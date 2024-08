A qué hora juegan Perú vs Japón HOY: partido por cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2024

Perú se enfrentará a Japón en los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley (Volleyball World)

Hoy, jueves 21 de agosto, la selección peruana de vóley enfrentará a su similar de Japón en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja por los cuartos de final del Mundial Sub 17. Las dirigidas por Antonio Rizola se ganaron la admiración y el respeto de todos con su gran rendimiento, y hay muchas esperanzas de verlas entre las cuatro mejores del mundo.

En la anterior serie, las ‘matadorcitas’ derrotaron 3-2 (parciales de 21-25, 25-19, 25-20, 21-25 y 15-13) a una de las favoritas como Argentina, en un partido de infarto. Por su parte, las ‘niponas’ eliminaron a Ecuador con un contundente 3-0 (25-9, 25-18, 25-15). El conjunto asiático es de los mejores de la competición, ya que ha ganado todos su encuentros. En la primera fase, finalizaron primeras del Grupo A tras derrotar a China Taipei (3-1), Puerto Rico (3-0) y Croacia (3-1).

La selección peruana tuvo que irse al quinto set para superar a las 'gauchas' en el certamen internacional. (Video: TV Perú)

Cabe mencionar que, el ganador de este duelo se verá las caras en semifinales con el vencedor de la serie entre Italia y Turquía. Cuando comience el encuentro, ya se conocerá al rival, debido a que su enfrentamiento será una de las preliminares. Las otras llaves son México vs China y China Taipei vs Brasil.

En esta competición, aparecieron nuevos nombres que se convirtieron en la esperanza del vóley peruano, como son los de Ariana Vásquez (segunda mejor anotadora), Liana Torres (primera en recepciones de servicio de esta primera etapa con 65), Gianella Chanca, Paola Moreano, Camila Rebata, Galilea Fuentes, Camila Monge, Shaddia Campos, Valentina Barrientos, Heidi Pairazaman y Liana Torres.

Ariana Vásquez es la capitana de la selección peruana de vóley sub 17. Crédito: Andina

Horario del Perú vs Japón por Mundial Sub 17 de vóley

El decisivo duelo entre Perú y Japón por los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley está programado para las 19:30 horas peruanas. Quienes se encuentren en el exterior y deseen ver el encuentro para alentar a las ‘matadorcitas’, deben tener en cuenta que Colombia y Ecuador cuentan con la misma franja horaria que Perú. mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) irá a las 20:30. Asimismo, en Argentina, Uruguay y Brasil a las 22:00 horas, en México va a las 19:00 horas, y en España y Japón a las 2:30 y 9:30 horas del viernes 23 de agosto respectivamente.

Canal de TV del Perú vs Japón

El choque entre la ‘bicolor’ y el país del sol naciente será transmitido por los canales ATV (9) y TV Perú (7), ambos de señal abierta. Además, estos los retransmitirán mediante sus páginas web, mientras que ATV lo emitirá mediante las redes sociales de Facebook y YouTube de ATV Deportes. Quienes se encuentren en otros países, podrán verlo por Panam Sports, canal oficial del evento, o seguir las incidencias mediante la cobertura EN VIVO de Infobae Perú.

Mejores actuaciones de Perú en mundiales de vóley

Esta es la primera vez que se disputa un Mundial Sub 17 de vóley femenino. No obstante, en las categorías Sub 21 y de mayores, la selección peruana ha logrado realizar campañas destacadas, aunque nunca logró alzarse con el título.

A nivel Sub 21, la mejor actuación de la ‘bicolor’ se dio en México 1981, cuando quedó en segundo lugar por detrás de Corea del Sur. Asimismo, también se registran dos cuartos puestos en Lima 1989 y Brasilia 1993.

Asimismo, en categoría de mayores, la ‘blanquirroja’ registra un subcampeonato en Perú 1982, cuando perdió la final con China, y una medalla de bronce en Checoslovaquia 1986.