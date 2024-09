Jefferson Farfán recordó inesperada anécdota con Manuel Neuer y Raúl González en Schalke 04: “Se reía de nosotros”

La 'Foquita' rememoró junto a Faryd Mondragón la vez que vieron 'in situ' al portero alemán y exdelantero español en el cuadro 'minero'. (Video: Enfocados)

El éxito del podcast ‘Enfocados’ está cada vez más en aumento. En la primera temporada tuvieron diversos personajes del medio local, aunque para el segundo curso, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conductores del programa de YouTube, decidieron expandir las fronteras y viajaron hasta Colombia. El segundo invitado, luego de Paolo Guerrero, fue Faryd Mondragón, mítico portero de Colombia. En ese sentido, la ‘Foquita’ recordó una inesperada anécdota junto al ‘Turco’ cuando ambos se enfrentaron en la Bundesliga.

Entre otros temas, llegó el momento en que ‘Cucurucho’ le consultó al exarquero si es que ‘Jeffry’ le había hecho gol, a lo que afirmó, pero que esto se dio de una manera que no esperó. “Sí, me vacunó. Lo que más me da cólera es que con la cabeza”, dijo. “Con lo que menos uso y cerraba los ojos (risas)”, respondió el exatacante nacional soltando carcajadas.

De pronto, el nacido en Cali recordó los enfrentamientos que tuvo con Colonia ante Schalke 04, que en ese entonces contaba con el ‘10 de la calle’ en sus filas.

“Tenía un equipazo en Schalke 04 que solo una vez les ganamos. Al entrenador lo terminaron echando después de ese partido porque esos encuentros de Colonia, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach y Schalke 04, entre los cuatro eran la muerte por la región”, precisó.

La anotación de cabeza de la 'Foquita' en un duelo contra el 'Turco' por la Bundesliga el 2009. (Video: Schalke 04)

Ahí fue cuando Faryd Mondragón enfatizó en que ese Schalke 04 era dirigido por Felix Magath, quien le permitió debutar en la profesional a Manuel Neuer. “Con (Felix) Magath ganaron y puso a debutar a Manuel Neuer, ‘chibolo’, con 18 años. ¡Era un monstruo!”, exclamó.

Jefferson Farfán, que compartió equipo con el arquero alemán, rememoró las veces que lo enfrentó en los entrenamientos del elenco ‘azul real’. “¡Era un animal! Para hacerle goles en los entrenamientos... ¡Imagínate! Es más, se reía de nosotros”, mencionó.

Jefferson Farfán y Manuel Neuer compartieron en Schalke 04 del 2008 al 2011. - créditos: Agencias

De hecho, entre Jefferson Farfán y Manuel Neuer estuvieron cerca de tres temporadas en Schalke 04 antes de que el guardameta pegue el salto a Bayern Munich, donde se convirtió en una leyenda y fue catalogado como el mejor en su puesto. Entre su palmarés se encuentra una Copa del Mundo con Alemania el 2014 y dos Champions League con el cuadro ‘bávaro’.

La anécdota con Raúl González en Schalke 04

Otro de los jugadores que encandiló a Faryd Mondragón fue Raúl González. El que fuera delantero español venía de un extenso periodo en Real Madrid con muchos títulos, y fichó por Schalke 04 para aportar la cuota de experiencia en la zona ofensiva.

“El último partido ante Schalke 04, cuando me iba de Alemania, me hizo ‘hat-trick’ el animal Raúl”, expresó el colombiano en primera instancia.

De inmediato, Jefferson Farfán intervino y le pidió que relate lo que era verlo en el campo de juego. “Cuenta lo que jugaba ese hombre. Yo lo cuento y la gente no me cree”, dijo.

Jefferson Farfán y Raúl González jugaron juntos en Schalke 04 entre el 2010 y 2012. - créditos: Getty Images

El tres veces mundialista con Colombia reconoció que el ‘Ángel de Madrid’ le sorprendió y mucho,porque su apariencia no guardaba relación con el enorme talento que atesoraba en sus chimpunes.

“Lo veías y decías que parecía un mensajero de un banco por su físico, o un oficinista. No, bajaba la pelota y definía a un toque. Los alemanes que lo querían matar, pero se movía por acá y salía por allá y ¡pum! Tres nos hizo ese día, perdimos 3-0. Era un monstruo para definir y qué persona”, acotó.

Farfán Guadalupe cerró el tema al catalogarlo como un “animal y como persona, lo mejor”. Justamente, Raúl González convirtió 40 goles y repartió 15 asistencias en dos temporadas que disputó 98 compromisos. Incluso, el español y el peruano llegaron a conformar un tridente de temer junto al holandés Klaas Jan Huntelaar.