“Me da rabia”: DT de la selección peruana sub 19 de vóley defendió a sus jugadoras de las críticas pese a la clasificación al Mundial

El DT de la selección peruana sub 19 de vóley se refirió a las críticas que reciben sus jugadoras en el proceso. (Video: FPV)

Ante la persistente ausencia mundialista de la selección peruana de vóley adulta, las categorías menores de la ‘bicolor’ han sabido responder óptimamente consiguiendo boletos a la máxima cita de este deporte. La Sub 19 nacional repitió la misma historia que la Sub 17, al conseguir su boleto al Mundial FIVB de la categoría después de una buena campaña en el reciente Campeonato Sudamericano. No obstante, surgieron algunos cuestionamientos en el camino.

El equipo patrio -conformado por un total de 14 jugadoras- viajó a la ciudad de Araguari, Brasil, con la ambición de lograr su boleto mundialista y tras días de pelea, pudo conseguir su objetivo. La escuadra nacional logró posicionarse en el tercer lugar de la competencia, obteniendo así el último cupo al prestigioso torneo del próximo año.

En el último partido, Perú se impuso con categoría sobre su similar de Chile en sets corridos (25-22, 25-19, 25-18) para quedarse con la medalla de bronce. Ese especial triunfo marcó el fin de su exitosa campaña en el certamen continental, por lo que el entrenador Martín Escudero se mostró contento por la participación nacional de la sub 19, a pesar del poco tiempo de preparación que tuvo el grupo.

“Se dio el resultado. Hay cuatro chiquitas del 2008 que jugaron el Mundial Sub 17 y participaron con nosotros. Solo hemos tenido un entrenamiento allá en Sao Paulo y si se dan cuenta, no ha habido todo un proceso. Justo ha coincidido todo al mismo tiempo y por eso creo que esto es más meritorio. Le ganamos a un rival directo, bien ganado y peleamos con Argentina y Brasil. Yo creo que si tenemos tiempo para entrenar, las diferencias se pueden acortar más”, dijo el DT en su retorno a Lima.

La selección peruana logró medalla de bronce en el Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: CSV

Es importante mencionar que en este equipo se integraron Camila Monge, Alexa Vega, Paola Moreano y Gianella Chanca, tras ser promovidas por el profesor Antonio Rizola, quien acompañó a la delegación en Araguari. Tras ello, las cuatro menores sumaron una nueva experiencia internacional, después de su gran desempeño en el certamen que se disputó en la capital una semana antes.

Escudero respondió a las críticas y elogió a Rizola

Martín Escudero aprovechó para referirse a las críticas que recibió el grupo durante el desarrollo del reciente Sudamericano en Brasil y respaldó completamente a sus jugadoras, asegurando que cada una aportó su granito de arena para lograr esta meritoria clasificación al Mundial Sub 19. Aún, claro, hay bastante trabajo que hacer.

“Hay madera. Se ha visto a Fátima (Villafuerte), a Waleska (Toro)… mucho critican a las jugadoras. Eso me da rabia, las critican tanto siendo tan niñas todavía”, expresó el estratega con molestia.

De la misma manera, Escudero elogió la presencia de Antonio Rizola a lo largo del campeonato. “Nos ha ayudado mucho con sus consejos en este torneo. Fue como jefe de equipo y él no se metía prácticamente, pero el hecho de sugerir cosas suma fuerzas. Es una persona con tanta experiencia que ayuda mucho”, indicó el entrenador.

Antonio Rizola acompañó al equipo peruano que compitió en el Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: FPV

Ahora, este prometedor grupo seguirá trabajando con miras al desafío mundialista del próximo año, buscando corregir errores y fortalecerse de la misma manera que lo hizo la sub 17. El camino es largo y eso lo sabe muy bien el estratega, que aguarda con optimismo.

“Esto es un proceso. Si se trabaja un año, van a tener más salto, experiencia, actitud... entonces, se va ir trabajando poco a poco. Son menores, no mayores. Unas irán al Mundial, otras no. Esto está abierto”, indicó Escudero.