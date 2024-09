Partidos de hoy, viernes 6 de septiembre: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 6 de setiembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, viernes 6 de setiembre, se llevarán a cabo varios compromisos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que habrá acción en América y Europa con la disputa de las Eliminatorias de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y por las Ligas de Naciones de Concacaf y UEFA. Conoce toda la programación de los partidos.

En Sudamérica, se jugarán los duelos por el proceso clasificatorio. En esa línea, la selección peruana encarará un importante cotejo en condición de local frente a Colombia en el Estadio Nacional de Lima. La ‘bicolor’ tiene la necesidad de conseguir un triunfo en casa y ante sus aficionados, teniendo en cuenta que se ubica en el último lugar de la tabla con 2 puntos.

El técnico Jorge Fossati tiene la difícil misión de levantar a un equipo que fue eliminado en fase de grupos de la Copa América y que no ha podido anotar goles en duelos oficiales desde el noviembre del año pasado, cuando Yoshimar Yotún le anotó a Venezuela en el coloso de José Díaz. Por tal motivo, Gianluca Lapadula sería el líder ofensivo de una escuadra que no contará con Paolo Guerrero, André Carrillo ni Christian Cueva, dejados de lado por el DT uruguayo.

Jorge Fossati, DT de la selección peruana, habló con la prensa durante los entrenamientos en el estadio Nacional. Canal N

Los ‘cafeteros’, en cambio, llegan de haber realizado una Copa América más que destacable al quedar subcampeones, por debajo de Argentina. De la mano de Néstor Lorenzo, han sabido encontrar el juego perdido en los últimos años y se han convertido un duro rival de temer. Entre sus principales figuras están Luis Díaz, habilidoso extremo de Liverpool, Richard Ríos, volante de Palmeiras y, por supuesto, James Rodríguez, el MVP del torneo que se desarrolló en Estados Unidos.

De otro lado, Brasil y Ecuador protagonizarán el segundo choque del proceso clasificatorio sudamericano. La ‘canarinha’ está en deuda debido a que se fue a casa en cuartos de final de la reciente competición estadounidense y en las Eliminatorias está en el sexto puesto. En tanto, la ‘tri’ atraviesa un nuevo proceso con el entrenador Sebastián Beccacece.

Uruguay vs Paraguay será el tercer enfrentamiento que se distinguirá porque será la última vez que Luis Suárez se ponga la camiseta de su país. Los dirigidos por Marcelo Bielsa vienen pasando por un recambio y han tenido una mezcla entres resultados positivos y otros no tan buenos. Contraria la situación de la ‘albirroja’, que no gana un partido oficial desde el octubre del 2024, cuando venció a Bolivia en Asunción.

Cambiando de continente, nos dirigimos hacia Europa. La Liga de Naciones afrontará una nueva temporada y, este día, el encuentro más importante lo disputarán Francia e Italia. Los ‘bleus’ vienen de haber caído en las semifinales de la Eurocopa, mientras que la ‘azzurri’ sucumbió en octavos de final. Los dos equipos saldrán a ganar desde el primer minuto.

Partidos de Eliminatorias Sudamericanas

- Uruguay vs Paraguay (18:30 horas / Movistar Eventos 2)

- Brasil vs Ecuador (20:00 horas / Movistar Eventos 1, Latina TV)

- Perú vs Colombia (20:30 horas / Movistar Deportes, América TV, ATV)

Partidos de Liga de Naciones de Europa

- Kazajstán vs Noruega (9:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Lituania vs Chipre (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Francia vs Italia (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Gales vs Turquía (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Eslovenia vs Austria (13:45 horas / Disney+)

- Islandia vs Montenegro (13:45 horas / Disney+)

- Kosovo vs Rumania (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Liga de Naciones de Concacaf

- Guayana Francesa vs Nicaragua (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Santa Lucía vs Curazao (16:00 horas / YouTube Concacaf)

- Sint Maarten vs Aruba (16:00 horas / YouTube Concacaf)

- Jamaica vs Cuba (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Puerto Rico vs Haití (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Saint Martin vs Granada (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Honduras vs Trinidad y Tobago (21:00 / YouTube Concacaf)

Partido de fútbol colombiano

- Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira (18:30 horas / Win Sports)