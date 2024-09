“Ricardo Gareca debería renunciar, no se ha visto un trabajo”, la explosiva crítica de extécnico de Chile tras derrota ante Argentina

La explosiva crítica de exjugador de Chile contra Ricardo Gareca tras derrota ante Argentina. - créditos: Getty Images

La selección de Chile perdió en condición de visitante frente a Argentina en el marco de la jornada 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026. Fue un 3-0 en contra que la ‘roja’ recibió y que lo hundió al penúltimo lugar de la tabla, disminuyendo sus opciones de acceder a la cita mundialista. En ese sentido, Leonel Herrera Rojas, extécnico ‘sureño’, arremetió contra el ‘Tigre’ y dijo que debe renunciar a su cargo.

“No jugamos a nada. Nos vamos a defender, con solamente (Eduardo) Vargas arriba, no tenemos delantera. Después saca a Vargas y mete a Ben Brereton cuando el partido estaba entregado. La defensa estuvo bien. En el medio no se conocieron nunca, hubo un desorden gigante”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘RedGol’.

De la misma manera, aseguró que el portero Gabriel Arias cometió errores en dos de los tres goles que concebió, por lo que pidió que el guardameta de Colo Colo, Brayan Cortés, tenga más chances.

“Arias hizo un par de achiques buenos, pero se comió los dos últimos goles. Fueron su responsabilidad. Uno va al primer palo y está parado ahí mismo. En el de Dybala, la pelota pasa al lado. No te da confianza. Estaba Cortés, que no es un chico nuevo, pero no le da una oportunidad”, señaló quien fuera DT de Audax Italiano, Deportes Temuco, entre otros equipos.

Eduardo Vargas y Gabriel Arias no se salvaron de las críticas tras la derrota de Chile ante Argentina.

Exjugador de Chile pidió renuncia de Ricardo Gareca

Ahí fue cuando Leonel Herrera Rojas exigió la renuncia de Ricardo Gareca, debido a que no ha visto que su trabajo se pueda ver reflejado en el accionar de la selección de Chile.

“Aquí hay otro problema más grande y hay que decirlo de una vez por todas. Hay que cambiar el técnico. Hay que echarlo. De todo el tiempo que lleva en Chile, no se ha visto un trabajo para decir: esto está bien planificado y se trabaja bien”, precisó.

Asimismo, el popular ‘Chuflinga’ puso énfasis en que carece juego colectivo, ya que solo ha podido apreciar que los futbolistas buscan soluciones por su propia cuenta.

“No se ve nada de eso. Cada uno juega por su cuenta. Así es difícil. Yo creo que, por ética, Gareca debería renunciar e irse”, sostuvo.

Paulo Dybala anotó el tercer gol de Argentina ante Chile. - créditos: AP Foto/Gustavo Garello

Y es que la selección de Chile necesitaba de un resultado positivo para soñar con un cupo al Mundial. Sin embargo, los antecedentes no eran los mejores: se ubicaba en la zona baja de las Eliminatorias 2026 y había sido eliminada de la Copa América 2024 en fase de grupos. A ello se le suma que Ricardo Gareca no convocó a varios referentes de la ‘generación dorada’ como Claudio Bravo (retiro), Alexis Sánchez (lesión), Arturo Vidal y Gary Medel. Los dos últimos no han sido considerados por el ‘Flaco’ en una lista desde que se puso el buzo.

En el partido en el Monumental de Núñez, Argentina se mostró superior y ratificó su condición de favorita al desplegar un fútbol atractivo, dejando sin chances a los ‘mapochos’, quienes tuvieron solo una oportunidad en el travesaño por Matías Catalán. Alexis Mac Allister (48′), Julián Álvarez (84′) y Paulo Dybala (91′) convirtieron para los campeones del mundo y de América.

La Albiceleste se impuso 3-0 en el Monumental

Arturo Vidal contra Ricardo Gareca

Los cuestionamientos contra Ricardo Gareca no cesaron. Esta vez, Arturo Vidal le lanzó duras palabras. “¡Este huev.. no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino. Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace cuánto, varios años, ¿no? Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes”, expresó.

También aseguró que “lo peor es que nos vemos mal con estos huev... que les ganamos dos Copas. Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros”.

El Rey pierde la paciencia con el DT de Chile y le falta el respeto. | VIDEO: Kick