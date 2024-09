Joao Grimaldo, Oliver Sonne y los jugadores que Jorge Fossati dejó fuera del Perú vs Colombia por Eliminatorias 2026

Perú está listo para enfrentar a Colombia en el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y se conoció la lista de los jugadores que quedaron afuera del encuentro. Jorge Fossati tomó una sorpresiva decisión al sacar a Joao Grimaldo de la nómina de 23 futbolistas que serán tomados en cuenta para medirse con los ‘cafeteros’ en el estadio Nacional.

La no inclusión del extremo de Partizán de Belgrado abrió el debate en redes sociales porque muchos no entiende cuál fue el contundente motivo que causó de que vea el encuentro desde las tribunas. Sin embargo, no se informó hasta el momento la verdadera razón por la que quedó afuera.

Los otros seleccionados que no fueron escogidos por el técnico uruguayo son: Renzo Garcés (defensa de Alianza Lima) , Anderson Santamaría (defensa de Santos Laguna), Oliver Sonne (lateral de Silkeborg IF), Jorge Murrugarra (mediocampista de Universitario de Deportes), Maxloren Castro (atacante de Sporting Cristal), Yordy Reyna (atacante de Rodina Moscú).

“En la lista se ha metido Jean Pierre Archimbaud ha sido bien visto por Jorge Fossati en los entrenamientos, y se mete a la lista como uno de los suplentes para este partido. Recordemos que el jugador de Melgar ha sido utilizado como interior y podría ser un posible reemplazo de Wilder Cartagena, por ejemplo, que hace la función un poco de defender y también ser una posible salida”, informó Estefania Chau, periodista de Movistar Deportes.

La selección peruana enfrentó a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026

