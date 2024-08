Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido por Sudamericano Sub 19 de vóley 2024

Dónde ver Perú vs Brasil por Sudamericano Sub 19 de vóley 2024

Un nuevo reto afrontará el vóley peruano junto a Antonio Rizola. La ‘blanquirroja’ está a punto de empezar su sueño en el Sudamericano Sub 19 2024. Las chicas quedaron listas para seguir haciendo historia tras la exitosa campaña que se consiguió en el Mundial Sub 17 de vóley, donde la selección nacional quedó dentro de las seis mejores del mundo y se ganó el reconocimiento de todos.

Ahora es el turno de la siguiente categoría que, luchará para obtener un cupo a la próxima Copa del Mundo, que está programada para disputarse en 2025. Cabe destacar que la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) confirmó que el torneo dará tres boletos para la cita mundialista y ese es el objetivo principal del combinado peruano.

El torneo internacional se llevará a cabo en la ciudad de Araguari en territorio brasileño, y arrancó el miércoles 28 de agosto hasta el 1 de setiembre. Todos los partidos se desarrollarán en el Gimnasio Polideportivo General Mario Brum Negreiros. Perú se encuentra en el Grupo A junto a la ‘verdeamarela’ y Venezuela; mientras que en el Grupo B están Argentina, Paraguay, Colombia y Chile.

El técnico brasileño decidió llamar a 14 voleibolistas para la competencia, y determinó incluir a cuatro representantes de la sub 17: Camila Monge, Alexa Vega, Paola Moreano y Gianella Chanca. Lamentablemente, no estará la capitana Ariana Vásquez debido a una lesión en el codo. Esa dolencia no le permitió terminar el último encuentro del Mundial frente el cuadro de Brasil y necesitará entre seis u ocho semanas de recuperación.

En esta oportunidad, Rizola será el jefe de la delegación, y el encargado de dirigir a las chicas será Martín Escudero. Este último estará acompañado por su asistente Ángel Ramírez. El entrenador peruano cuenta con una gran experiencia a nivel de clubes y selecciones, pues consiguió importantes títulos durante su carrera.

Hay mucha expectativa por la participación peruana debido a los grandes logros que han obtenido las diferentes categorías a nivel internacional. El primer rival a vencer serán las brasileñas hoy, jueves 29 de agosto, a las 13:00 horas (Perú).

La capitana de Perú sub 17 contó cómo sufrió la lesión en el codo durante último partido del Mundial Sub 17 de vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

Canal para ver Perú vs Brasil

El debut de la selección peruana será frente la ‘verdeamarela’, el anfitrión del Sudamericano Sub 19 2024. El duelo será transmitido por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) a través de su canal de Youtube, medio que cuenta con los derechos televisivos de la competición internacional. En esta oportunidad, no habrá ninguna señal que llevará las incidencias de los encuentros a los hogares nacionales, todo será por medio de la plataforma digital.

Además, Infobae Perú informará todo acerca del estreno de las ‘matadorcitas’ con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de las voleibolistas, y mucho más. El horario establecido para el vibrante partido es a las 13:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami), Paraguay y Venezuela arrancará a las 14:00 horas. Y en Argentina, Brasil y Uruguay iniciará a las 15:00 horas.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: FPV

¿Quiénes son las convocadas de Perú?

El técnico Martín Escudero contará con catorce voleibolistas para afrontar la competencia y tendrá la misión obtener un cupo al Mundial del próximo 2025. Cabe resaltar, que los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a las semifinales del Sudamericano Sub 19 2024.

Las elegidas son: Camila Monge, Susana Castro, Alex Vega, Antonela Ramírez, Fabiana Rivero, Waleska Toro, Dafne Díaz, Reyna Ballón, Alyson Villegas, Paola Moreano, Mariana Chalco, Fátima Villafuerte, Patricia Aguilar, Gianella Chanca.