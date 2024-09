Hansell Riojas publicó alarmante mensaje en redes sociales: “Llevo mucho tiempo de estar manera”

Hansell Riojas fue despedido de Unión Comercio junto a otros 10 futbolistas (Unión Comercio)

Hansell Riojas publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales que alarmó y puso en alerta a todo el ambiente del fútbol peruano. Mediante su cuenta de Instagram, el defensor de 32 años reveló el sufrimiento que viene sintiendo hace mucho tiempo y su impotencia al no encontrar la forma de salir de esa situación:

“Ya llevo mucho tiempo de esta manera, claro que no está bien y no quiero vivir así. Mucho tiempo muriendo cada noche, sintiendo ese dolor agudo que no sana con ninguna medicina, ese vacío como si no encontrara de dónde poder agarrarme, la falta del aire aunque esté a nivel del mar, esa calentura detrás de la nuca sintiendo una presión profunda”

Posteriormente, dejó entrever que desea llegar al “final del camino”, y señaló que nadie fue capaz de ayudarlo, debido a que ya no siente confianza ni en su entorno más cercano. Finalmente, lanzó un desesperado grito de ayuda:

“Quiero llegar al final del camino y poder terminar lo último que me queda. Perdón por que ya no respondo o los ignoro, pero nadie pudo ayudarme y me demostraron que no puedo confiar ni en los que decían ser los más cercanos. El tiempo ha pasado y lo seguirá haciendo sin nada más que hacer, ojalá pudiera cerrar mis ojos y no abrirlos más. ¡Dios, ayúdame!”

Pedido de ayuda de Hansell Riojas en redes sociales (Instagram)

Tras la publicación, decenas de cibernautas le brindaron su apoyo con sentidos mensajes en redes sociales. No obstante, hasta el momento no existió otro pronunciamiento del futbolista ni de su entorno al respecto.

Hansell Riojas entre los despedidos de Unión Comercio

Hansell Riojas es uno de los defensores centrales más regulares de los últimos años en el fútbol peruano, con pasos destacados en Sport Boys, César Vallejo, Alianza Lima, Cienciano y Deportivo Municipal. Además, tuvo la oportunidad de jugar en el exterior en Belgrano de Córdoba y Deportivo Malacateco de Guatemala. También tuvo oportunidades en la selección peruana, participando de la Copa América Chile 2015.

De cara al Torneo Clausura, fichó por Unión Comercio, club en el que disputó 6 partidos, hasta que fue despedido, junto a otros 10 futbolistas. Las razones que dio el cuadro de Tarapoto para esta decisión fue que los jugadores que rescindieron eran muy caros y no había razón para contar con ellos, debido a que el equipo estaba condenado al descenso.

Hansell Riojas disputó 6 partidos con Unión Comercio (UC).

Cabe señalar que, debido al reglamento de la Liga 1 2024, por haber tenido minutos en el Clausura con el elenco selvático, Riojas quedó imposibilitado de jugar por otro equipo peruano hasta fin de año.

Canales de ayuda

El Perú cuenta con 248 centros de salud mental comunitaria y no hay región que no tenga uno en su territorio. Además, existen diversos números de emergencia y líneas de ayuda disponibles para casos relacionados con crisis emocionales, intentos de suicidio y problemas de salud mental:

Línea 113 Salud (opción 5) : Ministerio de Salud (Minsa). Proporciona atención psicológica gratuita y atiende las 24 horas del día y los siete días a la semana

Línea 105 : Policía Nacional del Perú. Para emergencias generales que puedan incluir crisis psicológicas.

Línea 107 : Seguro Social de Salud (EsSalud). Línea de Apoyo Emocional y orientación en salud mental.

Línea 1811 : Servicio de Atención Urgente (SAU). Proporciona intervención inmediata en situaciones de crisis psicológica.

Línea 100: Centro de Emergencia Mujer (CEM). Ofrece atención y orientación en casos de violencia familiar y sexual.