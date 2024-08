La tristeza de Lucho La Fuente tras no ser invitado al centenario de Universitario: “Me duele, se habrán olvidado”

Lucho La Fuente se sintió apenado porque Universitario no lo invitó a su celebración por el centenario (Juan Carlos Esteves)

Luis La Fuente fue uno de los jugadores emblemas de Universitario en la década de los 60 e inicios de los 70. No obstante, no fue invitado a los festejos por el centenario, a realizarse este martes 6 de agosto en el Estadio Monumental.

El popular ‘Príncipe’ se mostró apenado por esta situación y expresó que, la actual administración presidida por Jean Ferrari, debería tener más en consideración a las leyendas del pasado. No obstante, afirmó que nada cambiará el cariño que siente por la institución ‘merengue’:

“Es muy triste que no me inviten, pero yo me siento hincha de la ‘U’, jugué por la ‘U’, le debo mucho a la ‘U’. Tengo agradecimiento por los grandes dirigentes que tuvo la ‘U’ cuando estaba junto a José Fernández, Héctor Chumpitaz, mi compadre Roberto Chale, Lucho Cruzado, Enrique Cassareto, Ángel Uribe, Nicolás Fuentes, todos esos jugadores con los que tuve la suerte de jugar. Muchos de ellos son mayores que yo y ya no están. Me da pena, porque sería bonito recordarlos con un bonito homenaje. Ojalá se acuerden de estos jugadores que tuvo la ‘U’, salimos campeones y creo que lo hicimos bastante bien”, declaró para al canal de YouTube del periodista Juan Carlos Esteves.

Lucho La Fuente se proclamó cuatro veces campeón con Universitario de Deportes

El zaguero de 77 años cree que los directivos ‘cremas’ se han olvidado de lo que significó su persona para la institución y recordó con nostalgia a los dirigentes que manejaron el club en su época de jugador:

“Duele, porque, no sé, se habrán olvidado. Es una pena que se olviden de uno, pero que se hace, ahora son ellos quienes manejan esa gran institución que fue manejaba por don Miguel Penny, Rafael Quiroz, el ingeniero Góngora, Juan Arrieta y muchos grandes dirigentes que tuvimos. No me quejo, porque la ‘U’ me dio mucho. Yo no defraudé porque salimos campeones, le ganamos a River y Racing en Argentina, que creo que ningún equipo peruano lo ha hecho. Se han olvidado, es raro, pero olvidar es humano. Me da pena, pero soy crema y lo seré toda la vida”, añadió.

“Los directivos no conocen la historia de la ‘U’

Lucho La Fuente dirigió sus críticas a Jean Ferrari y la junta directiva, afirmando que no conocen la historia de Universitario, ya que él se encuentra entre las principales leyendas del club:

“Para mí los actuales directivos no conocen la historia de la ‘U’, porque cualquiera se acuerda quien fue Lucho Cruzado, José Fernández, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes, Pedro Gonzáles, Calatayud, el ‘Ronco’ Rodríguez, Ángel Uribe, y entre ellos estaba yo. Es una pena, pero ellos son los que dirigen y tendrán sus motivos”, disparó.

Jean Ferrari se encuentra al mando de Universitario en el año de su centenario. - Crédito: Difusión

Además, afirmó que viejas glorias como José Fernández y Héctor Chumpitaz deberían ocupar puestos de mando en la institución. Asimismo, evitó hacer un juicio de valor de los actuales, debido a que no los conoce:

“Me da mucha pena que José Fernández no esté dirigiendo los destinos de la ‘U’, porque es un señor de señores. Esa clase de jugadores necesitamos en Universitario de Deportes. No me quejo de los actuales, porque no los conozco, no estoy hablando de ellos, pero no veo por qué Chumpitaz o José, que todavía están vigentes, no puedan formar parte de una directiva, me da mucha pena”, expresó.

Lucho La Fuente en Universitario

Luis La Fuente llegó a Universitario de Deportes en 1966 procedente de Ciclista Lima. Se mantuvo en el club hasta 1971, y se proclamó campeón de las temporadas 1966, 1967. 1969 y 1971. Además, formó parte de una de las mejores campañas del club en la Copa Libertadores, cuando llegaron a semifinales de la edición 1967, derrotando a Racing Club y River Plate en condición de visitante en menos de 48 horas. En el choque con el ‘millonario’ fue escogido figura del partido.