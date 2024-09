Leyenda del deporte inglés llenó de elogios a Perú y destacó su importancia como sede mundialista: “Estoy muy impresionado”

La leyenda del atletismo inglés llenó de elogios a Perú por su buena infraestructura deportiva. (Video: Legado)

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 marcaron un precedente importante en el deporte nacional. En el Perú se multiplicaron los esfuerzos para albergar este evento multideportivo y tras ello quedó como legado una infraestructura de primer nivel, que sigue siendo utilizado de la mejor manera. De hecho, últimamente el país se ha vuelto una sede frecuente de campeonatos de gran magnitud y se ha llenado de elogios por su excelente organización.

La semana anterior, del 27 al 31 de agosto, se llevó a cabo el Mundial Sub 20 de Atletismo en el Estadio Atlético de la Videna, que reunió a más de 1700 deportistas representantes de 136 países diferentes. El campeonato se realizó sin contratiempos y dejó buenas impresiones en propios y extraño.

De hecho, Sebastian Coe -leyenda del deporte inglés y hoy presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics)- también estuvo presente para supervisar el certamen en Lima y destacó óptimamente al Perú como sede mundialista, después de hacer un recorrido por otros escenarios deportivos en la Videna, administrados por Legado.

“Estoy muy impresionado con las instalaciones de Lima. Tenemos el Mundial Sub 20, el cual es de un nivel excepcionalmente alto, tanto la arena de competición como las instalaciones de preparación. Sé que los atletas están muy impresionados con lo que se les ha brindado en este campeonato”, señaló el histórico bicampeón olímpico de 1500 metros.

“También tuve la oportunidad de ver las instalaciones de clase mundial en judo, voleibol , tenis de mesa, el Centro Acuático donde se desarrolló el Mundial Junior de Natación Artística. Es un importante centro deportivo con rehabilitación médica y espacios de entrenamiento. Mis felicitaciones, esta es una contribución relevante para el deporte, no sólo para el Perú como país, sino para toda Sudamérica”, añadió.

Sebastian Coe junto a Cecilia Tait, histórica voleibolista peruana. Crédito: Legado

Cabe mencionar que Sebastian Coe se consagró con el oro olímpico en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984. Es voz autorizada del deporte mundial y, sin duda, sus palabras la toman con mucha relevancia las autoridades deportivas del país.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las infraestructuras que hoy disfrutan los atletas nacionales fueron construidas a propósito de Lima 2019. Ahora, estas acogen prestigiosas competencias internacionales y serán escenarios de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que se volverán a celebrar en la capital peruana en el año 2027.

Perú, un anfitrión mundial del deporte

El Perú se ha posicionado como epicentro deportivo, no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial. En el presente año, el país ha sido anfitrión de cinco Mundiales de distintas disciplinas y diversas categorías, lo cual ha permitido focalizar la máxima atención dentro, consiguiendo beneficios importantes en cuanto a imagen y también en lo económico.

El Coliseo Eduardo Dibós lleno durante el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World

La óptima infraestructura deportiva en la nación ha permitido albergar el Mundial de Levantamiento de Pesas Sub 17 (Polideportivo 3), Mundial Juvenil de Natación Artística (Centro Acuático de Legado), el Mundial de Atletismo Sub 20 (Estadio Atlético de la Videna) y el Mundial Sub 17 de Vóley (Coliseo Eduardo Dibós y Polideportivo Villa El Salvador).

Tras ello, la intención es seguir en la misma línea y ser parte activa de los principales eventos deportivos de talla mundial. De hecho, Cecilia Tait -miembro del Comité Olímpico Internacional y leyenda del voleibol peruano- aseguró que solicitará que Perú sea sede del Mundial Sub 19 de vóley tras el éxito experimentado recientemente con la sub 17. Asimismo, los preparativos para los Juegos Panamericanos del 2027 con mucho entusiasmo.