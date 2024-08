Golazo y doblete de Hernán Barcos con un ‘bombazo’ en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la Liga 1 2024

Alianza Lima enfrentó a Comerciantes Unidos por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Alianza Lima sentenció el triunfo por 3-1 ante Comerciantes Unidos en Cajabamba, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024. Hernán Barcos volvió a lucirse con una tremenda anotación de penal a los 75 minutos del encuentro, fue el doblete del delantero, el cuarto con la camiseta ‘blanquiazul’ en la temporada.

A los 71, los ‘íntimos’ iniciaron el ataque desde los pies de Franco Zanelatto, el atacante metió la pelota al área de las ‘águilas’ para Juan Pablo Freytes, pero fue duramente derrivado por el arquero Diego Campos y el árbitro José Alarcón sentenció penal. El defensa argentino quedó tendido en el campo por la intensidad de la falta, y fue auxiliado por sus compañeros.

Ni bien se cobró la pena máxima, el ‘Pirata’ fue hacia el pelota y lo agarró, se puso en la zona de ejecución, nadie se la iba a quitar. Barcos agarró vuelo y con un ‘bombazo’ puso el tercero de los ‘grones’ de visita, a pesar de que el guardameta de los locales adivinó la dirección, la potencia del disparo lo hizo inatajable. El delantero argentino con nacionalidad peruana hizo explotar las tribunas del estadio Municipal Germán Contreras Jara.

Hernán terminó siendo la figura del cotejo porque fue determinante para que Alianza termine como líder del campeonato momentáneamente, dependiendo del resultado que saque Melgar. Los ‘rojinegros’ jugarán con Unión Comercio este domingo 4 de agosto a las 13:10 horas en Tarapoto.

Emotiva celebración por dos

La esposa de Hernán Barcos, Giuli Cunha, puso el toque emotivo tras el doblete del ‘Pirata’ frente Comerciantes Unidos, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024. La pareja del ‘Pirata’ subió una conmovedora foto de los hijos de ambos celebrando con el característico ojo tapado por redes sociales. Esa imagen generó muchas emociones y se volvió tendencia en redes sociales.

“Los queremos familia Barcos”, “gracias por venir y alegrar a la familia blanquiazul”, “hermosa postal”, “somos los ‘piratas’”, “nunca se vayan del club por favor”, “son lo mejor que le ha pasado a Alianza”; fueron algunos de los mensajes de aliento de los fanáticos de los ‘íntimos’.

Por su lado, el delantero mostró su felicidad por sus dos anotaciones y resaltó la unión del equipo por sacar un buen resultado a pesar de que se encuentran con la incertidumbre de no tener un técnico tras la salida de Alejandro Restrepo por malos resultados.

“Feliz por la victoria, los goles siempre son importantes pero la victoria es del grupo. Es una plaza difícil, un viaje difícil, una semana difícil para nosotros también pero conseguimos dos resultados importantísimos para lo que viene. Ahí se ve la unión del grupo, en los momentos difíciles. Estamos contentos con estas dos victorias y hoy con contundencia. En la altura nos ha costado pero para salir campeón hay que ganar en todos lados”, declaró emocionado el ‘9′ en Liga 1 Max.

La celebración de los hijos de Hernán Barcos tras el doblete en Cajabamba.

Alianza Lima y los dos debuts

El triunfo de los ‘blanquiazules’ en Cajabamba no solo permitió que terminen como líderes del Torneo Clausura 2024, también marcó el estreno de sus dos fichajes para el resto del campeonato. Matías Succar y Gonzalo Aguirre debutaron con camiseta de Alianza Lima, y esperan tener más minutos en los próximos encuentros. El ex Carlos A. Mannucci ingresó por Hernán Barcos y el ex Sporting Cristal lo hizo por Jesús Castillo.