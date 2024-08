Alonso Correa celebra el éxito de Stefano Peschiera en París 2024: “Es un gigante del Perú, quedará en la historia”

Alonso Correa agradeció a Stefano Peschiera por ubicar al Perú en un podio olímpico. - Crédito: AFP

“Increíble lo de Stefano”. Con esa escueta declaración, el surfista Alonso Correa, cuarto mejor clasificado en los Juegos Olímpicos, dio inicio a una alocución cargada de admiración para referirse a la histórica medalla de bronce conseguida por Stefano Peschiera en la disciplina de vela dinghy masculino.

“Nada más que decirle gracias por toda su dedicación, su trabajo y la pasión por su deporte. Trajo una medalla para Perú, poniéndonos en un podio después de un montón de años. Es un gigante del Perú y va a quedar en la historia toda la vida”, sumó Correa en diálogo con el Comité Olímpico Peruano (COP).

Alonso Correa aplaudió el éxito de Stefano Peschiera en París 2024. - Crédito: AFP

La hazaña de Peschiera, de 29 años, ha permitido que por primera vez una nueva generación de peruanos apreciara la llegara de un deportista al podio olímpico con una presea de bronce colgada al cuello. El último registro data de 1992 cuando el tirador Juan Giha ganó la medalla de plata en los Juegos de Barcelona.

En cuanto el mejor velerista de la historia del Perú regrese al país se le concederán los Laureles Deportivos de la mano de la Jefa de Estado. “Stefano ya ha conversado con las autoridades y está al tanto de todo lo que se viene”, comentó la madre de Peschiera en comunicación con Radio Nacional.

Conviene mencionar que antes de su partida de los Juegos de París, Stefano será el abanderado del Team Perú en la ceremonia de clausura acompañado de María Belén Bazo. Será la segunda vez que Peschiera llevará el símbolo máximo de la patria en una competición internacional tras su aparición en la apertura de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Stefano Peschiera ganó medalla de bronce en vela en los Juegos Olímpicos de París 2024

El camino de Peschiera

Stefano inició su travesía en la disciplina de la vela cuando apenas era un niño. Asumió un estilo profesional cerca de los 10 años y desde entonces creció exponencialmente hasta representar al Perú en distintas competiciones sudamericanas.

Llegó a unos Juegos Olímpicos, por primera vez, en la edición de Río 2016 y lo hizo como el primer peruano clasificando por sus propios méritos. En su primera incursión en una aventura así de gigante quedó en el puesto 31.

Para Tokio 2020 se ganó su derecho siendo el primer peruano clasificado a los Juegos. Mejoró algunas posiciones con respecto a su participación pasada. De manera que se ubicó en el puesto 25. En cualquier caso, en ninguna de las ediciones fue capaz de alcanzar la Medal Race.

Stefano Peschiera obtuvo la medalla de bronce en París 2024 y recibirá los laureles deportivos - Créditos: AP Foto.

Hasta que en París 2024 dio el gran batacazo posicionándose en el 3er puesto de la Tabla General, lo que le permitió ganar la medalla de bronce que hoy celebra todo el Perú como un triunfo.

“Todavía no me lo puedo creer el haber ganado una medalla. Poco a poco me voy dando cuenta. Siento mucha emoción por el logro alcanzando con el equipo de trabajo que me ha acompañado siempre. Va a tomar algunas semanas darme cuenta de lo que he obtenido pero esto es para los peruanos. Me siento un afortunado y agradecido y Arriba Perú”, afirmó.