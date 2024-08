El proyecto de Gladys Tejeda para formar jóvenes deportistas en su natal Huancayo: “Que surjan con otra mentalidad”

Gladys Tejeda, participe de 4 Juegos Olímpicos, cuenta con un proyecto para jóvenes deportistas en Huancayo

Gladys Tejeda pudo culminar por cuarta vez consecutiva la maratón femenina de unos Juegos Olímpicos, al finalizar en la casilla 56 de París 2024, realizando un tiempo de 2 horas 35 minutos y 36 segundos. Sus más de 15 años de trayectoria la han convertido en una de las deportistas más destacadas del Perú en la historia.

Su camino no ha sido fácil, ya que surgió de una familia de bajos recursos en el departamento de Junín y poco a poco su talento y esfuerzo la hizo acreedora de más oportunidades hasta llegar a donde está hoy.

Por todo lo que consiguió en su carrera deportiva, Tejeda Pucuhuaranga tiene el sueño de ayudar a las nuevas generaciones a emularla o incluso superarla trayendo medallas olímpicas al Perú en el futuro. A raíz de ello, inició un proyecto en su natal Huancayo, en el que se dedica a formar jóvenes deportistas, a quienes les dedicó unas palabras tras su performance en Francia:

“Quiero enviar un saludo muy especial al proyecto Team Gladys Tejeda que lo estamos formando en la ciudad de Huancayo con chicos de 14, 15, 20 y 23 años. Queremos que aprendan y surjan con otro tipo de mentalidad y así puedan representar al país, además que sean la nueva cara aquí en algunos años del Perú en olimpiada, panamericanos o sudamericanos. A todos ellos quiero decirles gracias porque me han estado enviando palabras muy motivadoras”, declaró.

Gladys Tejeda logró culminar la maratón femenina en los Juegos Olímpicos París 2024

“Ha sido una de las carreras más duras”

Pese a que no terminó en su mejor ubicación respecto a los anteriores Juegos Olímpicos, Gladys Tejeda se mostró emocionada por lo hecho en París 2024 y calificó la carrera como una de las más complicadas de toda su carrera y la motivación por ver a su madre fue clave para darle fuerzas y conseguir terminarla:

“Ha sido una de las competencias más duras que me ha tocado asistir. Esta vez ha sido una experiencia muy fuerte para mí y realmente estoy orgullosa de haber podido cruzar la meta. Cada kilómetro me daba fuerzas y decía voy al encuentro de mi madre, quien me está esperando en la meta, porque cada paso ha sido muy sacrificado en esta carrera”, expresó.

A sus 38 años, Tejeda cree que todavía tiene mucho para darle al Perú y reveló que, tiene planeado seguir participando de competencias. No obstante, dejó en claro que primero deberá recuperarse del intenso desgaste que fue la maratón:

“Me siento realmente orgullosa porque casi cuatro meses me he alejado de mi familia para cumplir con esta competencia en París 2024. No finalizamos acá, en estos Juegos Olímpicos, si no tenemos competencias más adelante. Por ahora voy a priorizar mi recuperación al 100%”, finalizó.

Paris 2024 Olympics - Athletics - Women's Marathon - Paris, France - August 11, 2024. Gladys Tejeda of Peru reacts as she crosses the finish line. REUTERS/Lisa Leutner

¿Cuántas medallas ha ganado Gladys Tejeda?

Gladys Tejeda ha ganado 12 medallas en competencias internacionales. La primera fue una de plata en el Sudamericano de Media Maratón del 2010.

A nivel de Juegos Panamericanos obtuvo dos bronces en Guadalajara 2011 y Santiago 2023, así como un oro en Lima 2019. En Toronto 2015 también obtuvo la presea dorada, pero se la quitaron tras dar doping positivo.

En Juegos Bolivarianos obtuvo dos oros: en Trujillo 2011 y Valledupar 2022, mientras que en Juegos Suramericanos se llevó la medalla de plata en Cochabamba 2018. También ostenta otra presea plateada en el Sudamericano de Atletismo Cartagena 2013, un oro y un bronce en la Copa Panamericana de Cross Country Barranquilla 2015 y otras dos medallas de oro en la Media Maratón de Cobán y la Maratón de México, ambas en 2017.