Jean Pierre Archimbaud, el jugador que era suplente en la reserva de Alianza Lima, estuvo en el radar de Ricardo Gareca y logró debutar con Perú

La historia de superación de Jean Pierre Archimbaud: de ser suplente en la reserva de Alianza Lima a debutar con la selección peruana en Eliminatorias 2026 - Créditos: Kathy Magallanes.

“Es un sueño cumplido”, son las palabras de un futbolista que sorteó muchos obstáculos para finalmente lograr lo que tanto anheló desde chico. Jean Pierre Archimabud no la tuvo fácil en el arranque de su carrera, pero este deporte está lleno de lindos deselences. El suyo fue debutar con la selección peruana en un partido de Eliminatorias 2026.

Los últimos días de Archimbaud, realmente, han sido de ensueño. El domingo 25 de agosto fue convocado por Jorge Fossati para los duelos ante Colombia y Ecuador. Su llamado se apoyaba en el segundo cotejo, en el que la ‘bicolor’ tendrá que ir a la altura. Una plaza que él conoce a la perfección por su presente en Melgar.

Sorpresivamente, ‘Chocherita’, como lo conocen por su papá, se metió a la nómina de 23 jugadores para el choque ante los ‘cafeteros’ el pasado viernes 6 de setiembre. Jugadores como Joao Grimaldo y Oliver Sonne quedaron fuera. El ‘Nonno’ Fossati lo eligió por delante de otros que llevaban más tiempo y no fue en vano. Lo hizo debutar.

Corrían los 82 minutos de juego, cuando el comando técnico ‘blanquirrojo’ decidió hacer tres modificaciones, entre ellos estaba Jean Pierre. El mediocampista hizo su ingreso por una de las figuras, Sergio Peña. En ese momento, los flashes de las cámaras cambiaron de dirección. De la cancha hacia la tribuna occidente.

Y es que su padre y reconocido periodista deportivo, Lalo Archimbaud, se encontraba en la gradería. Como su fanático número 1, se puso de pie y lo aplaudió sin cesar. Luego, como muestra de ser inmensa fe, se persinó y le entregó la performance de su hijo a Dios. Emotivo momento. Él más que nadie sabe todo lo que vivió su primogénito hasta llegar a representar a su país.

Lalo Archimbaud se puso de pie en el ingreso de su hijo en Perú vs Colombia. (Darinka Zumaeta)

La historia de superación de Jean Pierre Archimbaud

Dicen que para llegar al éxito hay que aprender a convivir con el fracaso. Jean Pierre Archimbaud lo comprendió a la perfección. El primer golpe anímico y, probablemente, el más doloroso en su carrera deportiva vino del equipo de sus amores, Alianza Lima. Como hincha buscó destacar con la camiseta ‘blanquiazul’, sin embargo, se topó con una realidad muy complicada.

No contó con oportunidades, era suplente en la reserva y, ante la lejanía de un posible debut en el primer equipo, tomó la decisión de salir de Matute. Lo difícil no fue marcharse de La Victoria, sino lo que vino después. Su ilusión de ser futbolista parecía desmoronarse en el primer capítulo. Su resilencia no lo permitió.

Fue a Deportivo Coopsol, equipo de Segunda División, a pasar una prueba. Consiguió mantenerse e hizo una buena campaña peleando por el ascenso. Este objetivo no se cumplió, en contraparte, le sirvió como vitrina para jugar en la máxima categoría. Ayacucho FC lo incorporó. Desde ahí, fue escalando con mucho trabajo y convicción.

Jean Pierre Archimbaud no contó con oportunidades en Alianza Lima y salió en búsquedas de oportunidades hasta llegar a la selección peruana.

Pasó por clubes de provincia como Juan Aurich y Real Garcilaso, volvió a Lima para vestir la casaquilla de un club histórico como Deportivo Municipal, y terminó recalando en otra institución importante del Perú, como lo es Melgar. En Arequipa, al igual que con la ‘franja’, vivió los días más alegres en el fútbol.

Incluso, ‘Chocherita’ Archimbaud estuvo en el radar de Ricardo Gareca. “A finales del 2020, fui a la Videna a pasar medidas antropométricas y tuve contacto con el profesor Néstor Bonillo”, reveló en entrevista con El Popular. En esa oportunidad no se concretó y tuvieron que pasar cuatro años para que pueda formar parte de la ‘blanquirroja’.

Ahora, Jean Pierre cosecha múltiples elogios, inclusive de sus rivales, y se perfila como una de las principales opciones de Jorge Fossati para el Perú vs Ecuador, a disputarse el próximo martes 10 de setiembre desde las 16:00 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito.