ‘íntimos’, pues todavía no se recupera de su problema con el oído. Tampoco estarán Adrián Arregui y Cecilio Waterman por lesión.

“Será un partido muy duro porque más allá del rival que juega muy bien, se jugará en un campo complicado y a una hora que el calor es muy fuerte, pero esas no pueden ser excusas para nosotros porque nos hemos preparado de la mejor manera para ir por los tres puntos y Dios quiera que sea así. ¿Si en Sullana me fue bien? Claro, el año pasado ganamos con gol mío y esperemos que ahora se repita”, disparó Pablo Sabbag en conferencia de prensa.

Alianza Lima venció 1-0 a Carlos A. Mannucci por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau

El duelo entre ‘blanquiazules’ y ‘albos’ será televisado por Liga 1 Max, canal oficial del campeonato nacional que cuenta con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol. La señal se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, entre otros.

También estará disponible por Liga 1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual de S/. 49.90 soles mensuales, ese plan cuenta con varios beneficios y entre ellos es que se puede conectar hasta tres dispositivos en simultáneo. Además, Infobae Perú informará todo acerca de la visita de los ‘íntimos’ en Sullana con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, palabra de los protagonistas y mucho más.

Alianza Lima visitará a Atlético Grau en Sullana por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024.

Así llega Atlético Grau

El cuadro piurano es una de las sorpresas en el campeonato peruano. Consiguió buenos resultados que ahora lo hacen soñar con un cupo a un torneo internacional, está en zona de clasificación y deberán defenderla frente Alianza Lima en su condición de local. El equipo de Ángel Comizzo lleva cuatro partidos consecutivos sin conocer derrota y hará todo lo posible para continuar con la tendencia.

“Me voy muy conforme por el desempeño de los muchachos, pues hicieron un gran partido y seguimos sumando en el torneo. Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la Liga con jugadores de mucha jerarquía, pero los chicos están muy preparados para hacer un gran partido”, apuntó el técnico argentino.