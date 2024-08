Cecilia Tait lanzó contundente opinión sobre el sexto lugar de Perú en Mundial Sub 17 de vóley: “No nos imaginábamos”

La 'zurda de oro' aprobó el papel de las chicas de Antonio Rizola en el certamen internacional. (Movistar Deportes)

Pese a la derrota ante Brasil en su último partido, la campaña de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley quedará en la historia y en la memoria de los hinchas. Las dirigidas por Antonio Rizola vencieron a grandes rivales y se consagraron como el sexto mejor equipo del certamen.

El apoyo de los ‘voleilovers’ fue importante para las ‘matadorcitas’ y, entre ese mar de gente que se presentó en el Coliseo Eduardo Dibós fecha a fecha, destacó la figura de Cecilia Tait, quien fue parte de la delegación que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

La ‘Zurda de oro’, como la conocen, no dudó en dar su opinión sobre el rendimiento de la ‘bicolor’ en el máximo torneo de la categoría. “Este es el primer Mundial Sub 17 y el resultado es espectacular, qué podemos pedir, gracias al público, porque adora el vóley, no me imaginé que cuando pedí el Mundial Sub 17 en 2022 iba a tener este resultado, valió la pena”.

Tait agregó, en diálogo con Conexión Deportiva, que las peruanas “han dado un buen espectáculo, no nos imaginábamos que iban a llegar hasta los octavos, así que creo que está muy bien. Hay que seguir trabajando fuerte, acá no terminó, recién comienza”.

La exvoleibolista destacó lo hecho por la 'bicolor' en el Mundial de vóley. (Conexión Deportiva)

La permanencia de Rizola y la voleibolista que le gustó

Cecilia Tait, por otro lado, tiene claro la importancia de Antonio Rizola en la obtención del sexto lugar en el Mundial Sub 17; por esa razón, mostró su deseo de que el técnico brasileño siga al mando de la ‘blanquirroja’ al menos por los siguientes ocho años.

“Quiero que se quede porque el proceso es mínimo dos ciclos olímpicos, acá no es solo dos mesesitos, el campeonato mundial, otro evento y me voy, hay un trabajo largo de estrategia, táctica y continuidad”, declaró para las cámaras de Movistar Deportes.

Además, la exintegrante de la selección nacional reveló cuál es la ‘matadorcita’ que más la sorprendió a lo largo del torneo internacional. “De estas chicas no sabemos quién se va a quedar, al menos con la líbero yo me quedo”, haciendo referencia a Liana Torres.

Cecilia Tait pidió la continuidad de Antonio Rizola y destacó a Liana Torres.

Cecilia Tait detalló su proyecto y agradeció cariño de los hinchas

Cecilia Tait quiere extender su legado en el vóley peruano. No se conformó con aportarle dentro de la cancha, ya que lo sigue haciendo fuera de la misma. Ahora mismo, encabeza un ambicioso plan. “Tenemos el proyecto 2032 con chicas de 1.87 y 1.90, creo que por ahí debemos apuntar”, dijo.

Su amor por este deporte y su país la ha llevado a ser muy querida por los hinchas. La ‘Zurda de oro’ agradeció las muestras de cariño por parte de los fanáticos en el Coliseo Eduardo Dibós, pero pidió no vivir del pasado.

“Es el resultado de nuestro trabajo durante 15 años, hemos hecho tres Juegos Olímpicos, el último medalla de plata, quién va a olvidar eso, difícil, cuando das este tipo de espectáculos la gente recuerda, eso es lindo, recordar es vivir, pero no estancarse en eso”, finalizó.

Cecilia Tait es una de las mejores voleibolistas de todos los tiempos de Perú.

Entre los principales logros de Tait figuran la medalla de plata en Seúl 88; así como también, tres Campeonatos Sudamericanos (Rosario 1979, Sao Paulo 1983 y Montevideo 1987).