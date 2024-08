Nelson Cabanillas aclaró su suplencia en el inicio del año con Universitario de Deportes: “No lo tomé mal, fue para exigirme”

Nelson Cabanillas ha recuperado su sitio en Universitario. - Crédito: Difusión

Universitario de Deportes sacó el máximo potencial de Nelson Cabanillas en la temporada pasada donde se proclamó campeón nacional después de diez años. El lateral / volante cumplió un rol importante en el esquema del entrenador Jorge Fossati y se postulaba como un inamovible en la campaña del Centenario.

Sin embargo, la llegada del técnico Fabián Bustos cambió todo el panorama afectando a Cabanillas, dado que una de las primeras indicaciones fue la búsqueda de un refuerzo internacional para ocupar la franja izquierda del mediocampo. Así, Nelson perdió sitio y tuvo que ver como el ecuatoriano Segundo Portocarrero ganaba pista.

Nelson Cabanillas logró el campeonato 2023 con Universitario. - Crédito: Difusión

No todos los simpatizantes de la ‘U’ estuvieron de acuerdo con esa decisión. Ni qué decir del afectado futbolista peruano, aunque jamás se lo tomó a mal, pues intentó ver el lado positivo dentro del escenario adverso. “Fue decisión del club, segundo del técnico. Pero lo tomé de la mejor manera; el que haya competencia te hace mejor profesional y te exige más”, señaló al programa Con Calle.

Asimismo, Cabanillas agregó que “más que tomarlo mal, lo tomé para exigirme; ese es mi pensamiento. Cada quien tiene su manera de ver el fútbol, siento que era una decisión del técnico y a uno como jugador le da un poco de rabia no estar, pero la única manera de volver era entrenando dejándolo todo y hasta el día de hoy lo sigo haciendo”.

Cabanillas, de 24 años, trabaja diariamente soñando con el llamado de Fossati. | VIDEO: YouTube

Cabanillas, en línea ascendente

Una vez que Nelson aceptó su nuevo rol como suplente, el ecuatoriano Portocarrero fue el titular habitual, pero sus exhibiciones no fueron del todo convincentes. En ese contexto, Cabanillas volvió a hacerse de su sitial hasta el presente ganándose, además, el respaldo de Fabián Bustos.

“Con el pasar de los partidos todos, a veces, necesitamos alternar por haber jugado torneos internacionales y la Liga 1. Tal vez al inicio de año no anduve bien, la única manera de salir era trabajando y eso estoy haciendo. Hoy en día, posiblemente, me ve en esa versión y estoy jugando más”, reconoció.

Con respecto a su relación con Segundo Portocarrero, ‘Caba’ resaltó la personalidad de su competidor y compañero: “Es una excelente persona, un excelente profesional. Siempre ha sido leal con el grupo. Ha ayudado mucho en el tema de la competitividad”.

Nelson Cabanillas lleva seis temporadas ininterrumpidas en Ate. - Crédito: Universitario

“Todavía no he podido renovar”

El futbolista crecido en las divisiones menores de la Academia Héctor Chumpitaz, por otro lado, ha confirmado que, por ahora, no ha recibido ninguna propuesta de parte de la directiva de Universitario para ampliar su vínculo. Eso sí, está en condiciones de entablar cualquier diálogo sin dejar de lado su atención por el bicampeonato.

“Todavía no he podido renovar. Este año estoy enfocado en lo que es campeonar el Clausura para darle la alegría de la estrella 28 a la gente. Estoy dispuesto a escuchar. No me gustaría irme por la puerta de atrás”, indicó Cabanillas.

“Siempre me gustaría retribuir lo que siempre me ha dado la ‘U’ como institución. Quiero seguir haciendo historia. En algún momento me tocará partir, pero siempre me ha gustado irme por la puerta grande”, sumó.