Claudio Pizarro intentó salvar a Alianza Lima de su crisis económica más fuerte reuniendo S/10 millones

El Bombardero de los Andes reunió una fuerte suma de dinero para afrontar la crisis de Alianza Lima. | VIDEO: Fútbol Champán

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que Alianza Lima atravesaba una crisis institucional demasiado honda que despertaba preocupación entre sus simpatizantes. La situación era tan apremiante que todos sus hinchas hacían mayores esfuerzos para salvar al club de La Victoria.

La problemática central era la carencia de fondos para realizar incorporaciones y cumplir ordenadamente el pago salarial del plantel. Ello, obviamente, repercutió en el rendimiento futbolístico y causaba una incertidumbre entre los futbolistas.

Claudio Pizarro, declarado aficionado confeso de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

En medio de ese complejo contexto, surgió la figura de Claudio Pizarro para evitar la catástrofe en Alianza Lima, según ha dado cuenta el canal Fútbol Champán en YouTube. Por aquel entonces, un grupo aliancista se aproximó al Bombardero de los Andes para informarle la coyuntura e inmediatamente hallaron una solución inesperada.

“Del 2010 al 2011, Alianza Lima estaba ‘hasta las patas’. Mi hermano es socio de Alianza y con un grupo de socios fue a pedirle a Claudio Pizarro: ‘Necesitamos plata porque estamos quebrados’. La reunión duró media hora y Pizarro le dijo a mi hermano y a este grupo de ‘patas’: ‘Ya, ok, tienen 10 millones de soles’”, explicaron.

Pizarro sumó 25 goles con los Blanquiazules antes de iniciar su histórica etapa en Alemania. | VIDEO: Movistar Deportes

No obstante, el gesto de Pizarro, quien se había asesorado legalmente para conocer el futuro de la inversión, no llegó a concretarse por la promulgación de la ley concursal en el Gobierno del entonces presidente Ollanta Humala, un salvavidas que permitió la reestructuración económico-financiera de las instituciones de fútbol en Perú.

“Justo pasó una semana porque Pizarro pidió condiciones de un abogado, Luis Pizarro era el abogado, para saber en qué se gasta la plata. Justo en esa semana sale el Estado diciendo que sale el proceso concursal de los clubes”, comentaron.

La historia de la donación de Claudio Pizarro a Alianza Lima, en 2010. - Crédito: La Voz del Hincha

“Entró Susana Cuba en Alianza y Pizarro dijo: ‘Ya no tengo nada que ver’. Y Pizarro lo dio [iba a dar] como diciendo para salvar al club porque estaban haciendo ollas comunes. Media hora, 10 millones de soles”, finalizaron en la mesa de debate.

El ‘14′ de Perú llegó a Matute en 1998 procedente del Deportivo Pesquero, donde se había presentado como una grata revelación. Permaneció en La Victoria durante dos periodos totalizando 25 goles para luego cruzar el Atlántico y fichar por el Werder Bremen de la Bundesliga dando inicio a una carrera histórica en Alemania.

La última experiencia de Claudio Pizarro en Perú fue con Alianza Lima, en 1999. - Crédito: Difusión

Retorno frustrado

Entrando a la recta final de su dilatada trayectoria, Claudio Pizarro llegó a pensar en una vuelta a Alianza Lima, sobre todo porque le hacía ilusión volver a tener contacto con la fanaticada y levantar el título de la Liga 1. Sin embargo, jamás se presentó un interés concreto desde La Victoria y, finalmente, firmó un vínculo final con Werder Bremen, club con el que colgó los botines a los 42 años.

“Llegó un punto en que comenzaron a hablar allá, a decir que yo estaba yendo, que ya habían conversado conmigo. Yo no había conversado con nadie ni nada por el estilo. Pero sí, siempre he dicho que esa posibilidad está abierta y que es una idea que tengo. Porque es algo que me gustaría conseguir: salir campeón del fútbol peruano”, afirmó.

Claudio Pizarro contempló la posibilidad de retirarse en Alianza Lima, aunque nunca recibió un llamado oficial. - Crédito: Difusión