Espectacular triple atajada de Diego Romero en Universitario vs Sport Huancayo por Torneo Clausura de la Liga 1

Tremenda reacción del portero 'crema' en la ciudad de Huancayo. (Video: Liga 1 Max)

Universitario de Deportes visitó a Sport Huancayo en la ‘ciudad incontrastable’ por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Una de las figuras del partido fue Diego Romero, quien, a los 58 minutos, cuando el partido iba 0-0, realizó una espectacular triple atajada que salvó la vaya ‘crema’.

Todo comenzó con un buen centro de Carlos Ross para Lucas Cano, quien cabeceó de ‘palomita’ en el punto penal, pero el guardameta respondió con una rápida reacción con las piernas. La acción continuó, pero rápidamente los dirigidos por Franco Navarro volvieron al ataque y un gran pase filtrado de Marcos Lliuya dejó mano a mano a Ross, quien sacó un potente remate cruzado, pero que encontró otra gran atajada de Romero.

El peligro no pasaría, ya que los futbolistas ‘cremas’, cometieron una grave confusión en salida, dejándole la pelota servida nuevamente a Cano, quien sacó un espectacular remate colocado de fuera del área. No obstante, el portero de 22 años se mantuvo firme y realizó una genial volada y envió el balón al tiro de esquina.

Tras estas tres grandes tapadas, Diego Romero, lejos de regodearse, se enfureció con sus compañeros por permitir que los rivales generen tres ocasiones claras en solo dos minutos.

Diego Romero asumió la responsabilidad del arco 'crema' tras la lesión de Sebastián Britos

El partido

Lucas Cano se cobró su revancha contra Romero a los 75 minutos, cuando recibió un nuevo centro de Ross, le ganó el salto a los tres defensores de Universitario y estampó un frentazo para marcar el 1-0.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho a Sport Huancayo, debido a que, a los 86 minutos, un gran centro de Hugo Ancajima encontró a Álex Valera, quien con una genial palomita desde fuera del área, colgó a Joel Pinto y decretó el empate. Un tanto que a muchos les recordó el del neerlandés Robin Van Persie a España en el Mundial Brasil 2014.

Empate 1-1 en la ciudad de Huancayo por la jornada 6 del segundo torneo del año. (Video: Liga 1 Max)

La actualidad de Diego Romero

Diego Romero es uno de los arqueros peruanos con mayor proyección de cara al futuro. Inició el año con una destacada participación en el Preolímpico Sub 23 y se esperaba que tenga minutos con la marcha de José Carvallo a César Vallejo. No obstante, la llegada del uruguayo Sebastián Britos, quien mostró un gran nivel, le quitó protagonismo, al punto de no disputar ni un solo partido en el Torneo Apertura ni en la Copa Libertadores.

A pesar de ello recibió la confianza de Jorge Fossati para ser convocado a la selección peruana, primero en los amistosos de la fecha FIFA de marzo, y luego en la Copa América 2024, en la que fue el tercer portero ‘bicolor’.

No obstante, en el último clásico, en el que Universitario derrotó 2-1 a Alianza Lima, Britos sufrió una lesión al chocar contra el palo en un ataque ‘blanquiazul’, produciéndole una una fisura en el peroné que lo dejó por varias semanas fuera de las canchas. A partir de ese momento, Romero se hizo con el puesto de titular. Esta fue su tercera aparición en el año, antes estuvo en la derrota 1-0 con Melgar en Arequipa y la victoria 1-0 sobre UTC en el Monumental.