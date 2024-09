Felipe Chávez, jugador peruano-alemán que eligió a la ‘bicolor’, entrenó por primera vez con Bayern Munich

Felipe Chávez en su primer entrenamiento con el equipo principal del Bayern Munich (Bayern Munich)

El promisorio mediocampista peruano-alemán Felipe Chávez dio un paso trascendental en su carrera al entrenarse por primera vez con el primer equipo del Bayern Munich, uno de los clubes más laureados de Europa.

Chávez, nacido en Alemania pero con nacionalidad peruana por parte de su padre, pertenece a las divisiones menores del ‘gigante bávaro’ desde 2019. A sus 17 años, el talentoso volante integra la categoría Sub 19 del conjunto muniqués.

En esta oportunidad, Chávez y otros juveniles de su misma categoría recibieron la ilusionante invitación del estratega Vincent Company para unirse a los entrenamientos del plantel profesional del Bayern. Esta experiencia representa un importante voto de confianza para el futbolista de raíces peruanas, ya que Company tuvo la oportunidad de observar de cerca sus condiciones técnicas y físicas, evaluando la posibilidad de tenerlo en cuenta en un futuro para el primer equipo.

La presencia de Chávez en las prácticas con figuras consagradas, sin duda será un estímulo para que el joven mediocampista continúe su progresión y siga dando pasos firmes en su prometedora carrera. De consolidar su proyección, podría convertirse en un caso de éxito más para el fútbol peruano en el exterior, engrosando la lista de jugadores nacionales que han logrado arribar a los clubes más importantes de Europa.

En la práctica, el nacido en Ausburgo tuvo la oportunidad de codearse con algunos de los ‘cracks’ del plantel ‘bávaro’ que no fueron convocados por sus selecciones para esta fecha FIFA. Entre los nombres más destacados figuran los de Manuel Neuer, Eric Dier, Raphaël Guerreiro, León Goretzka, Thomas Müller, Kingsley Coman y Serge Gnabry.

Chávez demostró su ilusión compartiendo en sus redes sociales, una de las fotos publicadas por la cuenta oficial del propio Bayern Munich: “Gran experiencia”, fue el comentario que acompañó su historia de Instagram.

El camino de Felipe Chávez en Bayern Munich

Felipe Chávez, nacido el 10 de abril del 2007, llegó al Bayern Munich en el año 2019, procedente del Ausburgo. A inicios de 2023 pasó a las filas del equipo Sub 17, en el que tuvo una actuación destacada, marcando 11 goles y repartiendo 3 asistencias en 20 partidos disputados por la Bundesliga Juvenil de la categoría, en la que el conjunto ‘bávaro’ finalizó en el tercer puesto.

Debido a su gran rendimiento, para la temporada 2024/2025, fue ascendido al equipo Sub 19, en el que rápidamente se hizo con un lugar como titular. Hasta el momento ha participado de 6 encuentros, en los que aportó 2 tantos y 4 pases gol. Su próximo paso, previo a integrar la primera plantilla, será pasar al Bayern Munich II, filial que compite en la cuarta división del fútbol alemán.

En los últimos años el conjunto ‘bávaro’ ha brindado oportunidades a varios jugadores de sus categorías inferiores, como los casos de Jamal Musiala (21) y Aleksandar Pavlović (20), quienes pese a su juventud, ya forman parte de la selección de Alemania.

Felipe Chávez y su actualidad en la selección peruana

Felipe Chávez, pese a ser convocado en su momento a la Sub 15 de Alemania, tomó la decisión de representar a la selección peruana. El 2023 fue convocado por Pablo Zegarra para el Sudamericano Sub 17 disputado en Ecuador, en el que tuvo la posibilidad de disputar dos partidos, aunque los resultados no fueron los mejores, ya que la ‘bicolor’ fue última de su grupo con 1 punto. En la actualidad, viene siendo considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el Sub 20 que se prepara para el Sudamericano de la categoría a jugarse el 2025 en Chile.

En mayo, tras un amistoso contra Costa Rica, dejó en claro su orgullo por representar a la ‘bicolor’: “Fue una buena experiencia jugar con la selección peruana, he encontrado muchos amigos en este equipo y me hace muy feliz. Estoy orgulloso de jugar para el país de mi padre y creo que él también está orgulloso de mí”, declaró a Zona Deportiva.