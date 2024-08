El lamento de Cristian Díaz tras despido de Christian Cueva en Cienciano: “Quería dirigirlo, ayudarlo y que recupere su lugar en la selección”

Christian Cueva fue separado del plantel tras denuncia por violencia familiar.

El último martes, Christian Cueva fue separado de manera definitiva de Cienciano. El club había anunciado su fichaje estelar solo dos días antes. La salida del mediocampista fue a raíz de la grave denuncia por violencia familiar realizada por su aún esposa Pamela López el pasado lunes 19 de agosto, el mismo día de su presentación.

La noticia le cayó como un baldazo de agua fría a Cristian Díaz, DT del ‘Papá', que desde un inicio mostró su felicidad por poder trabajar con el volante nacional. Es por esto que finalizado el encuentro ante Alianza Lima, el argentino fue consultado por la situación del jugador.

“Primero como entrenador y enfocándome en el ámbito deportivo, me hubiera gustado poder dirigir a Christian, hacer que nos ayude en la cancha y a la vez, ayudarlo a que recupere un lugar en la selección”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

Asimismo, dejó en claro que el club está por encima de cualquier futbolista. “Luego están los factores extradeportivos, a título personal de él, hicieron que el club tomáse la decisión correcta y así se hizo. Christian lo entendió, las instituciones están por sobre las personas”.

No obstante, aprovechó en enviarle un mensaje. “Por último y como consejo de una persona que no le gusta que le pasen cosas malas a nadie, me encantaría que Christian y su aún esposa puedan arreglar la situación en la que están, porque hay familia atrás y niños de por medio”.

Finalmente, aseguró que el cuadro cusqueño cuenta con jugadores de calidad y la salida de un elemento no va a cambiar ello. “Cienciano tenía un buen plantel cuando llegamos y lo sigue teniendo”.

¿Cuál fue su reacción tras conocer su salida de Cienciano?

Según dio a conocer Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, la salida de Christian Cueva no fue fácil de digerir para Cristian Díaz, sin embargo, pese a sus ganas de querer dirigirlo, comprendió la situación a la perfección.

“Cristian (Díaz) obviamente esta muy golpeado y apenado. Acabo de hablar con él hace diez minutos y me dijo que estaba convencido en sacar lo mejor de Christian Cueva, pero entiende que primero está la institución y los valores del club, y que hay que seguir para adelante”, expresó en diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Posterior a ello, el directivo sorprendió al no cerrarle las puertas a ‘Aladino’ en un futuro cercano, esto siempre y cuando solucione su situación legal. “Ojalá que si en algún momento se ordenan sus cosas y se aclaran sus detalles, veremos si se conversa”.

Christian Cueva durante un entrenamiento con Cienciano - Créditos: Cienciano

Cienciano no sabía de su denuncia

En otra parte de la conversación, Ludeña explicó que, en la actualidad, Cueva no tiene el perfil de futbolista que busca la institución para conformar el primer equipo. Además, aprovechó en aclarar que el club no tenía conocimiento acerca de la denuncia que existía en su contra.

“Nosotros queremos dejar claro que como Cienciano, al momento de contratar a Christian Cueva, investigamos y no existía ninguna denuncia y que ningún directivo del club tenía conocimiento de estos detalles. Nos hemos enterado por la prensa”, indicó.

“Lamentamos mucho este suceso, que definitivamente no tiene que ver nada con la proyección que nosotros veíamos como jugador de Christian, en este caso lo personal no está dentro de lo que buscamos como club y tomamos la decisión que ustedes conocen”, concluyó.